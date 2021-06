Забил гол на Евро и пообещал купить Македонию. Потенциальный новичок «Краснодара» и «Динамо» — дипломированный невежа

Марко Арнаутович влип в очередную историю.

В последние две-три недели писали, что 32-летний форвард сборной Австрии может оказаться в РПЛ . Интерес к Марко Арнаутовичу, которого называют «самым плохим парнем австрийского футбола», приписывали «Краснодару» и «Динамо», но брат и агент футболиста, Даниэль Арнаутович, категорически опровергал разговоры о переезде в Россию:

Честно говоря, лучше бы словам агента оказаться искренними и правдивыми, потому что человек-праздник Марко умудрялся влипать в истории даже в Германии и Англии, странах с высокой футбольной культурой. Боюсь, в России из талантливого, но безбашенного нападающего может выдуть последние остатки профессионализма.

В «Краснодаре» и «Динамо» должны понимать, что вместе с Марко Арнаутовичем они подписывают контракт с колонией тараканов из его головы. Возможно, никакие клубы РПЛ и не интересовались австрийцем, а слухи произвели на свет неуклюжие посредники, предлагавшие наигравшегося в Китае футболиста нашим командам и рассчитывавшие нагреть на этом руки.

На исходе часа игры с Северной Македонией в атаке сборной Австрии произошла перестановка: игравшего в стартовом составе 23-летнего Сашу Каладжича заменил куда более опытный Марко Арнаутович. Один парень с сербскими корнями уступил место в нападении сборной Австрии другому этническому сербу, который уже оставил заметный след в истории «Дас Тим»: Арнаутович входит в топ-10 и по сыгранным матчам за австрийскую национальную команду (89 матчей; 5 место), и по забитым мячам (27 голов; делит 5-6 место).

Свой 27-й гол за сборную Австрии Марко забил на предпоследней минуте стартового матча Евро-2020 против Северной Македонии: счет стал 3:1, и стало понятно, что победа от австрийцев уже никуда не денется. Многие обратили внимание, что во время эмоционального празднования капитан «Дас Тим» Алаба старательно выкручивал Марко Арнаутовичу челюсть. Новичок мадридского «Реала» не утратил контроль над собой в порыве радости и не пытался изображать злого стоматолога, его прием имел вполне разумное практическое значение: Давид всего лишь затыкал своему партнеру рот, чтобы остановить поток глупости.

So we realize Arnautovic flashed the «white power» symbol and then went on a racist (allegedly anti-Albanian) rant, right? #EURO2020 pic.twitter.com/4Ly7XvBHL2