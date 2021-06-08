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Английское издание включило Захаряна в список лучших вундеркиндов мира

вчера, 19:30

Известное английское издание Goal на своём официальном сайте опубликовало статью о полузащитнике «Динамо» и сборной России Арсене Захаряне.

Goal регулярно публикует статьи о молодых талантах, героем сегодняшней публикации сайта стал Захарян. «Познакомьтесь с юным фокусником, штурмом покорившим Россию» — именно так называется статья, в которой рассказывается о футбольном пути полузащитника, его кумирах и сравнениях с известными игроками.

Захарян был в предварительной заявке сборной России на Евро, но будет вынужден пропустить турнир из-за болезни.

Ознакомиться с публикацией на английском языке вы можете по ссылке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:08
старик Державин нас приметил ... )
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:06
Если звезды зажигают -значит это кому-нибудь нужно.
galem72
galem72
вчера в 21:17
А ещё убогая гоал славится своей подкупностью и регулярной желтизной.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:49
Жаль что всё же на Евро не попал. Можно было бы его выпускать на последние 20-30 минут уже безнадёжно проигрываемых матчей с Бельгией и Данией, чтобы хоть как то оживить это мёртвое ползающее стадо.
311
311
вчера в 20:49
Теперь Динамо за него цену заломит будь здоров!)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:13
Как бы не перехвалили парня. Парень очень молод , может и психологически не выдержать такого давления. Надо аккуратнее с лестными оценками. Будем надеяться, что парень не повторит судьбу Базелюка, Давыдова, Шейдаева, Соловьева и многих других.
Всем здоровья.
Capral
Capral
вчера в 19:47
Признаться, не очень понимаю от чего столько шума. Парень- безусловно талантлив и по футбольному одарён. Но, он еще ничего не выиграл. На высоком европейском уровне не играл. Сыграл несколько игр на примитивном уровне чемпионата России и уже столько оваций. Боюсь ошибиться, но по-моему, даже про Пеле столько не писали, когда он в 17 лет покорил футбольный мир.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:40
Вот так вот, засветился парень, хочу от всей души пожелать молодому дарованию удачи и успеха!
beefs
beefs
вчера в 19:37
интересное наблюдение, посмотрим что из этого получится...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:34
Всё по делу !!! Удачи тебе Арсен !!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:31
У нас его испортят.
shlomo
shlomo
вчера в 19:31
О как.... отследили и заметили
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