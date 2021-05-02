Натуральный «Золотой матч», чемпионства на диване и в самолёте. Так в РПЛ оформляли титулы в XXI веке

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вчера, 15:19

Матч «Зенит» — «Локомотив» рвется в этот список.

Сезон-2001 (27 октября) — «Спартак» стал чемпионом после победы над «Зенитом»

В 2001 году болельщики «Спартака» долго смеялись бы, скажи им, что следующего титула придется ждать 16 лет. Вечером 27 октября на потенциально чемпионский матч «красно-белых» в «Лужники» пришло около 20 тысяч болельщиков, причем 40% трибун были окрашены в сине-бело-голубые цвета, ведь «Зенит» в том сезоне был очень хорош и сам претендовал на первое место. После быстрого гола юного Андрея Аршавина петербуржцы даже вышли в лидеры в онлайн-таблице, но «Спартак» ответил голами Титова, Баранова и Парфенова. 3:1 в пользу бессменного на тот момент чемпиона.

Сезон-2002 (21 ноября) — «Локомотив» выиграл у ЦСКА в настоящем «Золотом матче»

«Золотым матчем» называют любую встречу, в которой де-юре оформляется победа в турнире, но в истории чемпионатов России было два настоящих «Золотых матча» между командами, завершившими регулярный турнир с одинаковым количеством очков. В 2002 году «Локомотив» и ЦСКА набрали по 66 баллов после 30 туров, а в матче за чемпионство все решил гол Дмитрия Лоськова на 6-й минуте. «Железнодорожники» впервые в истории стали сильнейшей командой страны.

21 ноября 2002 года.

Локомотив становится впервые чемпионом России по футболу в золотом матче против ЦСКА , благодаря голу Дмитрия Лоськова.#ЧемпионатРоссии #Локомотив #Лоськов pic.twitter.com/7o2T0dD69Q — Insta Soccer (@insta_soccer) November 21, 2020

Сезон-2003 (25 октября) — ЦСКА разгромил «Ротор» и стал чемпионом на поле

В 2003 году «армейцы» Валерия Газзаева захватили лидерство в РПЛ с самого первого тура и больше никому его не отдавали. Оформить чемпионство удалось в домашней игре предпоследнего тура против «Ротора». Уже к 35-й минуте был установлен окончательный счет 3:0, по голу забили Ивица Олич, Денис Попов и Ролан Гусев, так что болельщики ЦСКА начали отмечать долгожданное чемпионство уже по ходу второго тайма.

Сезон-2004 (12 ноября) — «Локомотив» стал чемпионом Ярославле

Чемпионская гонка в тот год получилась захватывающей. После 25 туров лидировал «Зенит», но не выдержал темпа и уступил первое место ЦСКА , который продержался на вершине до 28-го тура, а в 29-м сыграл 0:0 с «Динамо» и позволил «Локомотиву» себя опередить на одно очко. В последнем туре команда Юрия Сёмина выиграла 2:0 в Ярославле с голами Билялетдинова и Сычёва. На обратном пути в Москву в автобусе было совсем не скучно.

Сезон-2005 (6 ноября) — «Золотой» стала победа над «Динамо» в предпоследнем туре

Исторический год для ЦСКА : в мае «армейцы» выиграли Кубок УЕФА и Кубок России, а в конце года порадовали болельщиков еще и чемпионством. Титул закрепили за собой холодным ноябрьским днем, когда обыграли «Динамо» в Петровском парке. Первый тайм получился безголевым, а после перерыва забили Алексей Березуцкий и Дани Карвальо. Гол Дениса Колодина в добавленное ко второму тайму время уже не мог лишить ЦСКА праздника.

Сезон-2006 (16 ноября) — ЦСКА оформил чемпионство во Владивостоке

Географически самый восточный «Золотой матч» в истории российского футбола был сыгран во Владивостоке. В предпоследнем туре ЦСКА разгромил «Луч-Энергию» на их поле, счет открыл Карвальо, а потом Вагнер Лав сделал хет-трик — 4:0. В европейской части России из-за разницы во времени был самый разгар дня, так что у болельщиков ЦСКА было достаточно времени, чтобы отпраздновать.

