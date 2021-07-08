Стерлинг герой. Англия впервые в финале ЧЕ

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вчера, 15:31

Чтобы понять почему английский футбол сегодня на высоте, а сборная Англия впервые попала в финал ЧЕ , для этого нужно посмотреть на их результаты.

Английский футбол доминирующая сила в Европе.

Начинаем с чемпионата мира 2018, где сборная Англия наконец прервала невезучую серию лотереи и попала впервые за 28 лет в четверку сильнейших, дальше родоначальники футбола заняли 3-е место в Лиги Нации. Также можно проследить и еврокубковые выступления английских команд в этот период: в 2019 два английских финала, в ЛЧ «Тоттенхэм» играл с «Ливерпулем», а в ЛЕ сошлись представители Лондона «Челси» бился с «Арсеналом», 2020 год был очень усложненным связанным с пандемией, но в этот период в самой АПЛ чемпионство впервые за 30 лет оформляет «Ливерпуль». Нынешний 2021 год, аж три предствителя от АПЛ играли снова в финале главных еврокубоков: в ЛЧ наблюдали битву «Манчестер Сити» и «Челси», в ЛЕ «Манчестер Юнайтед» пытал счастье с «Вильяреалом». По этому такие успехи на клубном уровне повлияли, и на выступления национальной сборной.

Также такой успех сборной может быть связан и с успехом «Ливерпуля», я приведу параллель с чемпионством Англии в 66 на домашнем ЧМ . Тогда в 66-ом году титулом владел «Ливерпуль», но многие скажут ведь сегодня титулом владеет «Манчестер Сити», а сборная вышла в финал, но данный чемпионат Европы это перенесенный турнир 2020 года, если бы этот турнир состоялся бы в свое время и выйдя сборная Англии также в финал ЧЕ , то это бы сопутствовало чемпионству «Ливерпуля». Еще могу добавить такое в 21 веке в АПЛ чемпионство оформляли «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и даже «Лестер», но сборная в это период выступала неудачно, стоило «Ливерпулю» оформить титул, как сборная вышла впервые с 66 года в финал больших турниров для сборных.

Еще на успех сборной могли повлиять и тренеры тренирующие клубы. В первую очередь Пеп Гвардиола со своим «Манчестер Сити», он задает тонус в самой АПЛ , остальные клубы начинают равняться и не отставать от них. Плюс если вспомним успех сборной Испании в период с 2008 по 2012 годы, то там была «Барселона» Гвардиолы, которая выжигала всех в Ла Лиге и доминировала в Европе, перейдя в немецкий чемпионат в 2013 году это повлияло и на выступления сборной Германии, которая в 2014 году оформила титул Чемпинов Мира. Еще на английский футбол повлияло появление двух немецких тренеров Юргена Клоппа и Томаса Тухэля, финалы еврокубоков и победы говорят сами за себя, а сборная Англия в 1/8 без вопросов выбивает сборную Германию, а дальше выход в финал ЧЕ . Плюс вернулся «Лидс» спустя 16 лет под руководством Марсело Бьелсы.

Путь к финалу — Англии дико везет.

Сейчас пробежимся по быстрому как сборная шла к финалу. Путь как всегда начался с групповой стадии, где родоначальники футбола сыграли 3 матча, и вышли с первого места забив всего 2 гола, но этого хватило. Сначала обыграли Хорватию — 1:0, затем кое как раскатали мировую с Шотландией, после чего одни стали героями, а на вторых косо смотрели, а затем также в один гол обыграли сборную Чехию, голы Стерлига пригодились. После чего сборную Англию и главного тренера Гарэта Саутгейта, критиковали со страшной силой, из-за отсутствия красивого футбола, зрелищности, какая у вас ужасная игра, но главное было, как я и говорил это результат, пусть минимальный, но результат. И еще приводили доводы: — И кого вы там в группе обыграли, всего то какую-то Хорватию? — между прочим финалистов последнего ЧМ , которые выдали зрелищный матч после в 1/8 с Испанией, Чехов, которые выбили голландцев, которые не проиграли ни одного матча в свой группе, короче Англии очень сильно повезло, ведь группа смерти это, где выступали Франция (которая вылетела в 1/8 от Швейцарии), Португалия (действующие ЧЕ от одного удара вылетели от Бельгии в 1/8), Венгрия и Германия с представителями которой в 1/8 и встретились родоначальники футбола.

