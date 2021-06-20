Финляндия – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Финляндия – Бельгия, который состоится 21 июня 2021 года.

Финляндия

Сборная Финляндии оставляет о себе очень хорошее впечатление после двух туров. Команда набрала три очка и оставляет за собой шансы на выход в плей-офф. Команда не обладает известными игроками, но имеет крепкий состав, который демонстрирует качественную игру за счет сплоченности коллектива и большой самоотдаче. Матч с Бельгией будет интересен для любого болельщика, а не только для поклонников этих двух сборных.

16 июня сборная Финляндии минимально уступила России (0:1), а 12 числа команда обыграла Данию (1:0).

Бельгия

Парни Роберто Мартинеса в матче с Данией показали, что обладают характером и могут возвращаться в игру. В активе сборной две победы и вопрос о выходе в 1/8 ЧЕ 2020 становится решенным вопросом. Матч с Финляндией может дать дополнительные опции для управления тренерскому штабу, который может использовать резервных игроков, чтобы держать их в тонусе, однако на качество игры такая ротация повлиять не должна.

17 июня Бельгия обыграла сборную Дании (2:1), а 12 числа команда крупно обыграла команду России (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Финляндия – 5.06

Ничья – 3.96

Победит Бельгия – 1.74

Статистика

Четыре последних матча сборной Финляндии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Бельгия не знает поражений уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Финляндия не проигрывает уже семь матчей подряд с Бельгией

Пять последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. Предлагаем положиться на статистику личных встреч сборных и сделать выбор в пользу малого количества забитых мячей. Резервные игроки Бельгии вероятно одержат победу, но она не станет крупной.