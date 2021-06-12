Бельгия – фаворит Евро-2020. Первая команда в мире, но футболисты помнят об осечке с Уэльсом

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вчера, 14:03

У них есть секреты, которые важно знать накануне матча в Санкт-Петербурге.

Бельгия

Лучший результат на Евро: финалисты в 1980-м.

Результат на Евро-2016: сенсационный вылет от Уэльса в четвертьфинале – 1:3.

Исторический факт: дважды подряд на Евро бельгийцы попали лишь второй раз в истории, впервые почти за четыре десятилетия. Еще и в статусе первой команды мира — лидируют в рейтинге ФИФА .

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Подробно рассказывать не имеет смысла, сами все видели. Бельгия одержала 10 побед в десяти матчах, дважды обыграла Россию, забили 40 мячей, пропустили всего трижды (два мяча от команды Черчесова). Очень легко и без усилий. В принципе, класс шотландцев, киприотов, казахов и санмаринцев позволял и сборной России развлекаться – 8 побед, 33 забитых мяча. Легкая группа для фаворитов.

Соперники по группе Евро-2020: Россия, Дания, Финляндия.

Заявка на турнир

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Зельс («Страсбур»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Бойата («Герта»), Джейсон Денайе («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»).

Полузащитники: Тимоти Кастань, Деннис Прат, Юри Тилеманс (все — «Лестер Сити»), Насер Шадли («Истанбул»), Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Торган Азар, Тома Менье, Аксель Витсель (все — «Боруссия» Дортмунд), Ханс Ванакен («Брюгге»).

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссард («Брайтон»).

Главный тренер: Роберто Мартинес (Испания).

Мимо Евро: Томас Камински («Блэкберн»), Брандон Мехеле, Шарль Де Кетелар (оба — «Брюгге»), Зиньо Ванхёсден («Стандард»), Джордан Лукаку («Антверпен»), Томас Фокет («Реймс»), Альберт-Мбойо Локонга, Яри Вершаерен (оба — «Андерлехт»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Брайан Хейнен («Генк»), Алексис Салемакерс («Милан»).

- У Бельгии были славные 80-е, а теперь прошли славные 2010-е. Но не случайно у них и шведов самые возрастные заявки на турнир. Поколению Де Брюйне, Азара, Куртуа, Витселя и Мертенса от 29 до 34 лет. Даже младшему Азару уже 28 лет, время летит быстро. Если Бельгия в этот раз не совершит прорыв с заходом в финал, то вряд ли на ЧМ -22 зимой им будет легко себя показать.

- Форма у нынешнего соперника неплохая – много побед. Но одновременно есть ничьи против ивуарийцев, чехов и греков в товарищеских матчах. Также было поражение от Англии в Лиге Наций. Впрочем, Роберто Мартинес успешно сыграл против датчан, исландцев и самих англичан во всех остальных матчах, пять побед с поражением не помешали выйти в финал четырех, что пройдет следующим летом в Италии. В полуфиналах сыграют хозяева против испанцев, а бельгийцы – с французами.

- Мало чего нового можно сказать о команде, которая настолько на виду. Все знают, что Витсель после травмы. Его включили в заявку, но вряд ли ждут на поле. У Эдена Азара традиционные проблемы – уже сложно сказать, там строго физическое состояние, или хавбек загнал себя морально в Мадриде. Де Брюйне дали по носу в Порту, но если пропустит матч против России – вернется позже.

- Команда Бельгии, как и Россия, сегодня может сыграть в три центральных защитника. Поскольку Карраско получил чемпионский опыт игры по всему флангу в «Атлетико», а Менье умеет так действовать давно, поэтому у Мартинеса возникла идея сместить акценты, усилить давление на закрытых соперников по ширине. Лукаку – игрок острия, Мертенс и один из Азаров ему с радостью помогут, Де Брюйне и Тилеманс могут быть в центре.

- У Бельгии будет от силы два не самых звездных игрока в основе – Денайе, если сыграют в три центральных, и Дендонкер, если Де Брюйне не будет с Тилемансом работать в глубине. Зависит от выбранного стиля, ведь есть много вариантов ведения игры. Опытные центральные защитники, Тилеманс или Де Брюйне прекрасно понимают, что сейчас – главный турнир в их карьере в сборной.

- Не считая Витселя, который есть в заявке, но не готов играть, у Бельгии почти нет потерь. Не влез в заявку Янузай, но это не ключевой игрок основы, чтобы переживать. Не ван Дейк или Ибрагимович. Так что Роберто Мартинес понимает всю ответственность, но доверился опытным людям – даже Вермален прилетел из Японии.

- Секрет Бельгии – они сейчас не на пике формы. Поэтому три центральных для перестраховки, поэтому делают вид, что проблемы старшего Азара или Де Брюйне не изменят расклад, хотя знаем, что даже в случае потери Тилеманса начнутся проблемы. Состав богатый, но не на всех позициях. У Бельгии крутые лидеры, но год назад были ближе к пику формы, чем сейчас, когда защитники еще на год старше.

Ориентировочный состав Бельгии (3-4-2-1): Куртуа – Алдервейрелд, Денайе, Вертонген – Менье (Кастань), Тилеманс, Дендонкер (Де Брюйне), Карраско (Т. Азар) – Де Брюйне (Мертенс), Э. Азар — Лукаку.

В отборе к ЧМ -2022 бельгийцы сыграли по схеме с тремя центральными. Мода времен бразильского мундиаля вернулась, но Бельгия остается строго атакующей. Латералей записывают в заявке в полузащиту, ведь какой из Торгана Азара или Шадли левый защитник? Возможно, тут скрыта уязвимость. А дополнительно нужно добавить изученность сборной Бельгии всеми аналитиками всех соперников. Лукаку без Лаутаро не покажет нечто нового. Де Брюйне не самый свежий прямо сейчас, и не только из-за травмы лица. Азар с проблемами, Мертенсу – много лет. Бельгия крутая, но со свежестью могут быть проблемы, Разве что 19-летний Жереми Доку из «Ренна» удивит, выходя на замену.

Задачи и перспективы

Выиграть группу, скорее всего, после трех побед. Выиграть Евро-2020 в Лондоне в финале. Минимум – попасть в полуфинал, ведь команда сыгранная, качественная, куда хитрее, чем была в 2014-м или 2016-м. На ЧМ -2018 вылетели от Франции в полуфинале, но прошли Бразилию. Сейчас Куртуа не хуже, чем тогда, а у остальных запредельная мотивация – Де Брюйне, Азар и остальные нуждаются в большом трофее.

Прогноз «Соккер.ру»: смотрим по сетке – первое место группы В выходит на третью команду из одной из четырех групп. Одно дело, если там чехи или шотландцы, другое – если португальцы или немцы. Но предположим, что Бельгия пройдет первый раунд плей-офф, а дальше их ждет, скорее всего, Италия.

А потом возможен полуфинал с Францией. Выиграют у Манчини и Дешама – будут фаворитами на «Уэмбли», проиграют – выступят достойно, но останутся без кубка. Забавно, но второе место в российской группе даже выгоднее с точки зрения сетки. Но это разговор до начала, знаем, какие сюрпризы умеет подкинуть Евро.