У новичка «Милана» 21 сухой матч в сезоне 2020/21. Меньян превзошел Эдерсона и Облака

Доннарумма нервно снимает перчатки.
Вратарскую работу невозможно описать с помощью какого-то одного статистического маркера: в разговоре о пропущенных мячах всегда нужно обсуждать надежность обороны, а количество сэйвов вообще не является показательным без обозначения процента отраженных ударов. Но есть показатели, которые самодостаточны: например, каждый вратарь уходить с поля «сухим». Матчи на 0 в обороне делают голкиперов счастливыми, так что сегодня на «Соккер.ру» назовем десятку самых счастливых вратарей завершившегося сезона в топ-чемпионатах.
Топ-10 вратарей «Большой пятерки» по числу клин-шитов
- В случае равенства по общему количеству сухих матчей выше располагается вратарь, у которого лучше процент клин-шитов.
- Эти вратари собрали по 14 клин-шитов, как и их коллега с 10-го места, но не вошли в топ-10 из-за худшего процента сыгранных на 0 матчей: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»; 37.8%), Самир Ханданович («Интер»; 37.8%), Бенуа Костиль («Бордо»; 36.8%), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»; 36.8%).
10 место. Кун Кастелс («Вольфсбург»; Бельгия) — 14 сухих матчей (43.8%)
Меньше «Вольфсбурга» в Бундеслиге пропустил только «РБ Лейпциг», игра в защите — это то, на чем «Волки» въехали в лигочемпионскую четверку. Только в 2 из 14 сухих матчей своего вратаря «Вольфсбург» довольствовался нулевыми ничьими, остальные 12 «сухарей» Кастелса — это командные победы. Самая мощная серия была в январе-феврале, когда «Вольфсбург» не пропускал в 7 матчах Бундеслиги подряд, одержав в них 6 побед. При этом процент отраженных ударов у Куна не выдающийся — 70.3%, это 42 место среди вратарей из топ-чемпионатов.
9 место. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»; Аргентина) — 15 сухих матчей (39.5%)
В прошлом году «Астон Вилла» заплатила «Арсеналу» 16 миллионов фунтов за аргентинского кипера, а после не пожалела об этой сделке. Не в последнюю очередь благодаря классной игре Эмилиано «Вилланы» смогли перейти от борьбы за выживание в сезоне 2019/20 к сытой жизни в середине таблицы в новом чемпионате. Мартинес 15 раз оставался непробиваемым, а по проценту отраженных ударов (76.8%) он занимает 7-е место среди вратарей из АПЛ, Ла Лиги, Серии A, Бундеслиги и Лиги 1.
7-8 место. Яссин Буну («Севилья»; Марокко) — 15 сухих матчей (45.5%)
7-8 место. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»; Венгрия) — 15 сухих матчей (45.5%)
Даже дополнительные показатели не помогли рассудить вратарей «РБ Лейпциг» и «Севильи», которые провели по 33 матча в чемпионатах Германии и Испании, оставив свои ворота в неприкосновенности по 15 раз. А вот разница по отраженным ударам внушительная: Гулачи отбил всего лишь 64.9% летящих в створ ударов, в то время как Буну нейтрализовал 76% угроз.
6 место. Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»; Коста-Рика) — 15 сухих матчей (51.7%)
Лучший из набравших 15 клин-шитов вратарей, который 15 из 29 матчей Лиги 1 завершил с замком на воротах. Кейлор «Святые Руки» Навас входит в тройку лучших вратарей Европы по проценту матчей на 0 — уступает только Эдерсону и Мику Меньяну, которых еще увидим в этом рейтинге на более высоких позициях.
5 место. Эдуар Менди («Челси»; Сенегал) — 16 сухих матчей (44.7%)
А помните, за «Челси» играл такой парень — Кепа Аррисабалага? Кажется, он еще самый дорогой вратарь в мире. Эдуар Менди доказал, что не все то золото, что блестит. Не совсем раскрученный и уже не очень молодой вратарь из чемпионата Франции решил большую проблему «Челси» на последнем рубеже: 15 сухих матчей в дебютном сезоне в АПЛ и шикарная игра в Лиге чемпионов, где «Синие» добрались до финала при деятельном содействии надежного Эдуара.
4 место. Тибо Куртуа («Реал»; Бельгия) — 17 сухих матчей (44.7%)
17 сухих матчей в таком сезоне «Реала» — настоящий подвиг. Полевые футболисты получили больше 60 травм за сезон, в иных матчах «Сливочные» играли без всех четверых основных защитников, а количество комбинаций в обороне стремится к бесконечности. Не совсем удивительно, что в обороне «Мадрида» часто был проходной двор, но Куртуа часто отказывался пропускать даже в самых невообразимых ситуациях. Индивидуально Тибо провел блестящий сезон, что подтверждает лучший в Европе показатель отраженных ударов — 81.1%.
3 место. Ян Облак («Атлетико»; Словения) — 18 сухих матчей (47.4%)
В первой тройке только чемпионы. «Бронзу» забирает Ян Облак, который в золотом сезоне «Атлетико» пропустил 25 голов в 38 матчах (в среднем 0.66 за игру) и вернул себе Трофей Саморы, который в прошлом году уступил Куртуа, а вообще выигрывает в пятый раз в карьере. У «Матрасников» при Симеоне традиционно качественная оборона, но и вратарь отличный: Ян отбивает 80% ударов, летящих в створ ворот.
2 место. Эдерсон («Манчестер Сити»; Бразилия) — 19 сухих матчей (52.8%)
«Серебро» у чемпиона Англии и избранника Хосепа Гвардиолы, который полностью оправдывает возложенные на него обязательства. Эдерсон хорош не только по части классических вратарских обязанностей, но и активно участвует в игре своей команды с мячом. В завершившемся сезоне бразилец даже отметился результативной передачей на Гюндогана в игре с «Тоттенхэмом».
1 место. Мик Меньян («Лилль»; Франция) — 21 сухой матч (55.3%)
К сожалению, не увидим в лигочемпионских матчах «Лилля» многих героев, ковавших славное чемпионство «Мастифов»: главный тренер Кристоф Гальтье покинул свой пост, а голкипер, сумевший не пропустить в 21 из 38 матчей, перешел в «Милан». «Россонери» решили не идти на поводу у Джанлуиджи Доннаруммы и его алчного агента Мино Райолы, подписав за скромные 13 миллионов евро вратаря, который способен творить волшебство. У «Милана» уже есть успешный опыт сотрудничества с темнокожим стражем ворот, может быть, Меньян станет новым Дидой для «Россонери»?
Хотелось бы увидеть статью об отечественных голкиперах
Какую то статистику или факты
Хотелось бы увидеть статью об отечественных голкиперах
Какую то статистику или факты
Все это мой герой Берндт "Черная Дыра" Лено исполнил на отлично, и я хочу, чтобы Кроенке почувствовал наконец гордость за свою прозорливость
Все это мой герой Берндт "Черная Дыра" Лено исполнил на отлично, и я хочу, чтобы Кроенке почувствовал наконец гордость за свою прозорливость