Бельгия ни разу не проигрывала России. Сейчас «красные дьяволы» ослаблены, но их козыри всё равно поражают

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вчера, 10:46

Не ждем Кевина, Эдена и Акселя в основе, но бельгийцы – фавориты.

Важно знать о Бельгии

- Витселя взяли на Евро-2020 в качестве помощника тренера. Аксель многое может рассказать о российских игроках Мартинесу. Де Брюйне носит черные очки, травма головы мешает видеть мир. Кевин тоже должен отдыхать до второго тура. А Эден Азар стремится в функциональный рай, но пока не набрал форму. У бельгийцев, скорее всего, не будет тройки ключевых игроков традиционной основы.

- Но звезд невероятно много. Тот же Лукаку – машина, у Ромелу 60 голов в сборной в 93 матчах. Если Вертонген является рекордсменом по количеству матчей – 127, то форвард «Интера» давно на первом месте по мячам. Эден Азар уступает Ромелу почти в два раза, у хавбека 32 гола. Это тоже крутой результат, Дзюба поставит рекорд сборной России, когда забьет на гол меньше.

- У Бельгии есть выбор слева – Шадли, Карраско и Торган Азар могут закрыть всю бровку в схеме «3-4-2-1». Хотя младший Азар может сыграть и ближе к атаке. Также интересно оценить Дендонкера в центре – Головину надо его раскрутить на перемещения в опорной зоне. Да и Тилеманс стал опаснее со своими пушками-ударами. Переход в «Лестер» подтвердил, что не зря вундеркинда из «Андерлехта» нахваливали со школьной парты. 24-летний хавбек восемь лет во взрослой игре.

- Чтобы пробить Куртуа, нужно пройти минимум три уровня защиты Бельгии. Первый – высокий прессинг от группы атаки, второй – центральные полузащитники с латералями, что стерегут ширину, а третий – тройка беков. Роберто Мартинес всегда может убрать Денайе в запас, выпустив лишь Вертонгена и Алдервейрелда в паре. Но не случайно Бельгия готовила новую схему, и Вермалена из Японии привезли на Евро, ведь нужны запасные защитники при игре с тройкой в линию.

- Бельгия редко проигрывает, и если такое случается – Англия одержала дома волевую победу, то первая команда в рейтинге ФИФА мстит. Дома соперник России обыграл британцев 2:0, всего одержал пять побед в Лиге Наций и сыграет в финале четырех в октябре в Италии, где их ждет Франция в полуфинале, а вторая пара – команды Манчини и Луиса Энрике. К слову о соперниках. Бельгия играла против России в отборе к Евро, но также разобрала Данию – в Лиге Наций. Хитрые, все знают, всех контролируют.

Ориентировочный состав Бельгии (3-4-2-1): Куртуа – Алдервейрелд, Денайе, Вертонген – Менье, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар (Карраско) – Мертенс, Доку (Т. Азар) – Лукаку.

Важно знать о России

- Кудряшов вряд ли успеет подготовиться – троллит жену за комментарий о собственной травме и восстанавливается. Семенова могут поставить левым центральным, а Жиркова или Караваева – просто слева. Тогда Бельгия придавит на эту зону с помощью Менье, Тилеманса, а в атаке будет выбор – или передвинуть Мертенса направо, или поставить опытного Торгана Азара, или использовать 19-летнего Доку. Жереми — единственный юный игрок во всей заявке Бельгии, кандидат в джокеры.

- Россия потеряла своего юного таланта Захаряна из-за ангины, а Мостового – из-за коронавируса. Говорят, болел раньше, вдвойне обидно, ведь повторно заражаются примерно 4 человека из 1 000 переболевших. Снова футболисту с такой фамилией не повезло накануне крупного турнира, хотя у Александра Мостового в 2004-м совсем другая история – заруба с тренером.

