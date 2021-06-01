Ибра не поедет, но у вас будут причины поддержать шведов на Евро. Там четыре представителя РПЛ и экс-капитан «Краснодара»

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сегодня, 17:05

Внимание на Джордана Хенриковича и краснодарского Витю.

Швеция

Лучший результат на Евро: полуфинал (1992)

Результат на Евро-2016: четвертое место на групповой стадии, 1 набранное очко. Результат удручающий, хотя Швеция со Златаном Ибрагимовичем угодила в довольно непростую группу. Неприятности начались с ничьей против Ирландии в первом туре, а более классным сборным Италии и Бельгии «сине-желтые» проиграли с одинаковым счетом 0:1, пропустив роковые голы в концовках матчей (на 84-й и 88-й минутах). В итоге благодаря новой формуле турнира из группы «E» в плей-офф вышли все, кроме шведов.

Исторический факт: 4 футболиста из клубов РПЛ в составе одной иностранной сборной — это повторение рекорда сборной Чехии, в заявку которой на ЧМ -2006 вошли Мартин Йиранек и Радослав Ковач (оба — «Спартак»), Павел Мареш («Зенит») и Антонин Кински («Сатурн»). За сборную Швеции на Евро-2020 могут сыграть три футболиста «Краснодара» — Кристоффер Олссон, Виктор Классон и Маркус Берг (опытный форвард покидает «быков», но по контракту остается футболистом «Краснодара» до 30 июня), а также спартаковец Джордан Ларссон. Не забываем о еще одном знакомом: Андреас Гранквист провел в России 5 лет, был капитаном «Краснодара».

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Испания, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.

Команда Янне Андерссона уверенно справилась с квалификационными испытаниями и вышла в финальную часть Евро-2020 со второго места в отборочной группе, пропустив вперед только сборную Испании. «Красная Фурия» нанесла «сине-желтым» единственное поражение в 10 матчах (3:0 в Мадриде), в других встречах шведы одержали шесть побед и трижды сыграли вничью.

Ярчайшей получилась игра против Норвегии во втором туре. Сборная Швеции к исходу часа игры уступала 0:2, но после 70-й минуты забила трижды и, казалось, уже вырвала победу на 90+1 минуте, однако на 90+7 норвежцы сумели уйти от поражения — 3:3. В домашней игре с Норвегией тоже была ничья — 1:1, зато в матчах с Румынией, Фарерами и Мальтой подопечные Янне Андерссона набрали 18 очков из 18 возможных, что и помогло спокойно решить турнирную задачу.

Соперники по группе Евро-2020: Испания, Польша, Словакия.

- Встречи с Испанией стали для шведов обыденностью. Против «Красной Фурии» играли в отборе Евро-2020 (0:3; 1:1), теперь сойдутся в рамках финального турнира, а осенью эти сборные еще дважды сыграют друг с другом в рамках отбора ЧМ -2022.

- Швеция впервые сыграет против Словакии и Польши в финальных турнирах чемпионатов Европы.

- Как и на Евро-2016, сборная Швеции выступит в группе под литерой «E».

Заявка на турнир

Вратари: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Кристоффер Нурдфельдт («Генчлербирлиги»), Робин Ульсен («Эвертон»).

Защитники: Эмиль Крафт («Ньюкасл»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Маркус Даниэльссон («Далянь Ифан»), Пьер Бенгтссон («Вейле»), Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Понтус Янссон («Брентфорд»), Филип Хеландер («Рейнджерс»), Микаэль Лустиг ( АИК ), Андреас Гранквист («Хельсинборг»).

Полузащитники: Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Кен Сема («Уотфорд»), Виктор Классон («Краснодар»), Деян Кулусевски («Ювентус»), Себастьян Ларссон ( АИК ), Альбин Экдаль («Сампдория»), Кристоффер Олссон («Краснодар»), Йенс-Лис Каюсте («Мидтьюлланд»), Маттиас Сванберг («Болонья»), Густав Свенссон («Гуанчжоу»).

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Робин Квайсон («Майнц»), Джордан Ларссон («Спартак» Москва).

Тренер: Янне Андерссон (Швеция).

Мимо Евро: Златан Ибрагимович («Милан»), Йеспер Карлссон (« АЗ Алкмар»).

- Златан Ибрагимович ушел из сборной Швеции после Евро-2016, но в начале этого года принял решение о возобновлении международной карьеры в 39 лет. Дебютировавший за национальную команду еще в 2001 году форвард принял участие в матчах отбора ЧМ -2022 против Грузии и Косово, собирался сыграть на Евро-2020, но планам Ибры помешала травма. Очень жаль.

- Возможно, травма Златана помогла войти в заявку сборной Швеции на турнир Джордану Ларссону, ведь еще в марте Янне Андерссон игнорировал результативного форварда «Спартака». Между тем «Трансфермаркт» оценивает Джордана в 15 миллионов евро — это пятый показатель среди всех шведских футболистов (дороже только Исак, Кулусевски, Линделеф и Форсберг).

- Себастьян Ларссон и Андреас Гранквист играли на Евро-2008 в одной команде с Хенриком Ларссоном, а теперь пересеклись в сборной Швеции с сыном легендарного форварда Джорданом.

- В любом случае, у Ларссона самые низкие шансы на попадание в стартовый состав сборной Швеции на Евро-2020, а вот Классона, Олссона и Берга (Маркус займет место Ибрагимовича) ждут на поле с первых минут.

- Сборная Швеции сыграет на шестом Евро подряд, скандинавы не пропускают чемпионаты Европы с 2000 года, однако в XXI веке лишь однажды вышли из группы — в 2004-м, когда опередили в группе Данию, Италию и Болгарию. Но уже в четвертьфинале уступили голландцам в серии пенальти.

- Свой лучший результат на Евро шведы показали на домашнем турнире 1992 года, когда на групповой стадии опередили Францию, Англию и будущих чемпионов мира датчан, а в полуфинале в отчаянной борьбе уступили действующим чемпионам мира немцам (2:3).

Ориентировочный состав сборной Швеции (4-4-2): Ульсен — Лустиг, Линделеф, Хеландер, Аугустинссон — Олссон (Форсберг), С. Ларссон, Кулусевски, Классон — Исак, Берг.

Задачи и перспективы

У сборной Швеции один выход из группы за пять предыдущих турниров, так что первоочередная задача ясна — пробиться в плей-офф. Под руководством Янне Андерссона «сине-желтые» уже добирались до четвертьфинала чемпионата мира, выигрывали группу в Лиге Наций у России и Турции и провели второй розыгрыш этого турнира в классе сильнейших, а теперь мечтают о хорошем результате на Евро.

Если вдруг не растеряются, как пять лет назад, то вполне могут финишировать вторыми вслед за испанцами, как и в отборе. Правда, календарь не то чтобы благоволит к шведам: стартовать придется матчем против «Красной Фурии», а решать свою судьбу будут, видимо, в последнем туре, когда сыграют с Польшей и Робертом Левандовски.