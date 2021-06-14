Забил гол на Евро и пообещал купить Македонию. Потенциальный новичок «Краснодара» и «Динамо» — дипломированный невежа

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вчера, 11:31

Марко Арнаутович влип в очередную историю.

Арнаутовича предлагают российским клубам

В последние две-три недели писали, что 32-летний форвард сборной Австрии может оказаться в РПЛ . Интерес к Марко Арнаутовичу, которого называют «самым плохим парнем австрийского футбола», приписывали «Краснодару» и «Динамо», но брат и агент футболиста, Даниэль Арнаутович, категорически опровергал разговоры о переезде в Россию:

Это всё слухи и мусорные разговоры. У нас нет переговоров с «Динамо» по Арнаутовичу. Никаких! Это как Coca-Cola Zero – в этих слухах нет ничего. И с «Краснодаром» ничего нет. У Марко до сих пор контракт с «Шанхаем». Я не знаю, что произойдет во время летнего трансферного окна. Он может и уйти, и остаться. Не хочу говорить о слухах.

Честно говоря, лучше бы словам агента оказаться искренними и правдивыми, потому что человек-праздник Марко умудрялся влипать в истории даже в Германии и Англии, странах с высокой футбольной культурой. Боюсь, в России из талантливого, но безбашенного нападающего может выдуть последние остатки профессионализма.

В «Краснодаре» и «Динамо» должны понимать, что вместе с Марко Арнаутовичем они подписывают контракт с колонией тараканов из его головы. Возможно, никакие клубы РПЛ и не интересовались австрийцем, а слухи произвели на свет неуклюжие посредники, предлагавшие наигравшегося в Китае футболиста нашим командам и рассчитывавшие нагреть на этом руки.

«Могу купить всю эту чертову Македонию!»

На исходе часа игры с Северной Македонией в атаке сборной Австрии произошла перестановка: игравшего в стартовом составе 23-летнего Сашу Каладжича заменил куда более опытный Марко Арнаутович. Один парень с сербскими корнями уступил место в нападении сборной Австрии другому этническому сербу, который уже оставил заметный след в истории «Дас Тим»: Арнаутович входит в топ-10 и по сыгранным матчам за австрийскую национальную команду (89 матчей; 5 место), и по забитым мячам (27 голов; делит 5-6 место).

Свой 27-й гол за сборную Австрии Марко забил на предпоследней минуте стартового матча Евро-2020 против Северной Македонии: счет стал 3:1, и стало понятно, что победа от австрийцев уже никуда не денется. Многие обратили внимание, что во время эмоционального празднования капитан «Дас Тим» Алаба старательно выкручивал Марко Арнаутовичу челюсть. Новичок мадридского «Реала» не утратил контроль над собой в порыве радости и не пытался изображать злого стоматолога, его прием имел вполне разумное практическое значение: Давид всего лишь затыкал своему партнеру рот, чтобы остановить поток глупости.

So we realize Arnautovic flashed the «white power» symbol and then went on a racist (allegedly anti-Albanian) rant, right? #EURO2020 pic.twitter.com/4Ly7XvBHL2 — Jerrad Peters (@jerradpeters) June 14, 2021

Оказывается, беспечный стрелок после своего гола начал орать во всю глотку, что «может купить всю Македонию». Идиотской провокации в полной мере не дал состояться мудрый Алаба, натурально заткнувший рот напрашивавшемуся на грубость гению: хорошо, что не все соперники услышали песню Марко, а играть оставалось считанные минуты, иначе какой-нибудь гордый македонец мог поставить «покупателя» своей страны на место нравоучительным подкатом.

Настоящих буйных мало…

Однажды Марко Арнаутовича попросили рассказать о своем амплуа в команде. Подумав пару секунд, форвард выдал: «Я — говнюк». Очень многие выступают в этой роли неосознанно и обидятся, если им выкатить всю правду. Арнаутович в какой-то момент понял, кто он есть, но за признанием последовало не раскаяние, а принятие себя и своей сущности. Марко считает, что он — необходимое зло, которое не дает размякнуть сборной Австрии.

Арнаутович не только страны соперников горазд покупать на словах, он и своим партнерам не дает спуску, оставаясь очень важным игроком «Дас Тим» даже сейчас, когда потерял место в стартовом составе (хотя, возможно, вернет его после важного гола). Буйные вожаки нужны и важны, поэтому Марко и поехал на Евро-2020, несмотря на всего лишь один результативный матч за «Шанхай СИПГ» с сентября прошлого года.

При этом в сборной Австрии фигура «злого» Арнаутовича уравновешена расположившимся в противоположной части контура влияния «доброго» Алабы. Один умеет завести и разозлить, другой — успокоит и подбодрит, а в концовке матча со сборной Македонии «добро» и «зло» «Дас Тим» столкнулись во время празднования гола. И оба оказались полезны: Арнаутович забил, а Алаба не дал ему влипнуть в историю.

Влипал в истории в Голландии, Германии и Англии

Влипать в истории — это суперсила Марко. В Голландии, где он начинал профессиональную карьеру в составе «Твенте», после одного из матчей Арнаутович оскорбил одного из соперников на почве расизма — назвал «ниггером». В «Интере» австриец почти не получил шансов у Моуриньо, который называл Марко «фантастическим игроком с мозгами ребенка». В сезоне 2009/10 у Жозе было два таких парня в команде — Балотелли и Арнаутович.

Следующим клубом форварда стал «Вердер», где на первой же тренировке Марко появился в бутсах с надписью «CL WINNER 2010» («Победитель Лиги чемпионов 2010»), хотя в действительности не сыграл за «Интер» в победном розыгрыше ни минуты. Потом была драка с Сократисом Папастатопулосом на тренировке, езда на скорости 300 километров в час на «Ламборгини» с Элджеро Элиа и фраза «„Вердер“ — это ж*па!» после поражения 0:6.

В Англии Марко выступал за «Сток Сити» и «Вест Хэм», и поначалу казалось, что он оставил приключения позади. Сам форвард утверждал, что повзрослел после рождения дочери. Действительно, несколько лет Арнаутович не влипал в истории, но потом спровоцировал фанатов «Стока», когда переходил в «Вест Хэм», назвав лондонский клуб «более амбициозным проектом».