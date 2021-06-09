Сенсационные греки и удивительные исландцы. Самые неожиданные исходы на Евро

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сегодня, 00:20

До чемпионата Европы все меньше дней. Самое время вспомнить самые большие неожиданности за всю историю этих турниров. «Соккер.ру» составил список.

За свою богатую историю чемпионаты Европы знают много неожиданных исходов и матчей. От невероятных титулов Греции и Дании до неожиданного героизма Исландии. Но у всего есть статистическое измерение. Сейчас в футболе без статистики нельзя и шагу сделать. И известный статистический агрегатор Gracenote составил рейтинг самых неожиданных по исходам матчей. Кстати, предыдущий чемпионат Европы 2016 года оказался самым непредсказуемым в среднем: 29 процентов матчей были выиграны аутсайдерами. Но давайте взглянем на самые неожиданные с точки зрения букмекеров и статистики победы на чемпионатах Европы. А вы вспомните свои эмоции от этих результатов. Наверняка они зашкаливали, даже если исходы не касались ваших любимых команд.

1. Англия – Исландия – 1:2 (Евро-2016, 1/8 финала) – 17,8 процента на победу

Да, самая главная со статистической точки зрения сенсация случилась на предыдущем Евро. Экс-звезда сборной Англии Алан Ширер назвал эту игру «самым худшим выступлением, которое когда-либо видел от англичан». Пенальти Уэйна Руни на четвертой минуте предполагал, что у Англии впереди легкий вечер, но Рагнар Сигурдссон и Колбейнн Сигторссон перевернули все с ног на голову за 14 минут. И за финальным свистком последовала отставка Роя Ходжсона.

2. Франция – Греция – 0:1 (Евро-2004, 1/4 финала) – 19,1 процента

Весь чемпионат Европы 2004 года прошел под знаком сенсационной Греции. Но где-то ей везло с графиком, с соперниками. И все были уверены, что четвертьфинал – конечная остановка для дружины Отто Рехагеля. Однако здесь были повержены Зидан и Анри с компанией благодаря голу Харистеаса. К слову, уже после этой победы произошел слом в оценках сил, и в полуфинале с Чехией и в финале с Португалией греки пусть и были аутсайдерами, но не с такими минимальными шансами.

3. Бельгия – Уэльс – 1:3 (Евро-2016, 1/4 финала) – 19,6 процента

Это был величайший вечер в истории валлийского футбола. В первом же крупном турнире Уэльса за 58 лет команда Криса Коулмана ушла от поражения в матче с невероятной Бельгией, чьё поколение оценивалось как самое талантливое в те годы. И не просто ушла от поражения, а одержала победу. В ответ на гол Наингголана отличились Уильямс, Робсон-Кану, у которого тогда даже не было клуба, и Воукс, вышедший на замену.

4. Бельгия – Турция – 0:2 (Евро-2000, групповой этап) – 19,7 процента

«Это отличный подарок для всей Турции», — сказал тренер Мустафа Денизли. – «Это лучшее достижение за 77 лет истории турецкого футбола».

Эта победа над Бельгией, которая была одной из принимающих стран, позволила Турции тогда впервые выйти в плей-офф такого турнира. Оба мяча турок забил Хакан Шукюр. При этом в первых двух матчах турнира Турция набрала всего один балл. После этого турецкий футбол стал понемногу подниматься с различными колебаниями по ходу дела. А Бельгия, похоже, становится одним из главных неудачников, не использующих свой статус фаворита.

5. Нидерланды – Дания – 0:1 (Евро-2012, групповой этап) – 19,9 процента

Перед матчем этих команд все сходились во мнении, что голландцы слишком явный фаворит. Причем в этом были убеждены не только сторонние наблюдатели, но и сами участники противостояния. За два года до этого Нидерланды играли в финале чемпионата мира. Что уж тут могло пойти не так? Но с гола Крон-Дели у них все на Евро-2012 стало сыпаться. Хотя датчане после этой сенсационной победы тоже не вышли из группы.

6. СНГ – Шотландия – 0:3 (Евро-1992, групповой этап) – 21,2 процента

А этот матч был очень давно, но памятен многим как один из крупнейших позоров советского/российского футбола, пусть он не относится толком ни к одному, ни к другому периоду. Сборная СНГ в пух и прах проиграла, была разгромлена дебютировавшей на турнире сборной Шотландии, которая перед этим проиграла Нидерландам и Германии и уже фактически выбыла из чемпионата. Но благодаря голам Макстея, Макклера и Макаллистера подопечные Энди Роксбурга громко хлопнули дверью.

7. Украина – Северная Ирландия – 0:2 (Евро-2016, групповой этап) – 21,3 процента

Еще одно подтверждение «сенсационности» Евро-2016, а также знаменитой заезженной фразы, что «в футбол научились играть все». Эта победа благодаря голам Макгинна и Маколи стала первой для Северной Ирландии в финальных стадиях крупных турниров с 1982 года. И одной этой победы хватило подопечным Майкла О’Нила, чтобы выйти из группы.

8. Португалия – Греция – 1:2 (Евро-2004, групповой турнир) – 21,4 процента

Греция образца 2004 года стала самым главным крушителем статистики и расчетов. Интересно, что с Португалией она встречалась дважды. И более неожиданным с точки зрения раскладов был успех на групповой стадии, когда на голы Карагуниса и Басинаса португальцы смогли ответить лишь одним мячом Роналду. Но даже тогда никто не мог представить, какой путь проделают греки, которые потом победят Португалию уже в финале. А к тому моменту они тоже будут аутсайдерами, но недостаточно для попадания в наш рейтинг – их шансы на победу в финальном матче оценивались уже как 24,5 процента. Но среди финалов Евро это самый неожиданный по исходу.