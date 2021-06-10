Месси и Агуэро — в заявке сборной Аргентины на Кубок Америки

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вчера, 23:57

Сборная Аргентины представила заявку на Кубок Америки-2021, который стартует 13 июня.

Вратари: Франко Армани, Эмилиано Мартинес, Хуан Муссо, Огюстен Маршесин.

Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Кварта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Герман Пеццелла, Николас Тальяфико, Гонсало Монтель.

Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эсекьель Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес.

Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.

Сборная Аргентины в группе сыграет против Боливии, Чили, Уругвая и Парагвая.

Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политического кризиса в стране, Аргентина же не сможет принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.