Аньелли останется президентом «Ювентуса»

Tuttosport утверждает, что «Ювентус» сохранит на посту президента клуба Андреа Аньелли.
Напомним, недавно ходили слухи, что Аньелли может покинуть команду на фоне скандала с созданием Суперлиги.
Однако сейчас главным аргументом в пользу Андреа выступает тот факт, что «Юве» по итогам нынешнего сезона обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.
В ближайшие дни состоится собрание акционеров, на котором будут приняты ключевые установки, включая будущее Аньелли, развитие клуба и возможное увольнение главного тренера команды Андреа Пирло.
Миниатюра "как мудрое руководство Аньелли помогло попасть Юве в ЛЧ" (осталось только понять причём здесь Аньелли?) :
Миниатюра "как мудрое руководство Аньелли помогло попасть Юве в ЛЧ" (осталось только понять причём здесь Аньелли?) :