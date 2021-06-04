У Англии самая дорогая команда на Евро-2020, сборную России оценили в 6 раз дешевле

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сегодня, 12:43

Покажите ваши деньги!

«Соккер.ру» продолжает знакомиться с участниками чемпионата Европы, который стартует уже через неделю. Сегодня поговорим о составах команд с точки зрения трансферной стоимости футболистов. Проделаем путь от самых скромных и бедных составов к самым дорогим и богатым.

Финляндия — 44.6 млн евро

Запомните этот факт и не забудьте по всей строгости спросить со сборной России за результат в матчах с финнами: уж команду-то с самым дешевым составом на Евро-2020 парни Черчесова обыгрывать обязаны. Финляндия по суммарной стоимости футболистов уступает нашей сборной в четыре раза, самый дорогой игрок — Теему Пукки, оцененный в 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне опытный форвард выиграл Чемпионшип в составе «Норвича», наколотив 26 голов.

Северная Македония — 61.8 млн евро

37-летний Горан Пандев, например, оценивается всего лишь в 500 тысяч евро, но эта цифра совершенно не отражает его статус в команде, которая впервые сыграет на крупном турнире. Самые дорогие македонцы — Эльхиф Элмас из «Наполи» (17 млн) и Энис Барди, представляющий «Леванте» (15 млн). А вот форвард Крсте Велкоски из Сараево имеет самую низкую оценочную стоимость среди всех 622 участников чемпионата Европы — 100 тысяч евро.

Венгрия — 74.85 млн евро

Венгрия замыкает тройку команд Евро-2020 с составами дешевле 100 миллионов евро. Почти 40% стоимости венгерского состава — это два футболиста «РБ Лейпциг», защитник Вилли Орбан (16 млн) и вратарь Петер Гулачи (13 млн).

Словакия — 131.1 млн евро

Расхожее футбольное выражение гласит, что вратарь — это половина команды. В Словакии это не совсем, здесь только один Мартин Шкриньяр — половина команды. По вкладу в общую стоимость так точно: защитник «Интера» оценен в 60 миллионов евро, в то время как второй по стоимости словацкий футболист, по мнению «Трансфермаркта», стоит всего лишь 9 млн евро (Станислав Лоботка из «Наполи»).

Уэльс — 176.75 млн евро

Гарет Бэйл — по-прежнему самый дорогой валлийский футболист, правда не в одиночестве, а в компании с Даниэлом Джеймсом из «Манчестер Юнайтед». На обоих висит ценник в 18 млн евро. Были времена, когда «Реал» приобретал гражданина Бэйла за «сотку» с хвостиком.

Чехия — 190 млн евро

О перспективах сборной Чехии на Евро-2020 разговаривали только что, поэтому в этой команде для нас нет секретов. Пристально следим за 40-миллионным Томашом Соучеком, который номинирован на звание лучшего футболиста АПЛ в прошедшем сезоне, и Алексом Кралом из московского «Спартака», который может повысить свой ценник (10 млн евро) в случае успешных выступлений на крупном турнире.

Россия — 190.8 млн евро

По европейским меркам у сборной России далеко не выдающийся состав, не дотянули даже до 200 миллионов в сумме. Самый дорогостоящий — Александр Головин (28 млн евро), в тройку по стоимости входят также Марио Фернандес (16) и Алексей Миранчук (15). При этом у нас 14 из 26 футболистов стоят 5 миллионов евро и меньше, причем для многих с учетом возраста текущие значения — потолок.

Украина — 197.2 млн евро

У сборной Украины есть завидный трезубец: Руслан Малиновский («Аталанта», 30 млн евро), Александр Зинченко («Манчестер Сити», 25 млн евро) и Виктор Цыганков («Динамо» Киев, 25 млн евро). Последнего наверняка тоже ждет интересная карьера в большом европейском чемпионате.

Швеция — 215.05 млн евро

Александр Исак («Реал Сосьедад») и Деян Кулусевски («Ювентус») — два 40-миллионных шведа. Что любопытно, оба являются потомками иммигрантов: у Кулусевски македонские корни, а у Исака — африканские, его родители из Эритреи. Джордан Ларссон — пятый по стоимости шведский игрок на Евро-2020 (15 млн евро).

Шотландия — 269.85 млн евро

Стоимость шотландского состава несколько обманчива. Здесь есть действительно классные игроки вроде Робертсона из «Ливерпуля» и МакТоминэя из МЮ , но нужно понимать, что большинство шотландцев приписаны к клубам АПЛ , что приводит к определенной переоценке их индивидуальных способностей.

Польша — 276.8 млн евро

Роберт Левандовски (60 млн евро) и Петр Зелински (50 млн) делают решительный вклад в общую стоимость польского состава. Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк держится во второй линии: 15 млн евро и 6-е место по стоимости в «Кадре».

Швейцария — 283.5 млн евро

У Швейцарии вроде бы нет звезд первой величины, но достаточно крепких футболистов, выступающих в топ-чемпионатах: Аканджи, Закария, Эльведи, Фройлер, Джака, Эмболо.

