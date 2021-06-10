Эден Азар не выйдет в стартовом составе Бельгии на матч с Россией

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вчера, 23:29

Вингер сборной Бельгии не набрал оптимальные кондиции перед матчем против сборной России на Евро-2020.

По информации телеканала Gol, 30-летний игрок не выйдет на поле в стартовом составе бельгийской сборной.

Матч между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).

Ранее стало известно, что Де Брюйне точно не сыграет против сборной России.