Йоахим Лёв 15 лет тренирует Германию, Черчесов — в топ-10. Самые стойкие тренеры Евро-2020

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вчера, 14:24

Кто-то уже съел собаку на своем посту, а кто-то еще не успел разобраться.

В сегодняшнем матче Франции и Германии сойдутся тренеры, которые занимают две первые строчки по продолжительности пребывания на своих постах среди всех участников чемпионата Европы. Это повод поговорить о стойкости всех тренеров, работающих на турнире, ведь рядом с матерыми Дешамом и Лёвом попадаются не нюхавшие больших сражений новички.

Меньше года на посту

Сборная Польши: Паулу Соуза (Португалия) — 4 месяца и 25 дней.

Сборная Уэльса: и. о. Роберт Пейдж (Уэльс) — 7 месяцев и 12 дней.

Сборная Словакии: Стефан Таркович (Словакия) — 7 месяцев и 26 дней.

Сборная Нидерландов: Франк де Бур (Нидерланды) — 8 месяцев и 23 дня.

Сборная Дании: Каспер Хьюлманд (Дания) — 10 месяцев и 14 дней.

- Пять тренеров участников Евро-2020 работают на своих постах меньше года.

- Роб Пейдж — исполняющий обязанности главного тренера сборной Уэльса. Пост по-прежнему принадлежит Райану Гиггзу, который отстранен от работы с «Драконами» до окончания разбирательств по делу о домашнем насилии.

- Матч первого тура против сборной Словакии стал для португальского тренера сборной Польши всего лишь шестым у руля «Кадры». У Паулу Соузы наименьшее количество матчей на своем нынешнем месте работы среди всех специалистов, задействованных на Евро-2020. И минимальное количество побед — всего лишь одна, со счетом 3:0 над Андоррой в отборе ЧМ -2022.

- В свою очередь, у Штефана Тарковича только одно поражение у руля сборной Словакии в девяти матчах, при этом тренер словаков успел выиграть стыки за право попадания на Евро-2020, одержать победу над Россией в отборе ЧМ -2022 и обыграть Польшу на старте чемпионата Европы.

- Франк де Бур сменил на тренерском мостике сборной Нидерландов Рональда Кумана, который в прошлом году променял «Оранжевых» на «Барселону». Первую победу со сборной де Бур одержал только в пятом своем матче.

От года до трех лет

Сборная Испании: Луис Энрике (Испания) — 1 год, 6 месяцев и 27 дней.

Сборная Шотландии: Стив Кларк (Шотландия) — 2 года, 26 дней

Сборная Турции: Шенол Гюнеш (Турция) — 2 года, 2 месяца, 28 дней

Сборная Чехии: Ярослав Шилгавы (Чехия) — 2 года, 8 месяцев, 28 дней

Сборная Венгрии: Марко Росси (Италия) — 2 года, 11 месяцев, 27 дней

- Четыре тренерских школы представлены на Евро-2020 двумя тренерами: итальянская (Марко Росси и Роберто Манчини), испанская (Луис Энрике и Роберто Мартинес), немецкая (Йоахим Лёв и Франко Фода) и португальская (Фернанду Сантуш и Паулу Соуза).

- У Луиса Энрике и Шенола Гюнеша указаны сроки беспрерывной работы у руля сборных Испании и Турции на сегодняшний день. Суммарный стаж у них более богат: в частности, Гюнеш провел уже больше пяти лет у руля сборной Турции, ведь он возглавлял сборную своей страны еще в 2000-2004 годах.

- Стив Кларк проиграл 4 из 5 первых матчей во главе «Тартановой Армии», а потом выдал девятиматчевую беспроигрышную серию, увенчанную победами в сериях пенальти над Израилем и Сербией в стыках за право сыграть на Евро-2020.

От трех до четырех лет

Сборная Италии: Роберто Манчини (Италия) — 3 года, 1 месяц и 1 день.

Сборная Австрии: Франко Фода (Германия) — 3 года, 7 месяцев и 16 дней.

Сборная Хорватии: Златко Далич (Хорватия) — 3 года, 8 месяцев и 8 дней.

- Роберто Манчини потерпел только 2 поражения (от Франции и Португалии) в 31 матче во главе «Скуадры Адзурры». После победы над Турцией в первом матче Евро-2020 победная серия итальянцев насчитывает 7 матчей, а беспроигрышная — 28 встреч.

- На момент завоевания «серебра» на ЧМ -2018 Златко Далич руководил сборной Хорватии меньше года. А вот сейчас дела у него идут не слишком здорово: у «Шашечных» в последних 10 матчах только 2 победы. И 6 поражений.

От четырех до пяти лет

Сборная Финляндии: Маркку Канерва (Финляндия) — 4 года, 6 месяцев и 3 дня.

Сборная Англии: Гарет Саутгейт (Англия) — 4 года, 6 месяцев и 16 дней.

Сборная России: Станислав Черчесов (Россия) — 4 года, 10 месяцев и 4 дня.

Сборная Бельгии: Роберто Мартинес (Бельгия) — 4 года, 10 месяцев и 12 дней.

Сборная Украины: Андрей Шевченко (Украина) — 4 года, 11 месяцев.

Сборная Швеции: Янне Андерссон (Швеция) — 4 года, 11 месяцев и 23 дня.

- Черчесов — девятый по продолжительности пребывания на своем посту тренер Евро-2020. В 55 матчах у руля сборной России Станислав Саламович одержал 24 победы, 11 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.

- Пятый год работы идет у трех из четырех тренеров группы «B», в которой играет сборная России: Черчесов, Мартинес и Канерва примерно в одно время возглавили Россию, Бельгию и Финляндию соответственно.

- 6 из 24 тренеров = 25% всех работающих на Евро-2020 специалистов, работают на своем посту от четырех до пяти лет, правда, Янне Андерсон уже через неделю отметит пятилетний юбилей во главе сборной Швеции и перейдет в следующую категорию.

Первая пятерка

Сборная Северной Македонии: Игор Ангеловски (Северная Македония) — 5 лет, 8 месяцев.

Сборная Португалии: Фернанду Сантуш (Португалия) — 6 лет, 8 месяцев, 23 дня.

Сборная Швейцарии: Владимир Петкович (Босния и Герцеговина/Швейцария) — 6 лет, 10 месяцев, 14 дней.

Сборная Франции: Дидье Дешам (Франция) — 8 лет, 11 месяцев, 7 дней.

Сборная Германии: Йоахим Лёв (Германия) — 14 лет, 11 месяцев, 3 дня.

- В топ-4 по продолжительности работы на текущих постах входят тренеры, приводившие свои команды к большим победам: Фернанду Сантуш — чемпион Европы, Дидье Дешам и Йоахим Лёв — чемпионы мира.

- Владимир Петкович — босниец, но в Швейцарию он перебрался почти 35 лет назад, так что не может считаться тренером-легионером, тем более что имеет швейцарское гражданство.

- Йоахим Лёв и Дидье Дешам, у которых суммарно почти 24 года на текущих должностях, стартуют на Евро-2020 очным противостоянием.

- Йоахим Лёв — рекордсмен сборной Германии по количеству матчей в качестве тренера. Йогги руководил Бундесманшафт в 193 встречах. Таким образом, если немцы на Евро-2020 дойдут до финала, то Лёв завершит свою работу с Германией на красивой отметке в 200 матчей.

- В свою очередь, Дидье Дешам является французским рекордсменом: 109 матчей во главе «Трехцветных».