Украина – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:31

Букмекерская контора Pinnacle предлагает выгодные ставки на матч ¼ финала Евро-2020 Украина – Англия, который состоится 3 июля 2021 года в Риме.

Украина

В 1/8 финала Евро-2020 Украина прошла Швецию. После ничьи (1:1) в основное время украинская сборная забила решающий матч под занавес второго дополнительного тайма (2:1). На групповой стадии турнира команда показала такие результаты: Нидерланды (2:3), Северная Македония (2:1) и Австрия (0:1). Отметим, что в 3 из 4 поединках Украины на турнире сыграла ставка «обе забьют – да».

Англия

Англия пробилась в четвертьфинал турнира за счет победы над Германией. Сборная во втором тайме дважды вскрыла оборону соперника, добыв убедительную победу (2:0). Во всех четырех играх Евро-2020 английская команда голы не пропускала. На групповом этапе сборная победила Хорватию (1:0) и Чехия (1:0), а также сыграла вничью с шотландцами (0:0). Как видим, во всех играх англичан выигрывал исход на тотал меньше 2,5 мячей.

Котировки БК Pinnacle

Победит Украина – 9.530

Ничья – 4.480

Победит Дания – 1.420

Статистика

Англия не пропускала голы в 7 прошлых матчах Евро

Англия побеждала в 6 из 7 предыдущих матчах турнира

Украина и Англия 4 предыдущих очных встречи сыграли на ТМ(2,5)

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше 2,5 голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.80. Англия крайне надежно и уверенно действует в обороне. При этом, англичане не слишком активничают в атаке, ограничиваясь одним – двумя забитыми голами.