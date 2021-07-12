В постели с кубком и музыкальный привет от Бонуччи. Вокруг победы Италии в финале Евро

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вчера, 12:47

Радость победителей, горечь проигравших.

Жестокая английская сказка

В последние недели Англия жила предвкушением титула, футбольное безумие охватило всю страну. Английские болельщики вели себя так, словно видели полный сценарий Евро-2020 и не готовились ни к чему иному, кроме как к триумфу «Трех Львов». Один парень даже набил татуировку с надписью: «Сборная Англии — чемпион Европы 2021 года». Всем рассказывал, что поступил мудро и дальновидно, потому что избежал очередей в тату-салонах на следующий день после финала.

Одним словом, Англия на протяжении некоторого времени жила в реальности, где их сборная уже стала чемпионом Европы, не обращая внимания на всякие мелочи вроде той, что Евро продолжался. Прямо скажем, англичанам не впервые становиться «чемпионами» по ходу турниров. Наверное, поэтому реальные трофеи категорически отказываются идти к ним в руки, всегда выбирая более скромных и уважительных соискателей.

На этот раз судьба обошлась с англичанами особенно жестоко, ведь действительно было множество причин считать команду Гарета Саутгейта фаворитом Евро-2020, который стал для сборной Англии практически домашним. В решающих матчах посещаемость «Уэмбли» выросла до 60 тысяч человек, подавляющее большинство из которых поддерживали Англию в полуфинале с Данией и в финале с Италией.

Конечно, первый гол Люка Шоу за сборную, забитый уже на 2-й минуте решающего матча Евро-2020, стал в сознании многих людей очередным и очевидным шагом на пути к «неизбежному» триумфу английского футбола. Тут и там в комментариях не только радовались за защитника «Манчестер Юнайтед», но и издевались над Жозе Моуриньо, который всегда был невысокого мнения о Шоу, в том числе уже по ходу Евро сделал парочку едких замечаний.

На трибунах «Уэмбли» хватало знаменитостей: финал посетили члены королевского семейства, а Дэвиду Бекхэму после раннего гола сборной Англии отбил кулачок Том Круз, решивший посмотреть на «этот ваш соккер».

Tom Cruise and David Beckham taking in the Euro final 😎 pic.twitter.com/l9H91a7nsU — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2021

Итальянский характер и мастерство Доннаруммы

Кто же мог подумать в тот момент, что других поводов для большой радости у англичан воскресным вечером не будет? Будь Гарет Саутгейт смелее, а его команда не такой чопорной, Англия могла бы добить растерявшуюся Италию еще в первом тайме. Однако наброшенная на шею «Скуадра Адзурры» удавка так и осталась модным аксессуаром: Роберто Манчини провел грамотные перестановки, а его футболисты заслужили ответный гол.

Италия перестроилась, отыгралась после раннего нокдауна, а в конце основного времени потеряла своего самого динамичного и опасного игрока — Федерико Кьезу, который вынужден был покинуть поле из-за травмы. Чем дольше не выполнялся английский заказ на триумф и чем ближе становилась серия пенальти, тем меньше уверенности оставалось у тех, кто болел за команду Гарета Саутгейта:

Надеюсь, Саутгейт знает, что делать. Боюсь, Италия съест нас живьем в серии пенальти. Просто представьте, как выглядит Кьеллини…

Hope Southgate goes for it a bit more now. Fear Italy gonna eat us alive on pens. Just imagining the effect of Chiellini looking over… pic.twitter.com/tRXwNzuTXd — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) July 11, 2021

Но Гарет не знал… Английский тренер специально под серию пенальти выпустил Рэшфорда и Санчо, убрав с поля опытного Хендерсона, который наставлял команду на правах вожака, пока Харри Кейн был капитаном «Тоттенхэма». Маркус и Джейдон не сумели забить, а решающий удар наносил 19-летний Бакайо Сака. Сэйв Доннаруммы сделал Италию сильнейшей командой Европы.

It’s coming to Rome! Сборная Италии — чемпион Европы!

«Скуадра Адзурра» во второй раз в своей истории и впервые за 53 года выиграла Евро.

Через несколько секунд после победы в серии пенальти Леонардо Бонуччи прокричал в камеру: «It’s coming to Rome!» Это ответ соперникам на их песню-лозунг «It’s coming home!», которая успела набить оскомину и стала символом английской самоуверенности.

Хорошо поет тот, кто поет последним. После матча Лео уже в статусе чемпиона Европы исполнил актуальный римейк на бис.

В постели с кубком. Бурное итальянское празднование

Леонардо Бонуччи был признан лучшим игроком финального матча, а еще он вместе с Джорджо Кьеллини сфотографировался с трофеем в постели, отметив, что кубок сладко спит «под надежной защитой». Точнее и не скажешь.

Победа сборной Италии, судя по всему, исцелила голеностоп Федерико Кьезы. Во всяком случае, триумф послужил отличным обезболивающим на время.

Леонардо Спинаццоле предстоит долгое восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, зато позитивное настроение обеспечено. Защитник пока не может передвигаться самостоятельно: на церемонию награждения он вышел на костылях, а потом обрел личный транспорт — Даниэле Де Росси.

Чиро Иммобиле был настолько счастлив, что выпрыгивал из трусов. В прямом смысле.

Сборная Бразилии проиграла аргентинцам в финале Копа Америка, но меньше чем через сутки три этнических бразильца стали чемпионами Европы: Жоржиньо, Эмерсон и Толой присоединились к Маркосу Сенне и Пепе, которые, будучи уроженцами Бразилии, тоже выигрывали Евро. Жоржиньо и Эмерсон стали двойными чемпионами Европы в этом году: выиграли Лигу чемпионов с «Челси» и чемпионат для сборных с Италией.

Наконец, Джанлуиджи Доннарумма был признан самым ценным футболистом Евро-2020. Коронованный преемник Буффона.