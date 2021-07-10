61 год назад сборная СССР выиграла первый в истории чемпионат Европы

61 год назад, 10 июля 1960 года, сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы, обыграв в финале сборную Югославии со счётом 2:1.
Голами в составе СССР отметились Слава Метревели и Виктор Понедельник. На пути к титулу сборная обыграла Венгрию (3:1 и 1:0) в 1/8 финала, Испанию (ввиду отказа от матчей) в 1/4 финала и Чехословакию (3:0) в полуфинале. В символическую сборную Евро-1960 вошли Лев Яшин, Игорь Нетто, Слава Метревели, Валентин Иванов и Виктор Понедельник.
... а гол Виктора Понедельника в дополнительное время принес советской сборной золото🥇🙌#ЕВРО2020 pic.twitter.com/7cO1smJAZQ— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 10, 2021
Ранее «Соккер.ру» составил символическую сборную СССР.
То есть ты приводишь в пример страну, где «Барселона» проигрывала "Реалу" 1-11 потому, что Франко болел за "Барселону" и ненавидел "Реал", а футболисты сливочных хотели жить, реально?)
Насчет же братушек, СССР играл в финале с Югославией, с которая не входила в советский блок, и выиграла в практически равной борьбе у одной из сильнейших команд Европы на тот момент.
Первый ЧЕ действительно был в сильно усеченном составе, но не из-за каких то блоков, а из-за того, что это был незнакомый турнир и многие стороны не увидели финансовой выгоды, в том числе клубы не хотели отпускать игроков.
То есть ты приводишь в пример страну, где «Барселона» проигрывала "Реалу" 1-11 потому, что Франко болел за "Барселону" и ненавидел "Реал", а футболисты сливочных хотели жить, реально?)
Насчет же братушек, СССР играл в финале с Югославией, с которая не входила в советский блок, и выиграла в практически равной борьбе у одной из сильнейших команд Европы на тот момент.
Первый ЧЕ действительно был в сильно усеченном составе, но не из-за каких то блоков, а из-за того, что это был незнакомый турнир и многие стороны не увидели финансовой выгоды, в том числе клубы не хотели отпускать игроков.