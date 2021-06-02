Влашич в окружении победителей ЛЧ. Удачливые хорваты – будущий соперник России

Осенью продолжится отбор ЧМ-2022, а на носу последнее Евро для Модрича.
Хорватия
Лучший результат на Евро: четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах
Результат на Евро-2016: вылетели в 1/8 финала от будущих чемпионов португальцев в дополнительное время
Исторический факт: лишь раз сборная маленькой страны не прошла в финальную часть Евро после обретения независимости. Преодолели отбор в пятый раз подряд.
Путь на Евро-2020
Соперники по отборочной группе: Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
Вроде бы группа без именитых команд, но четверо прошли в финал – все, кроме азербайджанцев. Хорваты выиграли группу, хотя с приключениями. Уступили венграм в гостях и потеряли очки в Баку, поэтому пришлось переживать, как бы валлийцы и словаки не воспользовались оплошностями вице-чемпионов мира. Но хорваты одержали 5 побед в 8 матчах – сыграли как фавориты.
Соперники по группе Евро-2020: Англия, Шотландия, Чехия.
Заявка на турнир
Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон», Англия).
Защитники: Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Домагой Брадарич («Лилль», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Дженоа», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Интер», Италия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).
Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания).
Главный тренер: Златко Далич.
Мимо Евро: Уремович («Рубин»), Башич («Бордо»), Ливайя («Хайдук»), Понграчич («Вольфсбург»), Моро («Динамо» М), Ивушич («Осиек»), Майер («Динамо» З).
- Девять лет подряд ЛЧ выигрывает команда, где есть хорват. Манджукич, Модрич, Ракитич, Ковачич, Ловрен и Перишич приносили удачу. Ковачич с «Челси» стал четырехкратным победителем турнира. Ловрен пошутил, что «Манчестер Сити» для победы нужно подписать хорвата.
- От забавного совпадения переходим к факту – у хорватов звездный состав. Рядом с Модричем и Перишичем можем увидеть молодых Влашича, Чалету-Цара и крутого Ливаковича. Голкипера «Динамо» Загреб видели в деле против российских клубов – может стать одним из открытий Евро.
- в заявке сборной Хорватии могло быть пять футболистов из РПЛ – Чорлука, Моро и Уремович к Влашичу и Ловрену, но будет лишь двое, ведь Ведран завершил карьеру, а хавбек «Динамо» и защитник «Рубина» оказались в резервном списке Далича. Слишком высокая конкуренция, молодым не хватило места.
- Даличу повезло, у него есть выбор. Конкуренция в центре поля, в сердце обороны. Да и в центре атаки Крамарич, Петкович и Будимир делят одну позицию. Присутствуют неравноценные размены, но возьмите того же Пашалича. Человек представляет одну из самых диких атакующих линий мира. Влашичу надо сразу показать себя, чтобы сохранить место в основе.
- Кроме хавбека ЦСКА, который явно планирует с помощью Евро найти новый клуб, из молодых можно выделить 19-летнего защитника загребского «Динамо» Гвардиола. Также интересно оценить качество футбола от Чалеты-Цара из «Марселя». И не только молодые интересные. Помним, что 28-летний Оршич сотворил с «Тоттенхэмом».
- Успех «Динамо» в Лиге Европы сказался на заявке. В списке Далича пять человек из загребского клуба. А вот дальше идет знаменитый легион. Есть представитель чемпионов Франции – Брадарич, что подтягивается к основе «Лилля». Присутствуют футболисты из миланских клубов – Брозович, Перишич и Ребич. Представители «Интера» стали чемпионами своей лиги. Как и Ловрен в РПЛ, так что хорваты снова с титулами.
- В отличие от чемпионатов мира, на которых хорваты дважды были в тройке, на Евро им аналогично не фартит. В 2008 году был драматичный вылет от турецкой команды, не хватило каких-то секунд. Также поколение Шукера успешно сыграло на турнире в Англии, а вылетели дебютанты от будущих чемпионов – немцев.
- как ни странно, слабым звеном Хорватии может стать главный тренер. Далич немножко «поймал звезду» после второго места на ЧМ-18. После того успеха хорваты иногда себя переоценивают, а главный тренер, не будучи великим специалистом, команду не останавливает. Например, в отборе к ЧМ-2022 уже проиграли сборной Словении. И для России это не всегда обязательно хорошая новость – хорваты будут злее в очных матчах.
- Невзирая на мелкие шероховатости, это опасная команда. Модрич может выдать гениальный поединок. Влашичу хочется обратно в топ-5, но зайти с позиции силы, а не в роли юного резервиста «Эвертона». Ракитич завершил карьеру в сборной, но в центре достаточно интересных игроков. А поскольку теперь и конкуренция присутствует – будет весело.
- С другой стороны, иногда у них случаются ужасные отрезки – так было в Лиге Наций, где проиграли пять из шести матчей французам, португальцам и шведам. Но с конца прошлого года пришли в себя, вернулись к успехам. Могут оступиться против крепких шотландцев и чехов, но изначально будут фаворитами в борьбе за выход в плей-офф, как подобает вице-чемпионам мира.
Ориентировочный состав Хорватии (4-2-3-1): Ливакович – Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Баришич – Модрич, Ковачич (Брозович) – Перишич, Влашич, Ребич – Петкович (Крамарич).
Состав за три года после ЧМ-18 обновился – Субашич, Чорлука, Стринич, Ракитич и Манджукич или завершили карьеру в сборной, или вне заявки. Хотя тренер тот же, поэтому «4-2-3-1» и ее вариации – основная тактика Златко Далича. Могут оттянуть Влашича в глубину, тогда получат голландскую классику, но все-таки у Модрича и Ковачича обычно больше оборонительных функций. Хорваты – компактная, опытная команда высокого класса.
Задачи и перспективы
По привычке захочется огорчить англичан. В половине из десяти матчей забирали у британцев очки, а самое главное – Далич не пустил Саутгейта в финал чемпионата мира. Но матч против Англии откроет для хорватов Евро-2020, а судьбу окончательного места в группе решат поединки против чехов и шотландцев. Соперники крепкие, но если звезды «шашечных» сыграют в своем стиле, то обязательно будут минимум вторыми. Задача – поставить рекорд на Евро, забраться в полуфинал. А шанс подвернется, ведь вторая команда их группы сыграет со второй командой квартета с испанцами, поляками, шведами и словаками.
Прогноз «Соккер.ру»: забавно, но в группе хорватов сетка для второго места может быть лучше. Победитель сыграет с представителем «квартета смерти», где Португалия, Франция и Германия, а это почти гарантированный вылет для Хорватии.
Учитывая, что девять лет подряд они празднуют успех своего представителя в ЛЧ, а на прошлом крупном турнире были в финале, не будем недооценивать их класс и везучесть. Но поставим, что выше четвертьфинала не заберутся.
Этому составу еще нужно расти и спеться. Далеко не уйдут. Думаю вылетят в 1/8
Этому составу еще нужно расти и спеться. Далеко не уйдут. Думаю вылетят в 1/8
Но четвертьфинал потолок .
Смена поколений , пик прошёл
Но четвертьфинал потолок .
Смена поколений , пик прошёл