Разгром в финале Евро, переигровка на ЧМ и судейские скандалы. Великие матчи Италии и Испании 

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вчера, 20:00

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ЧМ -1934. Четвертьфинал. Испания — Италия — 1:1 (дополнительное время)

Голы: Регейро 30 — Феррари 44.

ЧМ -1934. Четвертьфинал, переигровка. Испания — Италия — 0:1

Гол: Меацца 11.

Футбольные отношения итальянцев и испанцев начались в 1920-м на Олимпийских играх. За первый десяток лет знакомства успели провести 10 матчей, пересекались на трех Олимпиадах подряд, на турнире 1928 года «Скуадра Адзурра» выиграла 7:1 в переигровке четвертьфинала, а в 1934-м история повторилась, пусть и не в подробностях. Соперниками Италии по 1/4 финала домашнего мундиаля стали испанские футболисты, разделавшие на предыдущей стадии с Бразилией.

Первая встреча во Флоренции получилась изнурительной: Луис Регейро и Джованни Феррари обменялись голами, основное и дополнительное время завершились вничью. На следующий день команды ждала переигровка. Как и на Олимпиаде-1928, повторная игра после 1:1 в первой встрече осталась за итальянцами, правда на этот раз их преимущество выразилось в гораздо более скромном счете 1:0. Единственный гол в дебюте забил Джузеппе Меацца.

Вернее, это был единственный засчитанный гол, причем забитый с нарушением правил. Два легитимным испанских взятия ворот бессовестный швейцарский судья Рене Мерсе отменил, за что уже на следующий день был дисквалифицирован собственной федерацией футбола. В первой игре тоже творился судейский беспредел, по свидетельствам очевидцев, один только ориундо Луис Монти наиграл на 5 удалений, а легендарному вратарю Саморе сломали два ребра и сотрясли мозг. Что поделать, дуче Муссолини хотел «золота» любой ценой.

Евро-1988. Групповой этап. Италия — Испания — 1:0

Гол: Виалли 73.

На Евро-1980 сыграли 0:0 в группе, а восемь лет спустя итальянцы выиграли тактическое сражение во Франкфурте-на-Майне благодаря голу Джанлуки Виалли в середине второго тайма. За Италию в том матче играли Карло Анчелотти, Роберто Манчини, Франко Барези и талантливый 19-летний защитник «Милана» Паоло Мальдини, который собрал восторженные отзывы после игры, в которой сумел остановить звезду мадридского «Реала» Мичела.

ЧМ -1994. Четвертьфинал. Италия — Испания — 2:1

Голы: Д. Баджо 26; Р. Баджо 88 — Каминеро 59.

У испанцев долго не было побед над итальянцами на крупных турнирах, хотя им очень хотелось. Особенно на ЧМ -1994, когда «Скуадра Адзурра» и «Красная Фурия» встретились в четвертьфинале чемпионата мира в 60-летний юбилей скандального четвертьфинала другого мундиаля.

Соперничество в Бостоне получилось злым, кипучим и снова было омрачено судейским скандалом: венгерский рефери Шандор Пуль не удалил Мауро Тассотти за удар локтем в лицо Луиса Энрике, хотя впоследствии итальянский защитник получил восьмиматчевую дисквалификацию, извинился перед Лучо и больше никогда не играл за «Скуадра Адзурру».

Команды заканчивали матч в равных и полных составах, а счет 1:1 держался до 88-й минуты, когда Роберто Баджо принес Италии победу после того, как изящно обыграл Андони Субисаррету и отправил мяч в пустые ворота. Все могло сложиться иначе, восторжествуй справедливость по ходу игры: на 90+3 минуте испанцы должны были получить право на пенальти, а итальянцы — красную карточку.

Евро-2008. Четвертьфинал. Испания — Италия — 0:0 (4:2 по пенальти)

На момент встречи в четвертьфинале Евро-2008 история соперничества Италии и Испании насчитывала уже 88 лет, а у «Красной Фурии» так и не было ни одной победы над итальянцами в матче с турнирным значением. Строго говоря, в Вене тоже была ничья в основное и дополнительное время, но проклятие удалось снять с помощью известного футбольного ритуала — серии пенальти. Икер Касильяс отбил удары Даниэле Де Росси и Антонио Ди Натале, а Сеск Фабрегас реализовал решающую попытку. Луис Арагонес был доволен:

Я видел, как нервничали мои игроки. Тренер мало что может сделать в такой ситуации, я просто был рядом и повторял снова и снова, что мы — лучшая команда, что мы справимся и выйдем из этой схватки победителями.

Евро-2012. Финал. Испания — Италия — 4:0

Голы: Д. Сильва 14; Альба 41; Ф. Торрес 84; Мата 88.

Четыре года спустя испанцы добыли чистую победу над Италией в финале Евро. На том турнире эти сборные сыграли 1:1 на групповой стадии, и этот результат давал надежду на равный финал, однако преимущество «Красной Фурии» в решающем матче оказалось подавляющим: Давид Сильва открыл счет уже на 14-й минуте, а незадолго до перерыва итальянцы пропустили второй мяч, после чего больше не оправились. В концовке Фернандо Торрес и Хуан Мата сделали счет неприличным для финала чемпионата Европы. «Скуадра Адзурра» лежала на лопатках.

Евро-2016. 1/8 финала. Италия — Испания — 2:0

Голы: Кьеллини 33; Пелле 90+1.

Евро-2008 и Евро-2012 принесли Испании триумфы, а победы над Италией добавили красок тем победам, особенно разгром в финальном матче. Однако итальянцы уже успели взять реванш на прошлом чемпионате Европы, когда выбили Испанию в 1/8 финала и заставили команду Висенте Дель Боске сложить чемпионские полномочия. Страстная дружина Антонио Конте блестяще реализовала тренерский план и укротила «Красную Фурию» на «Стад де Франс».