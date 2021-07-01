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Украина – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:31

Букмекерская контора Pinnacle предлагает выгодные ставки на матч ¼ финала Евро-2020 Украина – Англия, который состоится 3 июля 2021 года в Риме.

Украина

В 1/8 финала Евро-2020 Украина прошла Швецию. После ничьи (1:1) в основное время украинская сборная забила решающий матч под занавес второго дополнительного тайма (2:1). На групповой стадии турнира команда показала такие результаты: Нидерланды (2:3), Северная Македония (2:1) и Австрия (0:1). Отметим, что в 3 из 4 поединках Украины на турнире сыграла ставка «обе забьют – да».

Англия

Англия пробилась в четвертьфинал турнира за счет победы над Германией. Сборная во втором тайме дважды вскрыла оборону соперника, добыв убедительную победу (2:0). Во всех четырех играх Евро-2020 английская команда голы не пропускала. На групповом этапе сборная победила Хорватию (1:0) и Чехия (1:0), а также сыграла вничью с шотландцами (0:0). Как видим, во всех играх англичан выигрывал исход на тотал меньше 2,5 мячей.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Украина – 9.530
  • Ничья – 4.480
  • Победит Дания – 1.420

Статистика

  • Англия не пропускала голы в 7 прошлых матчах Евро
  • Англия побеждала в 6 из 7 предыдущих матчах турнира
  • Украина и Англия 4 предыдущих очных встречи сыграли на ТМ(2,5)

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше 2,5 голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.80. Англия крайне надежно и уверенно действует в обороне. При этом, англичане не слишком активничают в атаке, ограничиваясь одним – двумя забитыми голами.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo ответ 38g488c3pj9b (раскрыть)
вчера в 12:03, ред.
Котировки БК Pinnacle....исправьте тоже....а то как то сложно все...:)))
38g488c3pj9b
38g488c3pj9b
вчера в 11:56, ред.
исправлено
shlomo
shlomo
вчера в 11:54, ред.
Украина играет с Англией...исправьте в названии статьи и в Котировках...
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