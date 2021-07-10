61 год назад сборная СССР выиграла первый в истории чемпионат Европы

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10 июля 2021, 11:38

61 год назад, 10 июля 1960 года, сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы, обыграв в финале сборную Югославии со счётом 2:1.

Голами в составе СССР отметились Слава Метревели и Виктор Понедельник. На пути к титулу сборная обыграла Венгрию (3:1 и 1:0) в 1/8 финала, Испанию (ввиду отказа от матчей) в 1/4 финала и Чехословакию (3:0) в полуфинале. В символическую сборную Евро-1960 вошли , Игорь Нетто, Слава Метревели, Валентин Иванов и Виктор Понедельник.

... а гол Виктора Понедельника в дополнительное время принес советской сборной золото🥇🙌#ЕВРО2020 pic.twitter.com/7cO1smJAZQ — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 10, 2021