Влашич в окружении победителей ЛЧ. Удачливые хорваты – будущий соперник России

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вчера, 15:57

Осенью продолжится отбор ЧМ -2022, а на носу последнее Евро для Модрича.

Хорватия

Лучший результат на Евро: четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах

Результат на Евро-2016: вылетели в 1/8 финала от будущих чемпионов португальцев в дополнительное время

Исторический факт: лишь раз сборная маленькой страны не прошла в финальную часть Евро после обретения независимости. Преодолели отбор в пятый раз подряд.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Вроде бы группа без именитых команд, но четверо прошли в финал – все, кроме азербайджанцев. Хорваты выиграли группу, хотя с приключениями. Уступили венграм в гостях и потеряли очки в Баку, поэтому пришлось переживать, как бы валлийцы и словаки не воспользовались оплошностями вице-чемпионов мира. Но хорваты одержали 5 побед в 8 матчах – сыграли как фавориты.

Соперники по группе Евро-2020: Англия, Шотландия, Чехия.

Заявка на турнир

Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон», Англия).

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Домагой Брадарич («Лилль», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Дженоа», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич ( ЦСКА , Россия), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Интер», Италия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания).

Главный тренер: Златко Далич.

Мимо Евро: Уремович («Рубин»), Башич («Бордо»), Ливайя («Хайдук»), Понграчич («Вольфсбург»), Моро («Динамо» М), Ивушич («Осиек»), Майер («Динамо» З).

- Девять лет подряд ЛЧ выигрывает команда, где есть хорват. Манджукич, Модрич, Ракитич, Ковачич, Ловрен и Перишич приносили удачу. Ковачич с «Челси» стал четырехкратным победителем турнира. Ловрен пошутил, что «Манчестер Сити» для победы нужно подписать хорвата.

- От забавного совпадения переходим к факту – у хорватов звездный состав. Рядом с Модричем и Перишичем можем увидеть молодых Влашича, Чалету-Цара и крутого Ливаковича. Голкипера «Динамо» Загреб видели в деле против российских клубов – может стать одним из открытий Евро.

- в заявке сборной Хорватии могло быть пять футболистов из РПЛ – Чорлука, Моро и Уремович к Влашичу и Ловрену, но будет лишь двое, ведь Ведран завершил карьеру, а хавбек «Динамо» и защитник «Рубина» оказались в резервном списке Далича. Слишком высокая конкуренция, молодым не хватило места.

- Даличу повезло, у него есть выбор. Конкуренция в центре поля, в сердце обороны. Да и в центре атаки Крамарич, Петкович и Будимир делят одну позицию. Присутствуют неравноценные размены, но возьмите того же Пашалича. Человек представляет одну из самых диких атакующих линий мира. Влашичу надо сразу показать себя, чтобы сохранить место в основе.

- Кроме хавбека ЦСКА , который явно планирует с помощью Евро найти новый клуб, из молодых можно выделить 19-летнего защитника загребского «Динамо» Гвардиола. Также интересно оценить качество футбола от Чалеты-Цара из «Марселя». И не только молодые интересные. Помним, что 28-летний Оршич сотворил с «Тоттенхэмом».

- Успех «Динамо» в Лиге Европы сказался на заявке. В списке Далича пять человек из загребского клуба. А вот дальше идет знаменитый легион. Есть представитель чемпионов Франции – Брадарич, что подтягивается к основе «Лилля». Присутствуют футболисты из миланских клубов – Брозович, Перишич и Ребич. Представители «Интера» стали чемпионами своей лиги. Как и Ловрен в РПЛ , так что хорваты снова с титулами.

- В отличие от чемпионатов мира, на которых хорваты дважды были в тройке, на Евро им аналогично не фартит. В 2008 году был драматичный вылет от турецкой команды, не хватило каких-то секунд. Также поколение Шукера успешно сыграло на турнире в Англии, а вылетели дебютанты от будущих чемпионов – немцев.

- как ни странно, слабым звеном Хорватии может стать главный тренер. Далич немножко «поймал звезду» после второго места на ЧМ -18. После того успеха хорваты иногда себя переоценивают, а главный тренер, не будучи великим специалистом, команду не останавливает. Например, в отборе к ЧМ -2022 уже проиграли сборной Словении. И для России это не всегда обязательно хорошая новость – хорваты будут злее в очных матчах.

- Невзирая на мелкие шероховатости, это опасная команда. Модрич может выдать гениальный поединок. Влашичу хочется обратно в топ-5, но зайти с позиции силы, а не в роли юного резервиста «Эвертона». Ракитич завершил карьеру в сборной, но в центре достаточно интересных игроков. А поскольку теперь и конкуренция присутствует – будет весело.

- С другой стороны, иногда у них случаются ужасные отрезки – так было в Лиге Наций, где проиграли пять из шести матчей французам, португальцам и шведам. Но с конца прошлого года пришли в себя, вернулись к успехам. Могут оступиться против крепких шотландцев и чехов, но изначально будут фаворитами в борьбе за выход в плей-офф, как подобает вице-чемпионам мира.

Ориентировочный состав Хорватии (4-2-3-1): Ливакович – Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Баришич – Модрич, Ковачич (Брозович) – Перишич, Влашич, Ребич – Петкович (Крамарич).

Состав за три года после ЧМ -18 обновился – Субашич, Чорлука, Стринич, Ракитич и Манджукич или завершили карьеру в сборной, или вне заявки. Хотя тренер тот же, поэтому «4-2-3-1» и ее вариации – основная тактика Златко Далича. Могут оттянуть Влашича в глубину, тогда получат голландскую классику, но все-таки у Модрича и Ковачича обычно больше оборонительных функций. Хорваты – компактная, опытная команда высокого класса.

Задачи и перспективы

По привычке захочется огорчить англичан. В половине из десяти матчей забирали у британцев очки, а самое главное – Далич не пустил Саутгейта в финал чемпионата мира. Но матч против Англии откроет для хорватов Евро-2020, а судьбу окончательного места в группе решат поединки против чехов и шотландцев. Соперники крепкие, но если звезды «шашечных» сыграют в своем стиле, то обязательно будут минимум вторыми. Задача – поставить рекорд на Евро, забраться в полуфинал. А шанс подвернется, ведь вторая команда их группы сыграет со второй командой квартета с испанцами, поляками, шведами и словаками.

Прогноз «Соккер.ру»: забавно, но в группе хорватов сетка для второго места может быть лучше. Победитель сыграет с представителем «квартета смерти», где Португалия, Франция и Германия, а это почти гарантированный вылет для Хорватии.