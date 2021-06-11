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Самый бразильский Евро в истории. 7 южноамериканских кудесников в пяти разных сборных

вчера, 12:09
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Алькантара Тьяго
Алькантара Тьяго
Полузащитник
Пепе
Пепе
Защитник
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Россия не осталась в стороне, а Италия поставила рекорд.

Географически-футбольный экскурс

Бразилия — самая большая страна Южной Америки и по территории, и по численности населения. Ныне суверенное государство в прошлом являлось португальской колонией на протяжении более трех веков (1500-1822). Метрополия оказала огромное влияние на Бразилию, которая переняла культуру, вероисповедание и язык, оставаясь единственной португалоговорящей страной в обеих Америках.

Португалия, располагающаяся на крайнем западе Европы, удалена от Бразилии на 6-7 тысяч километров. К примеру, прямой рейс из Лиссабона в Рио-де-Жанейро отнимет у вас около 10 часов. Для бразильских футболистов это не расстояние: в европейских лигах играет около 1500 выходцев из Бразилии разных сортов — от «топчиков» из ведущих клубов, претендующих на победу в Лиге чемпионов (с 2000 года в каждом финале ЛЧ играл хотя бы один бразилец) до «пляжников» из нон-лиг.

Некоторые бразильцы настолько уверенно бросают якорь за тысячи миль от дома, что принимают приглашение европейских сборных и строят международную карьеру отдельно от «Селесао», куда каждый бразильский мальчишка мечтает попасть с детства. Часто это стечение обстоятельств или здравая оценка собственных сил (лучше играть за сборную чужой страны, чем вообще лишить себя этого удовольствия), хотя некоторые рекруты на хорошем счету в европейских топ-сборных, которые не слабее сегодняшней Бразилии.

- Евро-2020 — самый бразильский чемпионат Европы в истории. В заявках команд-участниц 7 бразильцев.

- Количество бразильских футболистов в составах участников Евро неуклонно растет: в 2004-м был один Деку, в 2008-м и 2012-м — по три выходца из Бразилии, на Евро-2016 выступили шесть бразильцев, а Евро-2020 устанавливает рекордную планку на новой высоте — 7 кудесников мяча.

- Есть и командный рекорд: в составе сборной Италии оказалось сразу три бразильских футболиста.

- Два бразильца уже становились чемпионами Европы: Маркос Сенна в составе сборной Испании на Евро-2008 и Пепе со сборной Португалии в 2016-м.

Все бразильцы Евро-2020

Пепе (Португалия) — родился в Масейо, штат Алагоас

Пепе — один из старожилов сборной Португалии. Стартующий сегодня чемпионат Европы станет для 38-летнего защитника четвертым в карьере, а по количеству матчей за португальскую команду (115) он уступает только Криштиану Роналду, Жоау Моутиньо и Луишу Фигу. Пепе один из двух бразильцев, побеждавших на Евро, и единственный бразилец, который в один год выиграл и европейскую Лигу чемпионов (в составе «Реала»), и чемпионат Европы. Счастливый 2016-й остался далеко позади, но на Евро-2020 Пепе постарается защитить добытый пять лет назад чемпионский титул.

Марио Фернандес (Россия) — родился в Сан-Каэтану-ду-Сул, штат Сан-Паулу

Натурализованный для выступлений за сборную России в 2017 году Супермарио до этого успел сыграть в товарищеском матче за Бразилию, и этим его отношения с «Селесао» ограничились. Препон для смены футбольного гражданства не было, и вот у Фернандеса уже 29 матчей и 5 голов за Россию. В составе нашей команды бразилец мощно выступил на чемпионате мира, а уже завтра Марио должен дебютировать на Евро, что по понятным причинам дано далеко не каждому бразильцу.

Эмерсон (Италия) — родился в Сантусе, штат Сан-Паулу

Левый защитник, который родом из Бразилии, почти не играл за «Челси» в прошедшем сезоне, зато стал победителем Лиги чемпионов и оказался в заявке «Скуадра Адзурры» на Евро-2020, куда Роберто Манчини щедро насыпал южноамериканцев. За сборную Италии Эмерсон дебютировал еще в 2018-м, с тех пор принял участие в 15 матчах.