- Тренер Черчесов обожает конфликты, но сегодня у него другая задача – гасить их на поле, нивелируя сильные качества Бельгии. Об этом и говорил перед матчем, Россия будет притягивать фаворита к своему уровню. Логичная тактика, ведь если строго раскрываться – получат парочку мячей и матч закончится. Россию могут выручить длительные сборы, ради которых специально сдвигали рамки чемпионата, и сыгранность. В основе ждем максимум один сюрприз.

- На фоне Бельгии команда России не может показать себя, поэтому не переоцениваем ни результат, ни наполнение. Во многих группах у команд класса коллектива Черчесова будет три разных испытания – матч против аутсайдера, игра с фаворитом и ключевой поединок, что покажет класс. В российском случае это игра в Копенгагене, так что сегодня Головину, Джикии и Зобнину при поддержке Дзюбы и Фернандеса надо просто показать себя футбольной Европе. Без нервов, с прессингом и большим количеством атак, чем у Турции в Риме.

- Баринов в роли распасовщика из центра защиты – новая фишка, сегодня ее обкатают в официальной игре. Миранчук с Головиным – группа поддержки Дзюбы, а Артём знает, как играть, не первый год дерется на передовой за каждый вынос. Важно, чтобы Фернандес и Жирков (Караваев) встали с нужной ноги. Чтобы Джикия и Шунин были самим спокойствием, а Зобнин получил правильного напарника в центре – Мухина, Оздоева и Кузяева на выбор. Далер может сыграть слева по всей бровке, а удивить Черчесов способен, например, заменой Миранчука на Ионова, Черышева или Макарова. Ход в его стиле, но маловероятный.

Ориентировочный состав России (3-4-2-1): Шунин – Баринов, Джикия, Семенов – Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев (Жирков; Кузяев) – Миранчук, Головин – Дзюба.

Важно знать о противостоянии

- Печаль печальная. Бельгия и Россия в новейшее футбольное время провели девять поединков, ни разу вторые не побеждали. Было 7 поражений и всего 2 ничьих, причем обе пришлись на спарринги. На чемпионате мира-2002 Бельгия обыграла Россию 3:2. В Бразилии обошлись скромной победой 1:0, снова турнир сложился для проигравших неудачно. В отборе к Евро-2020 было два поражения – 1:3 и 1:4, но они не помешали России выйти из группы. Возможно, так будет и сейчас.

- Стадион «Санкт-Петербург» заполнят на 50%. Еще лучшая поддержка, чем была вчера в Риме у сборной Италии. Конечно, бельгийцы не боятся трибун, где только ни играли. Но за последний год ребята из элитных лиг, где преимущественно выступают, подзабыли о свисте. Фанатам важно активно включиться, ведь помним ЧМ -2018. Без двенадцатого игрока ни успехов в группе, ни победы над Испанией, ни ничьей с Хорватией могло не быть.

- На Бельгию давит статус фаворита, а России, учитывая расклад – можно попасть в плей-офф с третьего места, морально проще. Запрос фанатов скорее связан с самоотдачей и проработкой игровых минусов против фаворита, чем с непременным набором очков. Хотя если верите в команду Черчесова сегодня, или интуиция подсказывает результаты других матчей Евро-2020 – участвуйте в конкурсах прогнозов, проверьте мастерство предсказателя.

- Шанс сборной России в недооценке соперника. Бельгия бывает высокомерной, что отражено хотя бы в том, как тамошние эксперты описывают команду Черчесова – строго перечисляют минусы. Напрочь забыли, что каждый матч является отдельным мирком. И случиться в нем может все что угодно. Банальный сценарий – легкая победа Бельгии. Но учтите, что на поле две немолодые команды, которым вкатываться в турнир непросто. Фактор Азара, Де Брюйне и Витселя тоже может сыграть, они в топах Бельгии по голам, ассистам и матчам. Без них выйдут резервисты, так что надо драться и цепляться за ничью.

Прогноз на матч: по традиции без ставки на игру России, желаем ей успехов. Что не мешает вам поделиться ожиданиями. Как сердце подсказывает, о чем душа поет в день открытия Евро-2020 в Санкт-Петербурге?