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Финляндия – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 17:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Финляндия – Бельгия, который состоится 21 июня 2021 года.

Финляндия

Сборная Финляндии оставляет о себе очень хорошее впечатление после двух туров. Команда набрала три очка и оставляет за собой шансы на выход в плей-офф. Команда не обладает известными игроками, но имеет крепкий состав, который демонстрирует качественную игру за счет сплоченности коллектива и большой самоотдаче. Матч с Бельгией будет интересен для любого болельщика, а не только для поклонников этих двух сборных.

16 июня сборная Финляндии минимально уступила России (0:1), а 12 числа команда обыграла Данию (1:0).

Бельгия

Парни Роберто Мартинеса в матче с Данией показали, что обладают характером и могут возвращаться в игру. В активе сборной две победы и вопрос о выходе в 1/8 ЧЕ 2020 становится решенным вопросом. Матч с Финляндией может дать дополнительные опции для управления тренерскому штабу, который может использовать резервных игроков, чтобы держать их в тонусе, однако на качество игры такая ротация повлиять не должна.

17 июня Бельгия обыграла сборную Дании (2:1), а 12 числа команда крупно обыграла команду России (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Финляндия – 5.06
  • Ничья – 3.96
  • Победит Бельгия – 1.74

Статистика

  • Четыре последних матча сборной Финляндии закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Бельгия не знает поражений уже 11 матчей подряд во всех турнирах
  • Финляндия не проигрывает уже семь матчей подряд с Бельгией
  • Пять последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. Предлагаем положиться на статистику личных встреч сборных и сделать выбор в пользу малого количества забитых мячей. Резервные игроки Бельгии вероятно одержат победу, но она не станет крупной.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:58
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Бельгия
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