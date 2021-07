В постели с кубком и музыкальный привет от Бонуччи. Вокруг победы Италии в финале Евро

Радость победителей, горечь проигравших.

Жестокая английская сказка

В последние недели Англия жила предвкушением титула, футбольное безумие охватило всю страну. Английские болельщики вели себя так, словно видели полный сценарий Евро-2020 и не готовились ни к чему иному, кроме как к триумфу «Трех Львов». Один парень даже набил татуировку с надписью: «Сборная Англии — чемпион Европы 2021 года». Всем рассказывал, что поступил мудро и дальновидно, потому что избежал очередей в тату-салонах на следующий день после финала.

Одним словом, Англия на протяжении некоторого времени жила в реальности, где их сборная уже стала чемпионом Европы, не обращая внимания на всякие мелочи вроде той, что Евро продолжался. Прямо скажем, англичанам не впервые становиться «чемпионами» по ходу турниров. Наверное, поэтому реальные трофеи категорически отказываются идти к ним в руки, всегда выбирая более скромных и уважительных соискателей.

На этот раз судьба обошлась с англичанами особенно жестоко, ведь действительно было множество причин считать команду Гарета Саутгейта фаворитом Евро-2020, который стал для сборной Англии практически домашним. В решающих матчах посещаемость «Уэмбли» выросла до 60 тысяч человек, подавляющее большинство из которых поддерживали Англию в полуфинале с Данией и в финале с Италией.

Конечно, первый гол Люка Шоу за сборную, забитый уже на 2-й минуте решающего матча Евро-2020, стал в сознании многих людей очередным и очевидным шагом на пути к «неизбежному» триумфу английского футбола. Тут и там в комментариях не только радовались за защитника «Манчестер Юнайтед», но и издевались над Жозе Моуриньо, который всегда был невысокого мнения о Шоу, в том числе уже по ходу Евро сделал парочку едких замечаний.

⬆️ #Multistories , Leeds ⬇️ @BoxparkCroydon Celebrations up and down the country! pic.twitter.com/qcOvv8JxD5

На трибунах «Уэмбли» хватало знаменитостей: финал посетили члены королевского семейства, а Дэвиду Бекхэму после раннего гола сборной Англии отбил кулачок Том Круз, решивший посмотреть на «этот ваш соккер».

Итальянский характер и мастерство Доннаруммы

Кто же мог подумать в тот момент, что других поводов для большой радости у англичан воскресным вечером не будет? Будь Гарет Саутгейт смелее, а его команда не такой чопорной, Англия могла бы добить растерявшуюся Италию еще в первом тайме. Однако наброшенная на шею «Скуадра Адзурры» удавка так и осталась модным аксессуаром: Роберто Манчини провел грамотные перестановки, а его футболисты заслужили ответный гол.

Италия перестроилась, отыгралась после раннего нокдауна, а в конце основного времени потеряла своего самого динамичного и опасного игрока — Федерико Кьезу, который вынужден был покинуть поле из-за травмы. Чем дольше не выполнялся английский заказ на триумф и чем ближе становилась серия пенальти, тем меньше уверенности оставалось у тех, кто болел за команду Гарета Саутгейта:

Hope Southgate goes for it a bit more now. Fear Italy gonna eat us alive on pens. Just imagining the effect of Chiellini looking over… pic.twitter.com/tRXwNzuTXd