Финляндия – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Финляндия – Бельгия, который состоится 21 июня 2021 года.
Финляндия
Сборная Финляндии оставляет о себе очень хорошее впечатление после двух туров. Команда набрала три очка и оставляет за собой шансы на выход в плей-офф. Команда не обладает известными игроками, но имеет крепкий состав, который демонстрирует качественную игру за счет сплоченности коллектива и большой самоотдаче. Матч с Бельгией будет интересен для любого болельщика, а не только для поклонников этих двух сборных.
16 июня сборная Финляндии минимально уступила России (0:1), а 12 числа команда обыграла Данию (1:0).
Бельгия
Парни Роберто Мартинеса в матче с Данией показали, что обладают характером и могут возвращаться в игру. В активе сборной две победы и вопрос о выходе в 1/8 ЧЕ 2020 становится решенным вопросом. Матч с Финляндией может дать дополнительные опции для управления тренерскому штабу, который может использовать резервных игроков, чтобы держать их в тонусе, однако на качество игры такая ротация повлиять не должна.
17 июня Бельгия обыграла сборную Дании (2:1), а 12 числа команда крупно обыграла команду России (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Финляндия – 5.06
- Ничья – 3.96
- Победит Бельгия – 1.74
Статистика
- Четыре последних матча сборной Финляндии закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Бельгия не знает поражений уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- Финляндия не проигрывает уже семь матчей подряд с Бельгией
- Пять последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. Предлагаем положиться на статистику личных встреч сборных и сделать выбор в пользу малого количества забитых мячей. Резервные игроки Бельгии вероятно одержат победу, но она не станет крупной.