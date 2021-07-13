«Клуж» — «Университатя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:13

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч Высшей лиги Румынии «Клуж» — «Университатя», который пройдет 16 июля 2021 года.

«Клуж»

«Клуж» стал победителем прошлого сезона чемпионата Румынии. Команда пришла к финишу на первом месте, опередив прямого конкурента «Стяуа» на девять очков. В чемпионском турнире клуб одержал семь побед и одну ничью, проиграв только два поединка. Отметим, что 10 июля «Клуж» уступил «Крайове» в поединке за Суперкубок Румынии по пенальти (0:1), а шестого числа команда обилась победы над «Борац-Баней» в квалификации Лиги Чемпионов (3:1).

«Университатя»

Минувший сезон «Университатя» проводила во втором по значимости румынском дивизионе. Команда завершила чемпионат на первой строчке, набрав в общей сложности 54 очка. В турнире шести команд «Университатя» провела 10 поединков, взяв пять побед и четыре ничьи, при одном поражении. Этих результатов оказалось достаточно, чтобы опередить «Рапид» из Бухареста на пять баллов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клуж» — 1.495

Ничья – 4.190

Победит «Университатя» — 7.300

Статистика

«Клуж» выиграл 4 из 5 прошлых матчей против «Университати»

«Университатя» не побеждала в 4 из 6 предыдущих официальных играх

В 6 встречах соперников на поле «Клужа» гости никогда не выигрывали – 4 поражения и 2 ничьи

Прогноз

«Клуж» уже вошел в сезон, проведя несколько официальных матчей. «Университатя» только повысилась в Высшую лигу и имеет негативную статистику игра на поле предстоящего соперника. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на фору «Клужа» (-1) можно сыграть по коэффициенту 1.980.