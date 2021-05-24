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Аньелли останется президентом «Ювентуса»

24 мая 2021, 13:11

Tuttosport утверждает, что «Ювентус» сохранит на посту президента клуба Андреа Аньелли.

Напомним, недавно ходили слухи, что Аньелли может покинуть команду на фоне скандала с созданием Суперлиги.

Однако сейчас главным аргументом в пользу Андреа выступает тот факт, что «Юве» по итогам нынешнего сезона обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.

В ближайшие дни состоится собрание акционеров, на котором будут приняты ключевые установки, включая будущее Аньелли, развитие клуба и возможное увольнение главного тренера команды Андреа Пирло.

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Все комментарии
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
25 мая в 16:28
Значит, у лиги есть надежда. Отлично.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
24 мая в 21:59
Верное решение по поводу Аньели! А вот директоров не плохо было бы поменять
Sexual Harassment
Sexual Harassment
24 мая в 21:21
Сейчас у клуба не лучшие времена, но, именно Аньелли - автор гегемонии Ювентуса прошедшего десятилетия.
juvenale
juvenale
24 мая в 20:29
отлично!!!он точно имеет право на ошибку
alexgurzan
alexgurzan ответ shlifen (раскрыть)
24 мая в 17:52
.
shlifen
shlifen
24 мая в 17:41
"Однако сейчас главным аргументом в пользу Андреа выступает тот факт, что «Юве» по итогам нынешнего сезона обеспечил себе участие в Лиге чемпионов."

Миниатюра "как мудрое руководство Аньелли помогло попасть Юве в ЛЧ" (осталось только понять причём здесь Аньелли?) :
Ozabot
Ozabot
24 мая в 14:19
Мда, веронцы спасли Турин от большого катаклизма )))
Ironigor
Ironigor
24 мая в 13:20
Спасибо , и всё таки ту ставку которую я вам прислал скрин ????? И остальные ставки проверьте пожалуйста.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
24 мая в 13:16
По поводу удаления из лучших - такие случаи имеют место быть, но они редки. Просьба относиться к этому с пониманием.

И ещё просьба не забывать писать о касающихся Конкурса Прогнозов вещах в хэштеге конкурс_прогнозов, вы иногда забываете добавлять хэштег.
КЭТиК
КЭТиК
24 мая в 13:16
Виноват в неудачах не он, а главный тренер.
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