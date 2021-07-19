Звезда «Лиона», универсал из «Брайтона» и будущие лидеры. Преображение «Арсенала» в новом сезоне

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вчера, 22:43

«Арсеналу» нужно обновление, и оно не за горами. «Соккер.ру» — о потенциальном стартовом составе «канониров» в новом сезоне.

Одним из главных неудачников прошлого сезона в Англии стал «Арсенал». «Канониры» финишировали только восьмыми в Премьер-Лиге, а Микелю Артете удалось чудом сохранить место главного тренера – пока ему доверяют. Но, наверное, это последний сезон. И ему вместе с техническим директором Эду необходимо так перестроить команду, чтобы ворваться в четверку, а такая задача кажется сложно выполнимой с учетом уровня конкуренции.

От «Арсенала» в Англии СМИ и болельщики ждут избавления от лишних игроков и набора новых, хотя в отличие от ряда конкурентов «канониры» не могут зазывать ярких звезд под те или иные турниры – нет их. Нужно искать иные ходы. В клуб уже пришли крайний защитник «Бенфики» Нуну Тавареш и полузащитник «Андерлехта» Альберт Самби Локонга, но вряд ли эти 21-летние парни сразу ворвутся в стартовый состав.

Давайте прикинем вместе, как он может выглядеть и будет ли конкурентоспособным. Ведь текущее трансферное окно обещает стать беспрецедентным по активности для «Арсенала», который должен сильно обновиться. Уже ушел в «Марсель» Матео Гендузи, близки к уходу Гранит Джака и Эктор Бельерин, значит, нужно и соответствующее пополнение.

Вратарь – Бернд Лено.

Здесь изменений не предвидится. Немец ранее скромно заявлял, что открыт для любых вариантов, но вряд ли в этом году он куда-то переместится. Лено перешел в «Арсенал» в 2018 году и с тех пор был чаще всего первым номером команды. Прошлым летом было принято решение 29-летнего немца оставить, а впечатляющего Эми Мартинеса продать «Астон Вилле» за 20 миллионов фунтов.

Некоторые фанаты «Арсенала» не поняли этого поступка, недопонимание усиливали ошибки Лено, но все же за прошлый сезон в 16 матчах он сохранил свои ворота «сухими». «Канониры» прощупывали почву, интересуясь Андре Онана из «Аякса», а также англичанами Аароном Рамсдейлом и Сэмом Джонстоном, но вряд ли сейчас «Арсенал» захочет потрясений и во вратарской линии, к тому же у Лено контракт еще на два года.

Правый защитник – Бен Уайт.

Уже никто не скрывает, что «Арсенал» заинтересован в Уайте, однако с «Брайтоном» по универсальному защитнику пока не удалось договориться. Два предложения «канониров» были отклонены – «Брайтон» отказался продавать Уайта за 42 миллиона фунтов с 4 миллионами в виде бонусов и хочет прямо получить не менее 50 миллионов фунтов. Интерес к нему проявляют и «Эвертон» с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но сам Уайт вроде как склоняется к «Арсеналу». Лондонцам такой универсал пригодится, ведь он еще может играть и в центре, и в опорной зоне. Бельерин, скорее всего, уйдет, а Чемберс не убедил фанатов.

Центральный защитник – Роб Холдинг.

Холдинг пережил неоднозначный прошлый сезон. Как и все в «Арсенале». Но он получил поддержку от тренерского штаба и руководства. В январе 25-летний защитник подписал контракт до 2024 года. Однако ему еще предстоит показать свою лучшую форму после серьезной травмы колена, полученной в 2018 году. Фанаты в его первый сезон после перехода из «Болтона» за 2 миллиона фунтов прозвали игрока Хольдини, намекая на Мальдини. Но после травмы он не тянет. Хотя с уходом Давида Луиза и арендой Салиба нужно делать ставку на Холдинга.

Центральный защитник – Габриэл.

Бразилец перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Лилля» за 27 миллионов фунтов и сразу неплохо себя проявил, создав хороший тандем с Луизом. Хотя на некоторое время он выключился, заболев коронавирусом в конце 2020 года. Однако нет сомнений, что в «Арсенале» будет делать на него ставку впредь, пусть и начнет предстоящий сезон он чуть позднее из-за травмы.

Левый защитник – Киран Тирни.

