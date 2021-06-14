Недосягаемый Роналду, два француза и Эриксен. Топ-10 международных бомбардиров Евро-2020

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вчера, 18:02

Лучшие по голам за национальные сборные.

Рассказываем о футболистах-участниках Евро-2020, которые накопили солидный голевой багаж в матчах за свои сборные. Артем Дзюба, которому остался один гол до российского рекорда Александра Кержакова (29 против 30) в топ-10 не вошел, минимальный норматив для попадания в «десятку» — 33 гола.

10 место. Гарет Бэйл (Уэльс) — 33 гола

Бэйл — самый результативный игрок в истории сборной Уэльса, рекордный 29-й гол, позволивший опередить предыдущего лучшего бомбардира «Драконов», Иана Раша, Бэйл забил еще в 2018 году. За последние два с половиной года у Бэйла только 2 гола на международном уровне — в ворота Азербайджана и Хорватии в отборе Евро-2020.

9 место. Харри Кейн (Англия) — 34 гола

У Кейна праймовым в футболке национальной сборной получился 2019 год, когда он забил 12 голов за «Трех Львов», да и 2018-й был ничего: 8 голов в общей сложности, 6 из которых на чемпионате мира, где Харри выиграл «Золотую бутсу». В историческом списке бомбардиров сборной Англии нынешний капитан уступает Уэйну Руни (53), сэру Бобби Чарльтону (49), Гари Линекеру (46), Джимми Гривзу (44) и Майклу Оуэну (40). Тут нужно даже не мечтать, а ставить цель стать лучшим бомбардиром нации к концу карьеры.

8 место. Кристиан Эриксен (Дания) — 36 голов

Кристиан всех нас очень напугал во второй день Евро, сейчас, когда состояние датчанина стабильно, уже не будет кощунством посетовать на то, что сильный игрок больше не сыграет на турнире. Значимость Эриксена для сборной Дании подчеркивает даже наглядная голевая статистика: больше него забил за датчан только известный в прошлом форвард Йон Даль Томассон.

7 место. Антуан Гризманн (Франция) — 37 голов

Первый из двух представителей Франции в этом рейтинге. Антуан начал забивать за «Трехцветных» в 2014 году, и с тех пор у него не было ни одного года без международных голов. В этом году чемпион мира отметился уже 4 голами в 5 матчах за сборную Франции.

6 место. Томас Мюллер (Германия) — 39 голов

Мюллер не вызывался в Бундесманшафт на протяжении трех лет. Конечно, у форварда «Баварии» уже могло быть больше голов, чем сейчас, не накладывай Йоахим Лев на него анафему. Самым ярким для Томаса в сборной получился год триумфа на чемпионате мира: 10 голов в 15 матчах. После возвращения Мюллер уже успел отметиться забитым мячом в ворота Латвии в контрольной игре.

5 место. Андрей Ярмоленко (Украина) — 41 гол

Вчера капитан сборной Украины забил пока что самый красивый гол Евро-2020, роскошный удар в ворота голландцев принес Андрею 41-й гол в матчах за национальную команду. В историческом списке лучших стрелков сборной Украины Ярмоленко уступает только действующему тренеру «желто-синих» Андрею Шевченко (48 голов).

4 место. Оливье Жиру (Франция) — 46 голов

Несколько удивительно, что Ярмоленко так близок к Шевченко, но еще удивительнее, что Жиру в 5 голах от французского рекордсмена Тьерри Анри (51). Годный картинг. Что же касается «Формулы-1», то Карим Бензема к 2015 году успел забить за «Трехцветных» 27 голов. Сколько бы у него было сейчас, если бы не затянувшееся отлучение от сборной?

3 место. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 62 гола

Голы в ворота сборной России в стартовом матче Евро-2020 стали для Ромелу Лукаку 61-м и 62-м за «Красных Дьяволов». Любопытно, что это не первый дубль форварда в ворота нашей сборной: свои первые мячи за бельгийцев Лукаку забил в товарищеском матче 2010 года, который прошел в Воронеже и завершился победой гостей 2:0. Ромелу — рекордсмен сборной Бельгии по забитым мячам, почти вдвое опережает идущего на второй строчке Эдена Азара (32 гола).

2 место. Роберт Левандовски (Польша) — 66 голов

У Роберта, для которого турнир стартует сегодня, второй показатель по забитым мячам на международном уровне среди участников Евро-2020, причем в историческом зачете голевых свершений польских игроков Левандовски стремится к трехкратному превосходству над ближайшим преследователем — Гжегожем Лято, который в сове время отличился за «Кадру» 25 раз.

1 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 104 гола

Криштиану Роналду ставит перед собой самую высокую цель: португалец преследует мировой рекорд всех времен по количеству голов на международном уровне, который по-прежнему принадлежит Али Даеи. Экс-форвард сборной Ирана наколотил в матчах за команду свой страны 109 мячей. Мало кто сомневается, что Криштиану Роналду перепишет этот величайший рекорд на себя, высказывался даже сам Даеи:

Я искренне надеюсь, что Криштиану Роналду достигнет моего рекорда по количеству голов. В любом случае для меня было бы настоящей честью, если бы игрок такого калибра побил мой рекорд. Криштиану Роналду — один из лучших игроков не только своего поколения, но и всех времен. Что сделаю, когда он побьет мой рекорд? Это просто, я его напрямую поздравлю. Думаю, он сделает это.

Если Евро-2020 получится для КриРо удачным, то он может покорить эту вершину в ближайшие недели. Есть и более реальная цель на турнир: стать единолично лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, на данный момент Криштиану делит пальму первенства с Мишелем Платини (по 9 голов).

Статистический факт: Криштиану Роналду в одиночку забил больше голов за сборную Португалии, чем остальные 25 футболистов, вошедшие в заявку действующих чемпионов на Евро-2020. Второй по результативности в текущем составе — Андре Силва (16 голов).