Дания — 310.7 млн евро

Определенную группу болельщиков сборной России точно посетят шапкозакидательские настроения, поэтому важно их предостеречь: Дания — фаворит в борьбе за вторую строчку в нашей группе. Вот и еще одно доказательство: состав датчан более, чем в полтора раза дороже нашего. Здесь футболисты «Челси», «Тоттенхэма», «Интера», «РБ Лейпциг», дортмундской «Боруссии», «Аталанты», «Милана», «Барселоны», «Лестера». Можем мы таким похвастаться? То-то же.

Австрия — 320.6 млн евро

Алаба оценен в 55 миллионов евро, так что для мадридского «Реала» стало большой удачей подписать такого футболиста на правах свободного агента этим летом. А ведь помимо Давида есть еще Забитцер и Лаймер из «РБ Лейпциг», Шлагер из «Вольфсбурга» и еще два десятка добротных футболистов преимущественно выступающих в немецкой Бундеслиге.

Турция — 325 млн евро

Сборная Турции врывается в топ-10 по стоимости составов среди участников Евро-2020. А если помнить, что у турков еще и самый молодой состав на турнире, значит, еще и перспективы роста отменные. Впрочем, в обозримом будущем опередить они смогут разве что Хорватию.

Хорватия — 375.8 млн евро

Два футболиста сборной Хорватии — Влашич и Ловрен, вошли в состав самой дорогостоящей команды РПЛ . Никола и среди своих соотечественников на виду: оцененный в 30 миллионов евро хавбек ЦСКА уступает только Матео Ковачичу из «Челси» (45 млн евро), Марцело Брозовичу из «Интера» (40) и Анте Ребичу из «Милана» (32). Но ведь Никола на 4-5 лет моложе каждого из них, то есть в случае удачного развития карьеры может стать самым дорогим хорватским футболистом в мире.

Нидерланды — 637.05 млн евро

Между Хорватией и Нидерландами проходит самая неприступная граница в зачете стоимости составов: едва ли не 300 миллионов евро отделяют голландцев от хорватов, а ведь кажется, что у «Оранжевых» далеко не выдающаяся команда на этом Евро. Франк де Бур нашел место в составе даже Квинси Промесу, но спартаковец со своим ценником в 15 миллионов евро теряется среди более дорогих партнеров. А на вершине Френки де Йонг (90 млн евро) и Матийс де Лигт (75). И это еще Вирджил ван Дайк пропускает чемпионат Европы.

Бельгия — 669.4 млн евро

Еще один соперник сборной России по группе может похвастаться двумя 100-миллионными футболистами — Кевином Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Впрочем, полузащитник «Манчестер Сити», видимо, пропустит матч против России из-за полученной в финале Лиги чемпионов травмы.

Италия — 771 млн евро

Пожалуй, «Скуадра Адзурре» не хватает только суперзвезды, но из этих футболистов может получиться команда-звезда, ведь здесь опыт идет за руку с молодостью, а средний уровень игроков в распоряжении Роберто Манчини достаточно высок.

Португалия — 872.5 млн евро

Криштиану Роналду делит шестое место по стоимости в составе сборной Португалии. Да, возраст, но все-таки показательно, что есть пять футболистов дороже обладателя пяти «Золотых мячей»: это Бруну Фернандеш (90 млн евро), Жоау Фелиш (80), Рубен Диаш (75), Бернарду Силва (70) и Жоау Канселу (55). Классная команда, которая может защитить свой чемпионский титул.

Испания — 915 млн евро

Испанцы могли бы и за миллиард евро улететь, если бы Луис Энрике полностью заполнил заявку на турнир, включив в нее, например, Сауля из «Атлетико» и Луиса Альберто из «Лацио» (в сумме 100 миллионов евро). Луис Энрике ограничился 24 футболистами вместо разрешенных 26. Единственный тренер, который поступил столь оригинальным образом. В случае неудачи «Красной Фурии» сложно будет найти оправдания для Лучо.

Германия — 936.5 млн евро

Ради своего «последнего танца» со сборной Германии Йоахим Лёв даже вернул в состав Томаса Мюллера, а в тройке самых дорогих футболистов Бундесманшафт сплошь футболисты «Баварии». На первом месте Йозуа Киммих, оцененный в 90 млн евро.

Франция — 1.03 млрд евро

У Франции, как и Германии, тоже есть примечательный возвращенец — Карим Бензема, но грандиозную стоимость «Трехцветных» определяют другие. В первую очередь обращает на себя внимание самый дорогой футболист планеты Килиан Мбаппе, которому нарисовали 160 миллионов евро.

Англия — 1.25 млрд евро

В составе Англии 10 футболистов дороже 50 миллионов евро, а верховодят здесь Харри Кейн (120 млн) и Джейдон Санчо (100 млн). Очень может быть, что эта парочка дорогостоящих англичан нынешним летом сменит клубную прописку.