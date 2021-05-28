У новичка «Милана» 21 сухой матч в сезоне 2020/21. Меньян превзошел Эдерсона и Облака

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вчера, 15:00

Доннарумма нервно снимает перчатки.

Вратарскую работу невозможно описать с помощью какого-то одного статистического маркера: в разговоре о пропущенных мячах всегда нужно обсуждать надежность обороны, а количество сэйвов вообще не является показательным без обозначения процента отраженных ударов. Но есть показатели, которые самодостаточны: например, каждый вратарь уходить с поля «сухим». Матчи на 0 в обороне делают голкиперов счастливыми, так что сегодня на «Соккер.ру» назовем десятку самых счастливых вратарей завершившегося сезона в топ-чемпионатах.

Топ-10 вратарей «Большой пятерки» по числу клин-шитов

- В случае равенства по общему количеству сухих матчей выше располагается вратарь, у которого лучше процент клин-шитов.

- Эти вратари собрали по 14 клин-шитов, как и их коллега с 10-го места, но не вошли в топ-10 из-за худшего процента сыгранных на 0 матчей: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»; 37.8%), Самир Ханданович («Интер»; 37.8%), Бенуа Костиль («Бордо»; 36.8%), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»; 36.8%).

10 место. Кун Кастелс («Вольфсбург»; Бельгия) — 14 сухих матчей (43.8%)

Меньше «Вольфсбурга» в Бундеслиге пропустил только «РБ Лейпциг», игра в защите — это то, на чем «Волки» въехали в лигочемпионскую четверку. Только в 2 из 14 сухих матчей своего вратаря «Вольфсбург» довольствовался нулевыми ничьими, остальные 12 «сухарей» Кастелса — это командные победы. Самая мощная серия была в январе-феврале, когда «Вольфсбург» не пропускал в 7 матчах Бундеслиги подряд, одержав в них 6 побед. При этом процент отраженных ударов у Куна не выдающийся — 70.3%, это 42 место среди вратарей из топ-чемпионатов.

9 место. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»; Аргентина) — 15 сухих матчей (39.5%)

В прошлом году «Астон Вилла» заплатила «Арсеналу» 16 миллионов фунтов за аргентинского кипера, а после не пожалела об этой сделке. Не в последнюю очередь благодаря классной игре Эмилиано «Вилланы» смогли перейти от борьбы за выживание в сезоне 2019/20 к сытой жизни в середине таблицы в новом чемпионате. Мартинес 15 раз оставался непробиваемым, а по проценту отраженных ударов (76.8%) он занимает 7-е место среди вратарей из АПЛ , Ла Лиги, Серии A, Бундеслиги и Лиги 1.

7-8 место. Яссин Буну («Севилья»; Марокко) — 15 сухих матчей (45.5%)

7-8 место. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»; Венгрия) — 15 сухих матчей (45.5%)

Даже дополнительные показатели не помогли рассудить вратарей «РБ Лейпциг» и «Севильи», которые провели по 33 матча в чемпионатах Германии и Испании, оставив свои ворота в неприкосновенности по 15 раз. А вот разница по отраженным ударам внушительная: Гулачи отбил всего лишь 64.9% летящих в створ ударов, в то время как Буну нейтрализовал 76% угроз.

6 место. Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»; Коста-Рика) — 15 сухих матчей (51.7%)

Лучший из набравших 15 клин-шитов вратарей, который 15 из 29 матчей Лиги 1 завершил с замком на воротах. Кейлор «Святые Руки» Навас входит в тройку лучших вратарей Европы по проценту матчей на 0 — уступает только Эдерсону и Мику Меньяну, которых еще увидим в этом рейтинге на более высоких позициях.

5 место. Эдуар Менди («Челси»; Сенегал) — 16 сухих матчей (44.7%)

А помните, за «Челси» играл такой парень — Кепа Аррисабалага? Кажется, он еще самый дорогой вратарь в мире. Эдуар Менди доказал, что не все то золото, что блестит. Не совсем раскрученный и уже не очень молодой вратарь из чемпионата Франции решил большую проблему «Челси» на последнем рубеже: 15 сухих матчей в дебютном сезоне в АПЛ и шикарная игра в Лиге чемпионов, где «Синие» добрались до финала при деятельном содействии надежного Эдуара.

4 место. Тибо Куртуа («Реал»; Бельгия) — 17 сухих матчей (44.7%)

17 сухих матчей в таком сезоне «Реала» — настоящий подвиг. Полевые футболисты получили больше 60 травм за сезон, в иных матчах «Сливочные» играли без всех четверых основных защитников, а количество комбинаций в обороне стремится к бесконечности. Не совсем удивительно, что в обороне «Мадрида» часто был проходной двор, но Куртуа часто отказывался пропускать даже в самых невообразимых ситуациях. Индивидуально Тибо провел блестящий сезон, что подтверждает лучший в Европе показатель отраженных ударов — 81.1%.

3 место. Ян Облак («Атлетико»; Словения) — 18 сухих матчей (47.4%)

В первой тройке только чемпионы. «Бронзу» забирает Ян Облак, который в золотом сезоне «Атлетико» пропустил 25 голов в 38 матчах (в среднем 0.66 за игру) и вернул себе Трофей Саморы, который в прошлом году уступил Куртуа, а вообще выигрывает в пятый раз в карьере. У «Матрасников» при Симеоне традиционно качественная оборона, но и вратарь отличный: Ян отбивает 80% ударов, летящих в створ ворот.

2 место. Эдерсон («Манчестер Сити»; Бразилия) — 19 сухих матчей (52.8%)

«Серебро» у чемпиона Англии и избранника Хосепа Гвардиолы, который полностью оправдывает возложенные на него обязательства. Эдерсон хорош не только по части классических вратарских обязанностей, но и активно участвует в игре своей команды с мячом. В завершившемся сезоне бразилец даже отметился результативной передачей на Гюндогана в игре с «Тоттенхэмом».

1 место. Мик Меньян («Лилль»; Франция) — 21 сухой матч (55.3%)

К сожалению, не увидим в лигочемпионских матчах «Лилля» многих героев, ковавших славное чемпионство «Мастифов»: главный тренер Кристоф Гальтье покинул свой пост, а голкипер, сумевший не пропустить в 21 из 38 матчей, перешел в «Милан». «Россонери» решили не идти на поводу у Джанлуиджи Доннаруммы и его алчного агента Мино Райолы, подписав за скромные 13 миллионов евро вратаря, который способен творить волшебство. У «Милана» уже есть успешный опыт сотрудничества с темнокожим стражем ворот, может быть, Меньян станет новым Дидой для «Россонери»?