Турция – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

1623316203

сегодня, 12:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Турция – Италия, который состоится 11 июня 2021 года.

Турция

Сборная Турции на данный момент находится в хорошей форме и очень редко проигрывает. Уже в первом туре группового этапа их ждет серьезное испытание в виде сборной Италии. Футболистам сборной Турции следует быть очень внимательными в обороне и по возможности стараться поймать соперника на контратаках. Вероятнее всего, номинальные хозяева будут играть именно так.

3 июня Турция обыграла в товарищеском поединке Молдову (2:0), а 31 мая разошлась миром с Гвинеей (0:0).

Италия

Подопечные Роберто Манчини и вовсе не проигрывали более 25 матчей во всех турнирах и считаются одними из фаворитов этого турнира. Команда мало пропускает и имеет очень хорошую реализацию моментов, которая должна помочь им без проблем пройти групповой этап ЧЕ -2020. Итальянцы считаются фаворитами в матче с Турцией, однако не должны подходить к этому матчу с недооценкой соперника.

4 июня Италия крупно обыграла в товарищеском матче команду Чехии (4:0), а 28 мая разгромила Сан-Марино (7:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Турция – 8.47

Ничья – 3.97

Победит Италия – 1.52

Статистика

Италия пропустила всего один мяч в последних 10 матчах во всех турнирах

Турция проиграла всего один матч из последних 10 поединков

Три последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»

Италия выиграла четыре матча из семи против Турции, а остальные три закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на Италию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Команда находится в хорошей форме и отличном настроении. Предполагаем тяжелую игру, полную борьбы и верховых единоборств, в который немного сильнее окажется сборная Италии.