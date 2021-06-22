Швеция – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:05

Букмекерская компания Pinnacle предложила выгодную линию на матч третьего тура группового раунда Евро-2020 Швеция – Польша, который пройдет 23 июня 2021 года.

Швеция

Швеция уже гарантировала себе проход в 1/8 финала Чемпионата Европы. В двух матчах группы Е команда набрала четыре очка, сыграв вничью с Испанией (0:0) и победи Словакию (1:0).

Этими матчами шведы продлили собственную серию без поражений до семи игр во всех турнирах. Сюда же добавим, что в четырех из пяти прошлых играх сборной выигрывала ставка ТМ(2,5), и в четырех встречах данной серии команда не пропускала голы.

Польша

За тур до финиша групповой стадии Польша занимает последнее место в квартете. У сборной один балл в активе, который она завоевала в ничейной встрече против Испании (1:1), а в первом туре было зафиксировано поражение от Словакии (1:2).

Серия без побед Польши достигла пяти игр во всех соревнованиях. При этом, во всех матчах данной серии поляки забивали и пропускали голы, а ставка на ТБ (2.5) прошла в трех из пяти случаях.

Котировки БК Pinnacle

Победит Швеция – 2.920

Ничья – 3.500

Победит Польша – 2.540

Статистика

Швеция не пропускала голы в 4 прошлых матчах Чемпионата Европы

Польша не проигрывала в 18 из 20 последних поединках турнира

Швеция выиграла 3 прошлых матча против Польши

Польша пропускала минимум 2 гола в 3 предыдущих встречах против Швеции

Прогноз

Сыграть ставку с условием» «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.00. Этот исход стабильно проходил в последних матчах Польши, которую устроит только победа в предстоящей игре. У Швеции в такой ситуации будут момент в контратаках, чтобы забить.