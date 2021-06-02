Лучший нападающий, лучший защитник и лучший вратарь. Они не сыграют на Евро

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вчера, 23:58

Глядя на составы сборных на чемпионате Европы, вы будете искать эти фамилии глазами, но не найдете. «Соккер.ру» — о звездах, которые не попали на Евро.

Все так соскучились по большим турнирам сборных, что уже не терпится увидеть горячие баталии на официальном уровне. И как-то машинально кажется, что раз уж это турнир лучших, прошедших отбор, то и на поле мы увидим самых-самых, ярких звезд и выдающихся футболистов, которые известны всем. Но есть ряд знаменитых, знакомых фамилий, которых не увидим. Да, будут отжигать Кейн, Роналду, Де Брюйне, Левандовски, Мбаппе и другие, но давайте назовем тех, чьё отсутствие покажется непривычным.

Серхио Рамос (Испания)

Само по себе кажется фантастикой, что в составе сборной Испании на чемпионате Европы не будет ни одного игрока из «Реала». Когда такое было? Ответ: никогда. Это впервые в истории. Последним, кого отцепили от сборной, и это выглядело неожиданно, стал Серхио Рамос. 35-летний защитник был капитаном этой команды, провел за нее рекордные 180 матчей, забил 23 мяча. Но его не взяли – сказалась нехватка игр из-за травмы. С 14 января Рамос провел всего три матча за «Реал». Вместо него приглашен Эмерик Ляпорт из «Манчестер Сити». Получается, что у «Брайтона» в сборной Испании игроков больше, чем у «Реала».

Джесси Лингард (Англия)

Когда Лингард покинул «Манчестер Юнайтед», он пропал с радаров многих. Но только не тех, кто интересуется именно английским футболом и национальной командой. Джесси в «Вест Хэме» переживал в этом сезоне, пожалуй, свой лучший период в карьере. Но не смог попасть в окончательный состав сборной. За короткий период аренды в «Вест Хэме» Лингард забил девять мячей, провел массу ярких матчей, блистал своим перформансом. Все говорило о том, что уж Лингард точно попадет в состав. Однако 28-летнего футболиста «прокатили» мимо Евро. Хотя он наверняка фигурирует как первый в числе резервистов, если кто-то из основного состава получит травму.

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Тут можно призадуматься. Как так? Травмы нет. Неужели можно было не пригласить такого нападающего в сборную? Но нет. Все проще. Сама сборная Норвегии не попала на чемпионат Европы. Норвежцы были выбиты в плей-офф сборной Сербии, и один из лучших нападающих мира прямо сейчас вынужден будет смотреть на Евро по телевизору. Или изучать многочисленные предложения от топовых клубов. А болельщикам остается мечтать о том, какую бы феерию показал Холанд, который забил 25 мячей в 27 матчах чемпионата Германии, и каких бы успехов с ним добилась скромная сборная Норвегии. Наверняка на ЧМ -2022 он постарается ее вытащить. В десяти играх за сборную Холанд забил шесть мячей и становится ее надеждой.

Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

А вот голландцам остается надеяться на де Лигта и де Йонга как на главных молодых звезд. Фундаментального и непоколебимого ван Дейка с ними не будет. Нынешний сезон стал неудачным для «Ливерпуля» во многом из-за тяжелой травмы 29-летнего защитника, на котором многое держалось в этом клубе, многое держится и в сборной Нидерландов. Ван Дейк получил травму колена в октябре прошлого года и пропустил весь сезон. И Нидерланды остаются на Евро без своего капитана и лучшего игрока. А ведь счастье было так близко, особенно после финала Лиги наций в 2019 году. Казалось, что голландцы возродились. Но насколько они успешны будут без Вирджила?

Ян Облак (Словения)

Как один из лучших защитников, один из лучших нападающих мира, так и один из лучших вратарей мира не поучаствует в чемпионате Европы. Словения не проходила квалификацию в финальные турниры после ЧМ -2010. И к Евро-2020 ничего не изменилось – Словения опять пропускает. Звезда «Атлетико» оказался в такой сборной, которая не может похвалиться большими успехами, не повезло ему с партнерами. Такое нередко бывает, когда звезда мирового масштаба появляется в стране, где не так сильны футбольные традиции и не собирается мощная национальная команда для участия в общеевропейских или общемировых турнирах. Что поделать?

Златан Ибрагимович (Швеция)

После замечательного возвращения в сборную Швеции «вечный» Ибрагимович пропустит чемпионат Европы из-за травмы колена. Легендарный швед провел за свою сборную 118 матчей, забил 62 гола, и после пятилетнего перерыва фанаты были в восторге от решения переживающего десятую молодость Златана вернуться в национальную команду. В 39 лет это наверняка был бы его последний такой финальный турнир, но, к сожалению, он вынужден пропустить Евро из-за травмы. А мог бы стать украшением.

Сергей Милинкович-Савич (Сербия)

За этим полузащитником давно пристально следят топ-клубы из Англии. Евро-2020 мог бы стать хорошей рекламной витриной для хавбека, который явно перерос «Лацио», но поглядеть на будущую звезду европейского футбола на чемпионате Европы не получится. Сборная Сербии потерпела поражение от Шотландии и пропустит турнир в полном составе. Наверняка мы не увидим и других потенциальных сербских звезд. Но у Милинковича-Савича были самые большие шансы блеснуть в этой команде и «продать» себя выгодно, пойдя на повышение.

Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина)

Боснийская команда в какой-то момент рассматривалась как одна из самых талантливых и перспективных в Европе. Но свой пассионарный запал не смогла реализовать. Тем не менее Пьянич остается одной из главных звезд в полузащите, хоть ему уже и 31 год. В «Барселоне» Пьянич заметно притормозил, и многие поспешили заявить, что его уход из «Ювентуса» был ошибкой. Так или иначе, но и Пьяничу придется смотреть по телевизору Евро – его команда не попала на чемпионат.

Марк-Андре тер Штеген (Германия)

Еще один футболист «Барселоны», который не поучаствует в Евро-2020. И еще один вратарь, которого многие называют одним из лучших. Немец из-за операции на колене не сможет сыграть на чемпионате Европы, что станет большим ударом для сборной Германии. Хотя пока есть Мануэль Нойер, немецкая дружина может быть спокойна.