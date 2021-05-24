Аньелли останется президентом «Ювентуса»

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24 мая 2021, 13:11

Tuttosport утверждает, что «Ювентус» сохранит на посту президента клуба Андреа Аньелли.

Напомним, недавно ходили слухи, что Аньелли может покинуть команду на фоне скандала с созданием Суперлиги.

Однако сейчас главным аргументом в пользу Андреа выступает тот факт, что «Юве» по итогам нынешнего сезона обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.

В ближайшие дни состоится собрание акционеров, на котором будут приняты ключевые установки, включая будущее Аньелли, развитие клуба и возможное увольнение главного тренера команды Андреа Пирло.