При чем играли с немецкой сборной сразу в первом раунде плейофф дома на Уэмбли, вообщем одержали такую важную и долгожданную победу над заклятым врагом без вопросов и по делу — 2:0, голы забил снова Рахим Стерлинг, и наконец свою пушку расчехлил Харри Кейн. Хоть вроде отношение к сборной Англии и поменялось, после победы над Германией, но опять нашлись недовольные игрой подопечных Саутгейта, опять вялый футбол, немцы очень слабы, опять повезло, а попади там кто еще и не прошли бы. В 1/4 финала бились со сборной Украиной, наконец мы увидели не только 1 гол, усыпляющий матч, и какой-то очередной отскок, как многие балаболы скажут, а целых 4 гола. Вот вам куча голов, зрелищный матч, то чего ждали от сборной Англии. И снова та же песня — Обыграли кого? — сборную Украины, которая чудом попала в плейофф, чудом прошла какую-то Швецию, и конечно для сборной Англии в 1/4 попался самый слабый соперник данной стадии, результат матча на лицо. Но сама сборная Англии, что важно не пропустили ни одного гола дойдя до данной стадии, даже немцы не смогли забить, это говорит об многом и грамотной игре от обороны, и когда результат превыше всего.

Подмоченный полуфинал с Данией.

Англия за право играть в финале встречалась опять дома на Уэмбли на этот раз с Данией. По началу Дания хорошо смотрелась они хорошо накрывали игроков сборной Англии прессинговали, и заставляли тех ошибаться, это привело к первому голу. Стартовый гол этого матча получился со стандарта, первый штрафной ничего не дал, затем последовал второй с которого пушечным ударом, послав так сказать ракету на пульте управления, и свое имя зажег Миккел Дамсгорд, сумел впервые на Евро распечатать ворота Пикфорда — 0:1. Но пропустили англичане не с игры, а со стандарта. Затем баланс уравнялся, когда игрок Дании срезал мяч в свои ворота Симон Кьер автор автогола, много голов на этом турнире забиваются самим себе, уже даже рекорд установлен, а у нас на табло ничья — 1:1. Эти единицы так и удержались до конца основного времени, наступил овертайм или дополнительное время, где вообщем и произошел один из самых спорных моментов всего Евро.

Стерлинг получил мяч по правому флангу ворвался в штрафную и упал, судья не преклонен 11 метровый удар, можно спорить сколько угодно, но судья, как и его помощники не изменили своего решения. После этого эпизода многие конечно обвинили Стерлинга в прямой симуляции, красиво упал, но контакт там был пусть и минимальный, и этот эпизод на усмотрении судьи.

Пенальти пробивал Кейн, но Шмейхель оказался героем взял 11 метровый, и до этого он часто спасал сборную, но вот неудачно отбил прямо перед собой, и Кейн со второй попытки не оставил шанса вратарю — 2:1. Можно сколько угодно кричать по данному эпизоду, что Данию обокрали, этот пенальти левый, Англию затащили, искать другие глупые оправдания, например такие как, на поле два мяча было, Шмейхелю светили в глаз, но в своем поражении уж простите Дания сама виновата, Автогол привезли сами себе, вместо того чтобы прибавлять после первого гола, больше садились в свою штрафную удерживая счет, и в конце концов надо было Стерлинга останавливать до штрафной, а не приглашать его с мячом во внутрь.

Вы как хотите можете называть Рахима Стерлинга после данного эпизода, но для сборной Англии он пока герой, его два гола в группе помогли занять первое место, и попасть в легкую часть сетки плейофф, его первый гол немцам, после чего довели все до двух голов, и в матче с Данией Автогол и пенальти получились при его участии, и он был одним из активных на поле. Сама сборная Англия впервые вышла в финал Евро, и это большой успех Гарэта Саутгейта, многие по прежнему недовольны игрой сборной Англии, называя ее типичным автобусом, который ставит во главу не зрелищность, а результат, скучность в игре, им по прежнему везет. Но опять же я хочу напомнить вам, как на прошлом Евро сборная Португалия добиралась до финала, скучный футбол, под их игру хорошо можно было выспаться, во главе была не красота футбола с обилием голов и моментов, а результат, и в итоге те стали ЧЕ , у Англии есть такой же шанс впервые в истории выиграть его, а Рахим Стерлинг может получить и ЗОЛОТОЙ МЯЧ.

Выводы: Прежде всего я рад выходу сборной Англии в финал ЧЕ , полностью заслуженный, как говорится дома и родные стены помогают, осталось еще чуть-чуть до главного триумфа. И я верю в их успех. У Харри Кейна нету кубков с «Тоттенхэмом», ведь часто не везет, зато он выиграет Евро и получит золотую медаль, как игрок шпор со сборной. Я считаю Кейн, как и сама сборная полностью заслужило это. А победив Италию в финале закроют всем рот.