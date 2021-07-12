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В постели с кубком и музыкальный привет от Бонуччи. Вокруг победы Италии в финале Евро

вчера, 12:47
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Доннарумма Джанлуиджи
Доннарумма Джанлуиджи
Вратарь
Бонуччи Леонардо
Бонуччи Леонардо
Защитник
Кьеллини Джорджо
Кьеллини Джорджо
Защитник
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Радость победителей, горечь проигравших.

Жестокая английская сказка

В последние недели Англия жила предвкушением титула, футбольное безумие охватило всю страну. Английские болельщики вели себя так, словно видели полный сценарий Евро-2020 и не готовились ни к чему иному, кроме как к триумфу «Трех Львов». Один парень даже набил татуировку с надписью: «Сборная Англии — чемпион Европы 2021 года». Всем рассказывал, что поступил мудро и дальновидно, потому что избежал очередей в тату-салонах на следующий день после финала.

Одним словом, Англия на протяжении некоторого времени жила в реальности, где их сборная уже стала чемпионом Европы, не обращая внимания на всякие мелочи вроде той, что Евро продолжался. Прямо скажем, англичанам не впервые становиться «чемпионами» по ходу турниров. Наверное, поэтому реальные трофеи категорически отказываются идти к ним в руки, всегда выбирая более скромных и уважительных соискателей.

На этот раз судьба обошлась с англичанами особенно жестоко, ведь действительно было множество причин считать команду Гарета Саутгейта фаворитом Евро-2020, который стал для сборной Англии практически домашним. В решающих матчах посещаемость «Уэмбли» выросла до 60 тысяч человек, подавляющее большинство из которых поддерживали Англию в полуфинале с Данией и в финале с Италией.

Конечно, первый гол Люка Шоу за сборную, забитый уже на 2-й минуте решающего матча Евро-2020, стал в сознании многих людей очередным и очевидным шагом на пути к «неизбежному» триумфу английского футбола. Тут и там в комментариях не только радовались за защитника «Манчестер Юнайтед», но и издевались над Жозе Моуриньо, который всегда был невысокого мнения о Шоу, в том числе уже по ходу Евро сделал парочку едких замечаний.

На трибунах «Уэмбли» хватало знаменитостей: финал посетили члены королевского семейства, а Дэвиду Бекхэму после раннего гола сборной Англии отбил кулачок Том Круз, решивший посмотреть на «этот ваш соккер».

Итальянский характер и мастерство Доннаруммы

Кто же мог подумать в тот момент, что других поводов для большой радости у англичан воскресным вечером не будет? Будь Гарет Саутгейт смелее, а его команда не такой чопорной, Англия могла бы добить растерявшуюся Италию еще в первом тайме. Однако наброшенная на шею «Скуадра Адзурры» удавка так и осталась модным аксессуаром: Роберто Манчини провел грамотные перестановки, а его футболисты заслужили ответный гол.

Италия перестроилась, отыгралась после раннего нокдауна, а в конце основного времени потеряла своего самого динамичного и опасного игрока — Федерико Кьезу, который вынужден был покинуть поле из-за травмы. Чем дольше не выполнялся английский заказ на триумф и чем ближе становилась серия пенальти, тем меньше уверенности оставалось у тех, кто болел за команду Гарета Саутгейта:

Надеюсь, Саутгейт знает, что делать. Боюсь, Италия съест нас живьем в серии пенальти. Просто представьте, как выглядит Кьеллини…

Но Гарет не знал… Английский тренер специально под серию пенальти выпустил Рэшфорда и Санчо, убрав с поля опытного Хендерсона, который наставлял команду на правах вожака, пока Харри Кейн был капитаном «Тоттенхэма». Маркус и Джейдон не сумели забить, а решающий удар наносил 19-летний Бакайо Сака. Сэйв Доннаруммы сделал Италию сильнейшей командой Европы.

It’s coming to Rome! Сборная Италии — чемпион Европы!

«Скуадра Адзурра» во второй раз в своей истории и впервые за 53 года выиграла Евро.

