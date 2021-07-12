Боярский: «Сборной России и Манчини не поможет»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу Италии в финале Евро-2020 над Англией.

Я рад за Манчини. Он очень хорошо провел чемпионат. Четко, безэмоционально. Только в конце позволил себе расплакаться. Роберто заслужил эту победу. Он доказал свою состоятельность.

Что касается высказывания Артема Дзюбы о том, что Манчини — не тренер, то я уверен, что Артем был неправ. Он это сказал на эмоциях. Нельзя так недальновидно высказываться. Факты доказывают, что Манчини настоящий тренер.

Почему у него не получилось в «Зените»? Материал, который был в команде, намного слабее, чем тот, которым он владеет сейчас. Это основная причина. У нас таких игроков нет. А ставить под сомнения его тренерские способности было бы глупо. Хотел бы я в будущем еще раз увидеть его в «Зените»? Нет. В «Зените» я хочу видеть только Семака. Если говорить про сборную, то России и Манчини не поможет.