Жоржиньо (Италия) — родился в Имбитубе, штат Санта-Катарина

Дебютировал за сборную Италии еще при Антонио Конте, мог сыграть на Евро-2016, но в последний момент был отцеплен от заявки. Сейчас все иначе: Жоржиньо не только попал в состав «Скуадра Адзурры» на чемпионат Европы, он единственный из трех бразильцев в команде Роберто Манчини, которого ждем в стартовом составе. Не лишним будет напомнить, что Эмерсон и Жоржиньо могут повторить достижение Пепе пятилетней давности: они уже выиграли Лигу чемпионов с «Челси», а теперь мечтают стать чемпионами Европы уже на уровне сборных.

Рафаэль Толой (Италия) — родился в Глория-д’Уэсти, штат Мату-Гросу

Этот 30-летний одноклубник Алексея Миранчука дебютировал за сборную Италии в мартовском матче отбора ЧМ-2022 против Литвы, также принял участие в контрольных матчах с Сан-Марино и Чехией накануне большого старта. Центральный защитник из «Аталанты» вошел в заявку из 26 футболистов, но игровые минуты на Евро должен будет заслужить, ведь у него в конкурентах Кьеллини, Бонуччи, Ачерби и Бастони.

Марлос (Украина) — родился в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, штат Парана

Играет за украинские клубы с 2012-го, а после пяти лет выступлений в Украине принял предложение Украинской ассоциации футбола и присоединился к национальной сборной, футболку которой надевал уже 25 раз. Свой единственный гол в международных матчах забил в отборочной игре Евро-2020 против Литвы (3:0).

Тьяго Алькантара (Испания)

Тьяго родился в Европе, а конкретно — в итальянском регионе Апулия, где его отец Мазиньо в то время играл за «Лечче». Место рождения в данном случае не имеет значения, ведь Тьяго появился на свет в семье бразильских спортсменов, футболиста Мазиньо и волейболистки Валерии. Их младший сын, Рафинья, выбрал сборную Бразилии, за которую к 28 годам сыграл дважды. Тьяго — куда более значимый футболист в сборной Испании, он дебютировал еще 10 лет назад при Висенте Дель Боске и принял участие уже в 42 матчах.

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Все комментарии
kanuni
kanuni ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 15:01
Эммануэль Олисадебе,помню на ЧМ американцам забивал
Timur132
Timur132 ответ rubin kazzzan (раскрыть)
сегодня в 00:07
За Польшу негр выступал ещё в начале нулевых.
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 14:35
Раньше умудрялись за 3 страны поиграть про 2 вообще молчу. Бабушку на лавке напоминаешь
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:55
Раньше не было такого. Играли все за свои родные страны
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:53
Супер Марио!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 12:52
Фабрика футбольных талантов
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:45
Спасибо большое вам, Бразилия, за Марио!!!!!!!
blitz
blitz
вчера в 12:38
И у нашей сборной есть свой кудесник мяча.
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:28
Факты нужно проверять :)
shlomo
shlomo
вчера в 12:21
Спасибо за статью....ну что, Кеплер Лаверан Лима Феррейра (он же Пепе...:))) ... первый уроженец Южной Америки, проведший более 100 матчей за европейскую сборную....а еще своей агрессивной игрой в составе "сливочных" привлек внимание миллионов фанатов по всему миру (про него даже говорили, что еще до выхода на поле ему уже можно было давать карточку...:)....а так что еще, уроженец Бразилии, Пепе вплоть до 20 лет ожидал своего вызова в состав "пентакампионов", но, так и не дождавшись, принял португальское гражданство (его дебют состоялся осенью 2007 года в матче отборочного цикла к ЧЕ-2008...)... в последний раз Пепе вызывался в сборную в ноябре 2018 года, но официально и завершении карьеры в национальной сборной он не объявлял....
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