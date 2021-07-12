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Боярский: «Сборной России и Манчини не поможет»

12 июля 2021, 11:50
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу Италии в финале Евро-2020 над Англией.

Я рад за Манчини. Он очень хорошо провел чемпионат. Четко, безэмоционально. Только в конце позволил себе расплакаться. Роберто заслужил эту победу. Он доказал свою состоятельность.

Что касается высказывания Артема Дзюбы о том, что Манчини — не тренер, то я уверен, что Артем был неправ. Он это сказал на эмоциях. Нельзя так недальновидно высказываться. Факты доказывают, что Манчини настоящий тренер.

Почему у него не получилось в «Зените»? Материал, который был в команде, намного слабее, чем тот, которым он владеет сейчас. Это основная причина. У нас таких игроков нет. А ставить под сомнения его тренерские способности было бы глупо. Хотел бы я в будущем еще раз увидеть его в «Зените»? Нет. В «Зените» я хочу видеть только Семака. Если говорить про сборную, то России и Манчини не поможет.

Сборная Италии при Манчини побила свой рекорд.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ УЕСКА (раскрыть)
13 июля в 10:50
ПОчему поколение "мостовых" ничего со страной не добились???Уж как гремели в Европе!!!
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:48
Согласен,он же не помог "Зениту" и всесильному ГАЗПРОМУ? А кто составил "ударное бессилие" сборной России???
протон1
протон1
12 июля в 21:52
ничто не поможет это сборной. миллионеры не хотят работать.
УЕСКА
УЕСКА ответ Шамиль Омаргаджиев (раскрыть)
12 июля в 16:41
Все перечисленные тобой игроки уровнем ниже чем Поульсен, Брейтуейт, Дамсгор, Дольберг, Хейберг, Ларсен, Дилейни, Мехле, Кристенсен, Кьер, Вестергор и Шмейхель. Разве что только Головин может с ними сравниться а остальные уступают потому что играют они все в пешеходной РПЛ а сборная Дании собрана из ТОП-5 чемпионатов и их футболисты противостоят каждый год звездам футбола, играют на высочайшем уровне и на высоких скоростях. Про игроков Бельгии тем более молчу. Там сплошь звезды.
Мага Шульман
Мага Шульман
12 июля в 13:48
Глупости, как часто у него бывает. Выиграть с нашими футболистами что-либо - из области фантастики, а вот выходить из группы на крупных турнирах, а почему нет ?У нас есть достаточно качественные игроки, чтобы за сборную не было стыдно, как не стыдно венграм, или швейцарцам. У нас тренер - барыга из аула. Какой уж тут футбол?
Владимир 77
Владимир 77
12 июля в 12:51
"Тренеришка" выиграл Лигу Европы,"не тренер"чемпионат Европы,а как отметился Дзюба?Ах,да,порукоблудил на видео.
swed27
swed27
12 июля в 12:32
А кто же тогда поможет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 12:22
Миша может помочь!
Beekeeper
Beekeeper ответ beefs (раскрыть)
12 июля в 12:16
Для дзюбы слово игрочишка это уже лесть )
Legend 6
Legend 6
12 июля в 12:11
Боярский льстит Манчини. На самом деле он победил на багаже Зенита.
Все таки хорошего тренера Дзюба воспитал.
LAISMEN
LAISMEN
12 июля в 12:06, ред.
Да уж "МАТЕРИАЛ" плохой ...... в основном дерево
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
12 июля в 12:00
Ясен пень! Потому что в сборной России 5 человек из Зенита а там Манчини был бессилен!)))
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
12 июля в 11:59
Я не согласен у нас есть Макаров Головин Соболев Бакаев Тикнизян Дивеев Джикия Сафонов Максименко Круговой Караваев Баринов и многих других
beefs
beefs
12 июля в 11:58
Дзюба большой знаток, он и о Эмери высказывался, а на деле оказался сам игрочишкой...
STVA 1
STVA 1
12 июля в 11:57
При чем тут материал Миша? Да из картошки не сваришь борщ!Но блюдо можно приготовить , если ты повар классный! Другое дело хотел ли Манчини в Зените ломать голову что и как приготовить)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 11:57
Что касаемо высказываний Дзюбы, как сказал один мудрец, слова Павла о Петре говорят нам больше о Павле, чем о Петре.
STVA 1
STVA 1
12 июля в 11:52
Он же Зениту не помог)))
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