Через несколько секунд после победы в серии пенальти Леонардо Бонуччи прокричал в камеру: «It’s coming to Rome!» Это ответ соперникам на их песню-лозунг «It’s coming home!», которая успела набить оскомину и стала символом английской самоуверенности.

Хорошо поет тот, кто поет последним. После матча Лео уже в статусе чемпиона Европы исполнил актуальный римейк на бис.

В постели с кубком. Бурное итальянское празднование

Леонардо Бонуччи был признан лучшим игроком финального матча, а еще он вместе с Джорджо Кьеллини сфотографировался с трофеем в постели, отметив, что кубок сладко спит «под надежной защитой». Точнее и не скажешь.

Победа сборной Италии, судя по всему, исцелила голеностоп Федерико Кьезы. Во всяком случае, триумф послужил отличным обезболивающим на время.

Леонардо Спинаццоле предстоит долгое восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, зато позитивное настроение обеспечено. Защитник пока не может передвигаться самостоятельно: на церемонию награждения он вышел на костылях, а потом обрел личный транспорт — Даниэле Де Росси.

Чиро Иммобиле был настолько счастлив, что выпрыгивал из трусов. В прямом смысле.

Сборная Бразилии проиграла аргентинцам в финале Копа Америка, но меньше чем через сутки три этнических бразильца стали чемпионами Европы: Жоржиньо, Эмерсон и Толой присоединились к Маркосу Сенне и Пепе, которые, будучи уроженцами Бразилии, тоже выигрывали Евро. Жоржиньо и Эмерсон стали двойными чемпионами Европы в этом году: выиграли Лигу чемпионов с «Челси» и чемпионат для сборных с Италией.

Наконец, Джанлуиджи Доннарумма был признан самым ценным футболистом Евро-2020. Коронованный преемник Буффона.

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11 июляВадим Багров в блоге Золотая лихорадкаКомментарии56
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Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 16:13
С той лишь разницей, что предвзято пропустил за фунты-стерлинги англичан в финал. А Тофик Бахрамов ошибься не со зла.

Финал ЧМ-66
Бахрамов был боковым судьёй финального матча чемпионата мира 1966 года между сборными Англии и ФРГ. Основное время закончились ничьей — 2:2. В дополнительное время после одного из ударов англичанина Херста мяч ударился в перекладину ворот, а затем от линии ворот отлетел в поле. Споры, о том, пересёк ли мяч линию ворот, не утихают до сих пор. В тот момент, когда мяч отскочил от перекладины, английские футболисты радостно вскинули руки. Главный судья Динст остановил игру и, пробиваясь сквозь немецких футболистов, бросился к Бахрамову. Он кивнул головой: гол был. Его окружили немцы, протестуя против такого решения, но Бахрамов остался непреклонным. Игра продолжилась, и незадолго до свистка, сигнализировавшего истечение дополнительного времени, Херст забил свой третий за эту игру мяч (первый и до сих пор единственный хет-трик в финалах чемпионатов мира по футболу). Матч завершился со счётом 4:2 в пользу Англии.


Третий гол Херста в воротах сборной ФРГ
В своих мемуарах Херст говорит, что до сих пор не может однозначно сказать, пересёк ли тогда его мяч линию ворот. Возможно, намекает на сомнения Херста и его подарок сыну Бахрамова — майка с надписью «Большое спасибо» на азербайджанском языке. Джордж Скенлан, переводчик, рассказал в интервью, что на его вопрос был ли гол, Бахрамов сначала говорил «Был гол, был», а потом не выдержал и признался: «Да что я мог там разглядеть!»[2].

Любопытная деталь: до того памятного матча во всех предыдущих финалах символическим Золотым свистком награждались только главные судьи. А в 1966 году все судьи финального матча (т. е. и линейные) были награждены золотыми свистками. А Тофик Бахрамов получил ещё и копию «золотой богини» из рук королевы Великобритании[3].

Позднее Бахрамов признался в своих мемуарах, что он посчитал, что мяч отскочил вниз не от перекладины, а от сетки ворот, а сам момент касания мячом линии ворот он не видел, но это и не имело значения в случае отскока от сетки.

Скончался 26 марта 1993 года в городе Баку, похоронен на аллее почётного захоронения.

