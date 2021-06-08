Английское издание включило Захаряна в список лучших вундеркиндов мира

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вчера, 19:30

Известное английское издание Goal на своём официальном сайте опубликовало статью о полузащитнике «Динамо» и сборной России .

Goal регулярно публикует статьи о молодых талантах, героем сегодняшней публикации сайта стал Захарян. «Познакомьтесь с юным фокусником, штурмом покорившим Россию» — именно так называется статья, в которой рассказывается о футбольном пути полузащитника, его кумирах и сравнениях с известными игроками.

Захарян был в предварительной заявке сборной России на Евро, но будет вынужден пропустить турнир из-за болезни.

Ознакомиться с публикацией на английском языке вы можете по ссылке.