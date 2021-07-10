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61 год назад сборная СССР выиграла первый в истории чемпионат Европы

10 июля 2021, 11:38
СССРЛоготип футбольный клуб СССР2 : 1Логотип футбольный клуб ЮгославияЮгославияМатч завершен

61 год назад, 10 июля 1960 года, сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы, обыграв в финале сборную Югославии со счётом 2:1.

Голами в составе СССР отметились Слава Метревели и Виктор Понедельник. На пути к титулу сборная обыграла Венгрию (3:1 и 1:0) в 1/8 финала, Испанию (ввиду отказа от матчей) в 1/4 финала и Чехословакию (3:0) в полуфинале. В символическую сборную Евро-1960 вошли Лев Яшин, Игорь Нетто, Слава Метревели, Валентин Иванов и Виктор Понедельник.

Ранее «Соккер.ру» составил символическую сборную СССР.

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Все комментарии
vinjard
vinjard ответ Знатог (раскрыть)
10 июля в 21:59, ред.
Прочти мой комент я его тебе написал, но почему-то он не отправился. Но я дал тебе ответ на твой вопрос.
Знатог
Знатог
10 июля в 21:58
А если серьёзно, то наши пропа5ы уже готовы записать это в заслуги нынешним властям. Скоро будут писать что РОССИЯ выиграла ЧЕ-1960.
vinjard
vinjard
10 июля в 21:55
Такой страны больше нет. Выиграла сборная ссср самый первый чемпионат Европы, в первый и последний раз, и больше никогда не выиграет, это меня и позабавило. Можно сказать прикольно это, как то так вроде)
Знатог
Знатог ответ vinjard (раскрыть)
10 июля в 21:48
Ты хочешь чтобы сборная СССР ещё раз выиграла чемпионат Европы?
vinjard
vinjard
10 июля в 21:42
Да выиграла сборная ссср первый и последний чемпионат Европы😄
протон1
протон1
10 июля в 21:15
такого больше не будет с таким отношением к футболу. те ребята работали . они были профи. не то что сейчас кетоходы
gentlewolf
gentlewolf ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 июля в 18:44
2 раза причем.
dok66
dok66
10 июля в 17:45
Первый , и на сегодня так и остается крайним . Очень надеюсь , что не последний
Gahi
Gahi
10 июля в 16:57, ред.
Сборная СССР 5 раз участвовала в финальной части Чемпионата Европы из них 4 раза в финале в 1960, 1964, 1972, 1988, первый обладатель этого трофея, команда которая всегда останется на первой строчке всех победителей этих соревнований. Действительно футбол был очень популярным как и хоккей где многие игроки играли там и там. Поэтому были выносливыми и находчивыми вовремя матчей и самое главное была система подготовки спортсменов в стране от детских школ до олимпийского резерва. А каким был сильным тренерский штаб, взять бы хотя того Качалина Г.Д. который 1956 году выиграл с командой Олимпийские Игры и 1960 Чемпионат Европы, Бесков К.И., Морозов Н.П., Пономарёв А.С., Лобановский В.В., Бышовец А.Ф. и многие другие которые могли показать результат на различных соревнованиях с командой которым гордилась вся страна. Хотелось бы чтобы и сейчас у сборной были такие тренера которые могли подготовить команду к любым соревнованиям где результаты были бы всегда достойными. Удачи
Остапчук 67
Остапчук 67
10 июля в 16:43
Это уже история...
Ravshan878
Ravshan878 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
10 июля в 16:21
Привет дружище.
Спасибо за инфу☝️.)
Futurista
Futurista ответ x5mjrpw98n4z (раскрыть)
10 июля в 15:53
Уступали...и не раз)...
kfumb4y4erp5
kfumb4y4erp5 ответ Kosmos58 (раскрыть)
10 июля в 14:47
Намеренно опустили,два гола Бельгия забила из офсайда.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июля в 14:39
Да были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Storm-Shadow (раскрыть)
10 июля в 14:28
Спасиюо за поправку)
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
10 июля в 14:25
Наоборот же Реал выиграл Барсу 11-1
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 14:14
В СССР много разных было достижений не то, что сейчас.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ swed27 (раскрыть)
10 июля в 14:07
Олимпиаду еще брали.
swed27
swed27 ответ yrasikos22 (раскрыть)
10 июля в 14:02
Спасибо голландцу Хиддинку. Наши тренеры у него учиться должны
Kosmos58
Kosmos58 ответ x5mjrpw98n4z (раскрыть)
10 июля в 13:53
Помню, как с Бельгией нас опустили ...
sir_Alex
sir_Alex
10 июля в 13:49
Первый и последний.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 13:27
Наверное первый и последний !
x5mjrpw98n4z
x5mjrpw98n4z
10 июля в 13:16
Динамо Киев (сб СССР) не уступал в 80е годы ни одной сборной мира.
yrasikos22
yrasikos22 ответ swed27 (раскрыть)
10 июля в 13:09
В 2008 году тоже был успех,правда не такой большой,но такой же достойный что бы быть в истории нашего футбола...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ заDOOMчивый (раскрыть)
10 июля в 13:05, ред.
Лол, Испания была под диктатурой антикоммуниста Франко, и снятие с турнира было его личное диктаторское решение, потому что он не мог допустить, чтобы испанская сборная играла в коммунистической стране.

То есть ты приводишь в пример страну, где «Барселона» проигрывала "Реалу" 1-11 потому, что Франко болел за "Барселону" и ненавидел "Реал", а футболисты сливочных хотели жить, реально?)

Насчет же братушек, СССР играл в финале с Югославией, с которая не входила в советский блок, и выиграла в практически равной борьбе у одной из сильнейших команд Европы на тот момент.

Первый ЧЕ действительно был в сильно усеченном составе, но не из-за каких то блоков, а из-за того, что это был незнакомый турнир и многие стороны не увидели финансовой выгоды, в том числе клубы не хотели отпускать игроков.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 июля в 13:02
Физкультпривет уважаемый.Вы смотрели матча?А почему Испанцы отказались?
Артём Маркин
Артём Маркин
10 июля в 12:57
в 60 году не было не одной топовой команды,все отказались участвовать,кроме франции которая тогда была ниже среднего уровня.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 12:42
Вот это поколение было
Ozabot
Ozabot ответ swed27 (раскрыть)
10 июля в 12:40
Был еще финал с монеткой против Италии. Проиграли лишь из-за невезения.
Мaлик
Мaлик
10 июля в 12:40
Эх...и осталось только вспоминать....
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