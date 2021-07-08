Дания — явление Евро-2020. Почти на каждом чемпионате была команда, прыгавшая выше головы

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вчера, 15:30

Те же датчане однажды достали до звезд.

Евро-1976: Чехословакия — чемпион!

Мы прибыли на Евро в ранге аутсайдеров, от нас никто не ожидал подвигов. У игроков была несколько иная точка зрения, хотя ее тоже сложно назвать чересчур оптимистичной. Мы считали, что у нас хорошая команда, но немцы и голландцы казались настоящими гигантами.

Это слова Антонина Паненки, который забил решающий пенальти в финале своим прославившим его хитрым ударом. И он абсолютно прав. Чехословакия после «серебра» на ЧМ -1962 пропустила 5 из 6 крупных турниров, а на мундиале-1970 проиграла все три матча в группе с общим счетом 2:7. Команда Вацлава Ежека начала удивлять еще в отборочном турнире, где опередила Англию и Португалию.

Попадание в финальный турнир из четырех команд наравне с Югославией, Нидерландами и ФРГ уже было сенсацией, а дальше начались чудеса: Чехословакия последовательно обыграла вице-чемпионов и чемпионов мира, голландцев и немцев. «Оранжевые» во главе с Кройфом уступили 1:3 в полуфинале, а немцы отыгрались с 0:2 в финале, но уступили в серии пенальти. Первый большой сюрприз в истории Евро за авторством Чехословакии.

Евро-1980: Бельгия — выход в финал

«Красные дьяволы» впервые пробились в финальный турнир Евро, два предыдущих чемпионата мира тоже прошли без них. Новый формат европейского первенства предполагал две группы по четыре команды, победители которых сразу выходили в финал. Как думаете, высоко котировались бельгийцы в своем квартете, где у них в соперниках были Англия, Испания и Италия?

Сборная Бельгии не только опередила звездных оппонентов, но и в финале доставила фаворитам, сборной ФРГ , немало хлопот. Немцы забили быстрый гол, но бельгийцы смогли отыграться с пенальти, к 88-й минуте на табло горели две единицы и вовсю пахло овертаймом, но Хорст Хрубеш в тот вечер был в ударе: оформил дубль, и принес Бундесманшафт титул.

Евро-1992: Дания — чемпион!

Как сказал Леонид Слуцкий во время вчерашнего репортажа, о Евро-1992 можно говорить часами. Действительно, уникальный турнир с сумасшедшими сюжетными поворотами и победой датчан, которые вообще не должны были выступать на том Евро. Сборная Дании в последний момент заняла место дисквалифицированной Югославии, которой уступила в отборочной группе. Футболистов в буквальном смысле пришлось вытаскивать с пляжей.

Главная звезда поколения — Микаэль Лаудруп отказался, других пришлось тащить в сборную на аркане: футболисты буквально ненавидели тренера Рихарда Меллера-Нильсена, но ради возможности сыграть за свою страну на крупном турнире пошли на уступки. Впрочем, после во многом случайной ничьей с Англией и поражения от Швеции с нулем забитых мячей все шло к закономерному вылету.

А потом сборную Дании сплотила умирающая девочка. Дочь датского полузащитника Кима Вильфорта болела лейкемией, несчастный отец разрывался между долгом и семьей. Ким не сыграл в матче против Франции, который товарищи выиграли ради него и Лин. В плей-офф Вильфорт уже был на поле, принял участие в победах над Нидерландам и ФРГ , забил один из двух голов в финале. Семилетняя дочь попросила папу сделать ей такой подарок. И он не подвел. Через несколько недель Лин не стало.

Евро-1996: Чехия — выход в финал

Первый крупный футбольный турнир для Чехии в качестве самостоятельной державы. Недвед, Поборски и Шмицер на тот момент играли за пражскую «Спарту» и только мечтали о больших европейских карьерах, Патрик Бергер провел первый сезон за пределами Чехии — в составе дортмундской «Боруссии». Прогноз был однозначный: чехи из группы не выйдут. Германия и Италия выглядели фаворитами, да и Россия по потенциалу могла дать фору многим на том турнире (другое дело, что в сборной опять все переругались и не захотели стать командой).

Чехия начала с поражения от немцев, но потом сенсационно обыграла решившую поберечь силы Италию, а в последнем туре была невероятная ничья 3:3 с Россией. Владимир Шмицер вывел чехов в плей-офф голом на 88-й минуте. В четвертьфинале Поборски принес победу над Португалией, в полуфинале Франция была повержена в серии пенальти, а в финале Чехия открыла счет, но у Германии нашелся Оливер Бирхофф, который перевел игру в овертайм, а там забил «Золотой мяч». Это легендарное «серебро».

Евро-2004: Греция — чемпион!

Весьма необычный чемпионат: уже после групповой стадии разом сошли с дистанции Испания, Италия и Германия. Греки не просто удивили, они шокировали весь футбольный мир. Турнир начался и закончился матчем Португалии и Греции, причем хозяева и фавориты дважды уступили. Будущие чемпионы со скрипом вышли из группы, при равенстве очков оказавшись выше испанцев только по дополнительным показателям — 4:4 по голам против 2:2. В плей-офф в рядок выстроились три победы со счетом 1:0 — над Францией, Чехией и Португалией. Победа сборной Греции на Евро даже по прошествии стольких лет выглядит сюрреалистично.

Евро-2008: Россия — выход в полуфинал

Команда Гуса Хиддинка оказалась в финальной части Евро-2008 только благодаря счастливому стечению хорватских обстоятельств. Нашу сборную никто особо всерьез не принимал, особенно после поражения 1:4 от Испании в стартовом матче. Греция и Швеция казались крепче, но обе остались с носом (классическим греческим и носом Ибрагимовича). Но самое невероятное случилось в четвертьфинале, когда сборная России обыграла голландцев в футбол в открытом матче — 3:1. Тех самых голландцев, которые в группе выиграли три матча с общим счетом 9:1, разгромили чемпионов и вице-чемпионов мира (3:0 итальянцев, 4:1 французов). История команды Хиддинка на Евро-2008 закольцевалась еще одним крупным поражением от Испании, но вылет в полуфинале уже никого не мог расстроить.

Евро-2016: Уэльс — выход в полуфинал

На прошлом чемпионате Европы валлийцы выступили лучше англичан: во-первых, финишировали выше «Трех Львов» в группе (хотя и досадно проиграли в очном матче), во-вторых, прошли два раунда плей-офф, в то время как «родоначальники» обожглись на исландцах. Уэльс разобрался с Северной Ирландией в кельтском дерби, а потом беззастенчиво вынес звездных бельгийцев в четвертьфинале — 3:1. Шлагбаум перед Бэйлом и Ко поставили только будущие чемпионы Европы португальцы.

Евро-2020: Дания — выход в полуфинал

Безусловно, сборная Дании — команда-явление на Евро-2020, но сенсация ли? Все-таки датчане исторически успешно выступают на чемпионатах Европы: они в четвертый раз играли в полуфинале, а в 1992-м выиграли титул. Несколько непривычно видеть в полуфинале Данию, в то время как Франция, Португалия, Бельгия и Германия уже вылетели, но фактически команда Каспера Хьюлманда сыграла в свою силу, воспользовалась хорошей сеткой плей-офф, где нарвалась на топ-сборную только в полуфинале, пройдя Уэльс и Чехию. Это крутой результат, но закономерный — таков уровень этой команды. Вот если бы выбили Англию…