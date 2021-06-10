Эден Азар не выйдет в стартовом составе Бельгии на матч с Россией

Вингер сборной Бельгии Эден Азар не набрал оптимальные кондиции перед матчем против сборной России на Евро-2020.
По информации телеканала Gol, 30-летний игрок не выйдет на поле в стартовом составе бельгийской сборной.
Матч между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).
Ранее стало известно, что Де Брюйне точно не сыграет против сборной России.
А если серьезно жаль Азарчика. Зря ушел из Челси.
Хотя на нем Челси хорошо заработал.
А если серьезно жаль Азарчика. Зря ушел из Челси.
Хотя на нем Челси хорошо заработал.
у Бельгийцев и без Азара с де Брейне есть кому напрягать нашу сборную.
у Бельгийцев и без Азара с де Брейне есть кому напрягать нашу сборную.