6 июня 2011 года участники финала Джеффри Херст и Ханс Тильковски спустя 45 лет вновь встретились, теперь уже в Баку, прибыв для участия на торжествах по случаю 100-летия азербайджанского футбола. Они возложили цветы к памятнику Тофика Бахрамова[4].
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:51
Доннарумма хороший приемник для Буффона. Поздравляю.

Хорошая подборка.
volga.kot
volga.kot ответ Промах Саутгейта (раскрыть)
вчера в 15:29
Саутгейт сделал всё чтобы продуть по пенальти!)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 15:25
Финал был напряженным
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:18
Поздравления сборной Италии и ее поклонникам! Хорошо, что победила она, а не Англия, которая, поведя в счете на 2-й минуте, начала планомерно уничтожать футбол. Все сделали на этом чемпионате для победы британцев, почти все матчи она сыграла дома, но справедливость восторжествовала - и это замечательно. Свой Тофик Бахрамов на сей раз у них был в полуфинале. Не случайно тот успех в очень далеком 1966-м по-прежнему является для них единственным на больших турнирах.
Beekeeper
Beekeeper ответ volga.kot (раскрыть)
вчера в 15:17
Тут статья про футболистов вообще то )
faneng
faneng
вчера в 14:57
В начале статьи всё точно подмечено. Английский футбольный менталитет - это адская каша из самоуверенности, чопорности и быстрой депрессии при малейших неудачах (от воспоминаний от многолетних неудач в прошлом).
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Вячеслав Салтыков (раскрыть)
вчера в 14:50
Англия была обречена в любом раскладе. Это карма за липовый трофей 1966 года.
Лишь судьи и подтасовка сетки от Чиферина протащили их в финал.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 14:26
Я до сих пор в шоке .Как можно убрать Хендерсона , 100% пенальтиста.
Трипьера и Шоу которые забиввли в сериях и выпустить клоунов дублёров.
Не дать пробить Грилишу нотправить Сака , самоубийство по Саутгейтски.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
вчера в 14:12
Парни красавцы. Впервые после 2006 года болел за Италию, да даже не за Италию, а против англичан и за Кьезу, Бонучи и Кьелини.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 14:00
Англия забила, но не победила!!!!!!!!))))))
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:54
Браво, Италия!!!!!!! Учитесь, Россия!!!!!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:26
Фото с кубком в постели вызвало флэшбек, когда схожий ракурс с Овечкиным, обнимающим КС, вирусился в сети)
shlomo
shlomo
вчера в 13:04
Спасибо за статью...ну что, взяли второй Евро в истории, победили 53 года спустя ... никогда так не радовался проигрышу совершенно посторонней для себя команды.... сборная Англии - это просто квинтэссенция негатива в современном футболе.....пропаганда содомии, герой-симулянт, молодые понторезы-игроки, болельщики-хамы, перманентный снобизм, доставшиеся "неведомо" как домашние матчи на "нейтральном" де-юре ЕВРО.... наконец халявная сетка, незаслуженное везение и просто отвратительная трусливая тактика.... какой же все-таки трусливый Гарет Саутгейт ( у него в обойме атакующих игроков почти на миллиард евро, он - начинает играть в 3 центральных..... ) .... забивает гол на 2-й минуте и тут же включает сушилку так, что за весь матч команда не наносит больше ни одного удара в створ..... к дополнительному времени Италия явно устает, выпускает резерв, которые очевидно слабее ушедших лидеров.... казалось бы, выпускай своих распиаренных звезд со скамейки и на родном стадионе добивай! ..... но нет..... делает замены только "под пенальти".... и не потрогавшие даже мяча, неразмятые игроки все портят..... случайность? ... НЕ согласен.... хотите - можете считать, что прилетела карма за Стерлинга, халявную сетку и домашние матчи.... хотите, что аукнулась трусливость Саутгейта..... хотите можете считать, что и то, и другое сказалось..... и даже проведя свой не самый лучший матч на турнире, Италия выглядела интереснее и смелее.... поэтому Англии поделом!....а ИТАЛИЯ - КРАСАВЦЫ!!!!!!!
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