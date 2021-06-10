Турция – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Турция – Италия, который состоится 11 июня 2021 года.
Турция
Сборная Турции на данный момент находится в хорошей форме и очень редко проигрывает. Уже в первом туре группового этапа их ждет серьезное испытание в виде сборной Италии. Футболистам сборной Турции следует быть очень внимательными в обороне и по возможности стараться поймать соперника на контратаках. Вероятнее всего, номинальные хозяева будут играть именно так.
3 июня Турция обыграла в товарищеском поединке Молдову (2:0), а 31 мая разошлась миром с Гвинеей (0:0).
Италия
Подопечные Роберто Манчини и вовсе не проигрывали более 25 матчей во всех турнирах и считаются одними из фаворитов этого турнира. Команда мало пропускает и имеет очень хорошую реализацию моментов, которая должна помочь им без проблем пройти групповой этап ЧЕ-2020. Итальянцы считаются фаворитами в матче с Турцией, однако не должны подходить к этому матчу с недооценкой соперника.
4 июня Италия крупно обыграла в товарищеском матче команду Чехии (4:0), а 28 мая разгромила Сан-Марино (7:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Турция – 8.47
- Ничья – 3.97
- Победит Италия – 1.52
Статистика
- Италия пропустила всего один мяч в последних 10 матчах во всех турнирах
- Турция проиграла всего один матч из последних 10 поединков
- Три последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»
- Италия выиграла четыре матча из семи против Турции, а остальные три закончились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на Италию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Команда находится в хорошей форме и отличном настроении. Предполагаем тяжелую игру, полную борьбы и верховых единоборств, в который немного сильнее окажется сборная Италии.