Шотландца тоже вознаградили новым контрактом, показав, что рассчитывают на него в будущем. Претензии к Тирни минимальны, кто-то видит в нем уже будущего капитана «Арсенала». Его отсутствие из-за травмы в прошлом сезоне ощущалось, когда «канониры» уступили в ряде ответственных матчей и впервые за 25 лет пропустят еврокубки. 24-летний защитник неплох был и на Евро-2020, особенно в матче с Англией, где показал баланс между атакой и обороной. Если Тирни сможет оставаться дисциплинированным и поддерживать форму, то станет одним из лидеров команды, а на всякий случай ему на подмену уже подписали Тавареша.

Центральный полузащитник – Томас Партей.

Вокруг перехода Партея из «Атлетико» в «Арсенал» в прошлом году было много шума и ажиотажа. Все-таки 45 миллионов фунтов и трансфер в последний момент. Но несколько травм омрачили первые полгода в Лондоне для хавбека. Между травмами были яркие выступления, но осталось ощущение, что ему необходимо время для адаптации в английском футболе. В конце матчей он часто выглядел слишком уж усталым. Партей очень важен надежный партнер в центре поля. Но Джака близок к «Роме», а Себальос вернется в «Реал». Так что будет поиск.

Центральный полузащитник – Ив Биссума.

Многие болельщики считают, что оптимальным напарником для Парти станет Биссума из «Брайтона». С конца прошлого сезона его связывают с интересом со стороны «Арсенала» и «Ливерпуля». 24-летний малиец в прошлом сезоне стал одним из лучших в Премьер-Лиге по ряду показателей, включая перехваты и отборы. Да, уже перешел Локонга, но он рассматривается как дублер, а не как основной полузащитник в центре. Нужен более опытный и цепкий парень – Биссума подходит.

Правый полузащитник – Бакайо Сака.

19-летний Сака стал известен на всю Европу благодаря выступлениям за сборную Англии на Евро-2020. Конечно, кто-то его запомнит по незабитому решающему пенальти, но все же Сака произвел неплохое впечатление своей игрой и универсальностью в качестве бровочника. Нет сомнений, что в «Арсенале» его талант постараются развить и использовать по максимуму, дав больше игрового времени. Сака в составе «канониров» не раз в прошлом сезоне привносил необходимую искру в игру, заводил ее, когда команда застревала. Он стал лучшим ассистентом «Арсенала» в прошлом сезоне.

Атакующий полузащитник – Уссем Ауар.

Одна из ключевых проблем «Арсенала» — отсутствие стабильного разыгрывающего атакующего полузащитника. Поиску решения этой проблемы будут посвящены все главные метания руководства клуба этим летом. Талантливого Смита-Роу часто приходилось использовать на левом фланге, поэтому в январе в аренду был выписан Эдегор, но норвежец не останется на «Эмирейтс» и вернется в «Реал».

«Арсенал» бросился было за Бунэдиа из «Норвича», но его перехватила «Астон Вилла» за 40 миллионов фунтов. Фаворитом «Арсенала» является блестящий Мэддисон из «Лестера», но сам игрок и «лисы» вряд ли пойдут на сделку за разумную для «канониров» сумму. Так что придется «Арсеналу» вернуться к варианту с Ауаром, за которым велась слежка в прошлом году.

Минувшим летом «Лион» отказался продавать его за 30 миллионов фунтов, запросив 54 миллиона, но минувший сезон Ауар провел не так ярко, забив восемь мячей и сделав четыре голевые передачи. Поэтому «Лион» может стать более сговорчивым, а потенциал у 23-летнего француза неплох.

Левый полузащитник – Эмиль Смит-Роу.

В прошлом сезоне Смит-Роу попал впервые в основной состав «Арсенала» и сразу ярко там блеснул, став одним из главных креативных исполнителей во второй части сезона, чем серьезно выручил застревающую команду. В связке с Эдегором и Сакой Смит-Роу был эффективен и порой выдавал очень талантливые выступления. Наряду с Сакой Смит-Роу видится боссам «канониров» светлым будущим клуба, поэтому «Астон Вилле» отказали в продаже за 30 миллионов фунтов.

Центральный нападающий – Пьер-Эмерик Обамеянг.

В прошлом сезоне габонец забил меньше всего голов за десять лет в своей карьере. Эта несвойственная Обамеянгу неуверенность и плохая реализация дорого обходились «Арсеналу», однако никто не сомневается в том, что форвард – одна из главных звезд и надежд клуба. Ведь талант смертоносного форварда все еще при нем. Просто в прошлом сезоне была тяжелая болезнь матери, заболевание самого игрока малярией, дисциплинарные проблемы – все наслоилось. Но у Обамеянга еще два года по контракту, и он может стряхнуть все заботы и сосредоточиться на новых голах за «Арсенал».