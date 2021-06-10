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Эден Азар не выйдет в стартовом составе Бельгии на матч с Россией

вчера, 23:29
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:00 Не начался

Вингер сборной Бельгии Эден Азар не набрал оптимальные кондиции перед матчем против сборной России на Евро-2020.

По информации телеканала Gol, 30-летний игрок не выйдет на поле в стартовом составе бельгийской сборной.

Матч между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).

Ранее стало известно, что Де Брюйне точно не сыграет против сборной России.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 03:36
Ну что скачать. Будет нелегко.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:47
Эден "Ройл Бургер" Азар.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:04
КокАЗАвР.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:39
Неужели испугались Дзюбиньо ?
Oplot
Oplot
сегодня в 00:21, ред.
Де Брейне и Азара нет,у нас Кудряшова.По потерям примерно одинаково,но бельгийцы слишком зависят от этих двух игроков.У одного Лукаку шансов особо не будет.Джикия его спокойно накроет.Поэтому наши должны доминировать.
azkan
azkan
сегодня в 00:12, ред.
Закончил Ла Лигу и сразу залег на гамбургеры)
А если серьезно жаль Азарчика. Зря ушел из Челси.
Хотя на нем Челси хорошо заработал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:04
Стас еще просил, чтобы этого, загорелого, большого такого не выпускали.
протон1
протон1
вчера в 23:54
да там второй состав обыграет россию в пол ноги. азера просто поберегли на другие игры.
1bear
1bear
вчера в 23:53
думаю,что российской сборной это мало поможет,будем уповать на чудо...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:36
Отряд не заметил потери бойца.....,
у Бельгийцев и без Азара с де Брейне есть кому напрягать нашу сборную.
Futurista
Futurista
вчера в 23:36
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:34
Вообще без разницы!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:33
Не потеря для Бельгии
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:31
Стасс благороден - он не уведет у Бельгии ни одного очка, даже если не выйдет ни Де Брюйне ни Азар.
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