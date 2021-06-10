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Месси и Агуэро — в заявке сборной Аргентины на Кубок Америки

вчера, 23:57

Сборная Аргентины представила заявку на Кубок Америки-2021, который стартует 13 июня.

Вратари: Франко Армани, Эмилиано Мартинес, Хуан Муссо, Огюстен Маршесин.

Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Кварта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Герман Пеццелла, Николас Тальяфико, Гонсало Монтель.

Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эсекьель Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес.

Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.

Сборная Аргентины в группе сыграет против Боливии, Чили, Уругвая и Парагвая.

Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политического кризиса в стране, Аргентина же не сможет принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.

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Перевод с afa.com.ar
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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:08
Будет ли игра , вот в чем вопрос???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:45
Удивительное рядом Месси и Агуэро в заявке сборной Аргентины !!!)))
Илья85
Илья85
сегодня в 01:04
А где Окампос ?
drug01
drug01
сегодня в 00:17
Будем ждать результат
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:03
Состав хорош но будет ли толк)
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