Сезон-2007 (11 ноября) — «Зенит» впервые стал чемпионом России в Раменском

До последнего тура на титул претендовали «Зенит» и «Спартак». Специальный автомобиль с чемпионским кубком занял стартовую позицию на полпути между Раменским, где «Зенит» играл с «Сатурном», и «Лужниками», где «Спартак» принимал «Динамо». Выиграли обе команды, но «Зенит» имел преимущество в 2 очка накануне 30-го тура. Золотой гол Радека Ширла и не менее золотой сэйв Алехандро Домингеса, который в концовке головой выбил мяч с линии ворот, вошли в историю «сине-бело-голубых». Сезон-2008 (2 ноября) — Раменское стало золотым и для «Рубина»

«Зенит» (Санкт-Петербург). 2007 год. pic.twitter.com/BSOUEsvOh4 — Футбол в стиле Ретро (@RarityFootball) December 14, 2016

Сезон-2008 (2 ноября) — Раменское стало золотым и для «Рубина»

Предыдущий сезон «Рубин» закончил на 10-м месте, но в 2008-м команда Курбана Бердыева стартовала в РПЛ с семи побед подряд, а чемпионство было оформлено за три тура до финиша. Как и за год до этого, «Золотой матч» принимало Раменское: на этот раз «Сатурн» проиграл «Рубину» 1:2 и стал соучастником еще одного чемпионства. Главные события матча развернулись в концовке, а победный гол Саво Милошевич забил на 89-й минуте.

«Рубин». 2008 год. pic.twitter.com/MDTzDHsCLD — Футбол в стиле Ретро (@RarityFootball) September 18, 2020

Сезон-2009 (21 ноября) — «Рубин» оформил титул в матче с «Зенитом»

С 2007-го по 2009-й только три команды участвовали в «Золотых матчах» чемпионата России: «Зенит», «Рубин» и «Сатурн». На этот раз казанцы застолбили за собой первое место после домашней нулевой ничьей с «Зенитом». В параллельном матче «Спартак» проиграл ЦСКА с гениальными ляпами Джанаева (2:3) и оказался на недосягаемом расстоянии от команды Бердыева.

Сезон-2010 (14 ноября) — «Зенит» покуражился в «Золотом матче» с «Ростовом»

«Зенит» мог оформить титул еще 10 ноября, но проиграл на «Петровском» ЦСКА (1:3), но праздник был отложен, а не отменен. В матче 28-го тура «сине-бело-голубые», которых тогда тренировал Лучано Спаллетти, забили пять безответных мячей в ворота «Ростова» и с размахом отметили свой успех. Лучано Спаллетти выступил «по торсу».

Ровно 7 лет назад, 14 ноября 2010 года, «Зенит» во второй раз стал чемпионом России 🏅 pic.twitter.com/bjyc9LBRRe — ФК «Зенит». Фан (@fczenit_news) November 14, 2017

Сезон-2011/12 (28 апреля) — «Зенит» снова празднует на «Петровском»

Российский футбол переезжает на рельсы «осень-весна», чемпионства теперь завоевываются в мае. Или в апреле, если очень повезет. В переходном чемпионате «Зенит» стал недосягаем для преследователей за три тура до финиша, а особенной стала домашняя победа над «Динамо» (2:1). Все голы были забиты в первом тайме, а с 55-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве (красную карточку получил Зырянов) и не без труда удержал победный счет.

Сезон-2012/13 (18 мая) — ЦСКА хватило нулевой ничьей с «Кубанью»

Не первый случай, когда «Золотой матч» обходится без забитых голов. Леонид Слуцкий завоевал свой первый титул и 7 лет спустя вернул «армейцев» на вершину, а последним аккордом того триумфального похода стали домашние 0:0 с «Кубанью». Одного очка хватило, чтобы сбросить хвост в лице «Зенита».

