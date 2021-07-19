«Динамо» Загреб – «Омония»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб — «Омония», который состоится 20 июля 2021 года

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб старается не пропускать групповых турниров Лиги Чемпионов и обычно очень хорошо играет в квалификациях этого турнира. Команда обладает большим количеством молодых талантов, которые через несколько сезонов пополнят самые сильные клубы Европы. Хорватский клуб начал с неудачи первый тур чемпионата страны, однако это не должно сказаться на настроении игроков.

16 июля «Динамо» Загреб на своем поле проиграли «Славену» в чемпионате (0:2), а 13 числа выиграли на выезде ответный матч квалификации Лиги Чемпионов у «Валюра» (2:0).

«Омония»

Данный клуб представляет Кипр и только начинает свой путь в Лиге Чемпионов. Команда сыграла только один официальный поединок в этом сезоне. Остальные матчи были товарищескими и рассматривались как подготовка к грядущему сезону. Матч с «Динамо» Загреб будет очень тяжелым для киприотов, поэтому коллективу следует сыграть собранно и от обороны.

13 июля «Омония» обыграла в финале Суперкубка Кипра «Анортосис» (2:1, в серии пенальти), а шестого числа в товарищеском матче обыграла «Гурник Забже» (4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Загреб – 1.367

Ничья – 4.84

Победит «Омония» – 9.34

Статистика

Пять последних матчей «Омонии» закончились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей «Динамо» Загреб закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Динамо» Загреб выиграло восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Омония» уступила только в одном матче и последних 15 выездных встреч

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Загреб с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. Команда из Хорватии выглядит гораздо сильнее и убедительнее соперника и данный матч практически не вызывает сомнений по поводу победителя.