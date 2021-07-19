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«Динамо» Загреб – «Омония»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб — «Омония», который состоится 20 июля 2021 года

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб старается не пропускать групповых турниров Лиги Чемпионов и обычно очень хорошо играет в квалификациях этого турнира. Команда обладает большим количеством молодых талантов, которые через несколько сезонов пополнят самые сильные клубы Европы. Хорватский клуб начал с неудачи первый тур чемпионата страны, однако это не должно сказаться на настроении игроков.

16 июля «Динамо» Загреб на своем поле проиграли «Славену» в чемпионате (0:2), а 13 числа выиграли на выезде ответный матч квалификации Лиги Чемпионов у «Валюра» (2:0).

«Омония»

Данный клуб представляет Кипр и только начинает свой путь в Лиге Чемпионов. Команда сыграла только один официальный поединок в этом сезоне. Остальные матчи были товарищескими и рассматривались как подготовка к грядущему сезону. Матч с «Динамо» Загреб будет очень тяжелым для киприотов, поэтому коллективу следует сыграть собранно и от обороны.

13 июля «Омония» обыграла в финале Суперкубка Кипра «Анортосис» (2:1, в серии пенальти), а шестого числа в товарищеском матче обыграла «Гурник Забже» (4:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Динамо» Загреб – 1.367
  • Ничья – 4.84
  • Победит «Омония» – 9.34

Статистика

  • Пять последних матчей «Омонии» закончились исходом «обе забьют»
  • Четыре из шести последних матчей «Динамо» Загреб закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Динамо» Загреб выиграло восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Омония» уступила только в одном матче и последних 15 выездных встреч

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Загреб с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. Команда из Хорватии выглядит гораздо сильнее и убедительнее соперника и данный матч практически не вызывает сомнений по поводу победителя.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
jtxy6pg5u2r2
jtxy6pg5u2r2
вчера в 20:23
У Омонии нет шансов на положительный исход в матче.
jraxpunt532e
jraxpunt532e
вчера в 20:21
«Динамо» Загреб выиграет матч.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:36
Загреб не проиграет
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