Сезон-2013/14 (15 мая) — ЦСКА вернул должок «Локомотиву» за 2002-й

Перед заключительным туром того сезона на титул претендовали три команды: «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА , причем москвичи встречались между собой. После 20 туров «армейцы» шли пятыми, но в концовке сезона выдали серию из 10 побед подряд, в том числе выиграли 1:0 у «Локомотива» в последнем туре («Золотой гол» забил Зоран Тошич) и защитили свой титул.

Сезон-2014/15 (17 мая) — «Зениту» хватило ничьей в выездном домашнем матче против «Уфы»

В сезоне-2014/15 Халк и Витсель выиграли единственное чемпионство в составе «Зенита», а клуб нашел возможность провести «Золотой матч» при своих болельщиках. Формально матч против «Уфы» был выездным, но проходил на «Петровском». Стадион «горожан» оказался не готов, а в Санкт-Петербурге «Уфе» предложили сыграть в обмен на выручку за билеты. Игра завершилась со счетом 1:1, и, кажется, все остались довольны.

Сезон-2015/16 (21 мая) — ЦСКА выиграл в Казани и выиграл гонку у «Ростова»

До последнего тура «Ростов» Курбана Бердыева сражался с ЦСКА за титул. В последнем туре «желто-синим» нужна была осечка «армейцев» в Казани, но бывший клуб не помог Курбану Бекиевичу: Алан Дзагоев забил единственный мяч в игре, ЦСКА выиграл третье чемпионство под началом Леонида Слуцкого.

Сезон-2016/17 (7 мая) — «Спартак» стал чемпионом на диване после поражения «Зенита»

«Спартак» выиграл долгожданный трофей за три тура до финиша сезона, причем стал чемпионом на следующий день после своего матча 27-го тура. Будущие чемпионы с огромным трудом выиграли у беспросветного аутсайдера — «Томи», единственный гол с пенальти забил Квинси Промес. Массимо Каррера был так раздражен игрой своей команды, что покинул стадион сразу после финального свистка. Однако на следующий день у «Спартака» появился повод собраться в неформальной обстановке: «Зенит» проиграл на своем поле «Тереку» (предыдущее название «Ахмата») и вложил чемпионский кубок в руки «Спартака».

Сезон-2017/18 (5 мая) — «Локомотив» оформил чемпионство в матче с «Зенитом»

Второй год подряд «Зенит» выступил в роли организатора праздника для московской команды. На этот раз петербуржцы проиграли на « РЖД Арене» «Локомотиву», пропустив в самой концовке от мастера «Золотых голов» Эдера и увидели третий триумф «железнодорожников» и Юрия Сёмина в РПЛ .

Сезон-2018/19 (4 мая) — «Зенит» стал чемпионом в самолете благодаря победе тульского «Арсенала»

В 27-м туре «Зенит» сыграл 1:1 в Грозном с «Ахматом», и это не хватило для оформления титула. После матча «Зенит» сразу отправился в аэропорт и вылетел в Санкт-Петербург, а около 21:00 по московскому времени командир экипажа сделал объявление: «Уважаемые пассажиры, вы только что стали чемпионами России!» (ну, не совсем так). Дело в том, что тульский «Арсенал» сенсационно выиграл у «Локомотива» (2:0), вследствие чего «Зенит» стал недосягаемым в турнирной таблице.

Сезон-2019/20 (5 июля) — «Зенит» защитил титул в Краснодаре за 4 тура до финиша

Из-за пандемии окончание сезона в РПЛ было сдвинуто на лето, а чемпионский матч состоялся 5 июля. Это необычная дата по традиционным меркам футбольного календаря, но при этом «Зенит» установил рекорд по скорости завоеванного титула, зарезервировав за собой первое место за 4 тура до финиша, чего прежде никому не удавалось. «Золотой матч» против «Краснодара» получился огненным: «Зенит» выиграл 4:2.

Сезон-2020/21 (может быть, 2 мая?) — «Зенит» может оформить чемпионство в игре с «Локо»

В череде побед под руководством Сергея Семака «Зенит» начал с чемпионства в самолете, продолжил «Золотым матчем» на выезде, а теперь хочет сделать решающий шаг к титулу дома. И заодно вернуть «Локомотиву» должок за сезон-2017/18. У «сине-бело-голубых» получится, или праздник придется отложить?