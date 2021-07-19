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Звезда «Лиона», универсал из «Брайтона» и будущие лидеры. Преображение «Арсенала» в новом сезоне

вчера, 22:43
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Обамеянг Пьер-Эмерик
Обамеянг Пьер-Эмерик
Нападающий
Лено Бернд
Лено Бернд
Вратарь
Партей Томас
Партей Томас
Полузащитник
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«Арсеналу» нужно обновление, и оно не за горами. «Соккер.ру» — о потенциальном стартовом составе «канониров» в новом сезоне.

Одним из главных неудачников прошлого сезона в Англии стал «Арсенал». «Канониры» финишировали только восьмыми в Премьер-Лиге, а Микелю Артете удалось чудом сохранить место главного тренера – пока ему доверяют. Но, наверное, это последний сезон. И ему вместе с техническим директором Эду необходимо так перестроить команду, чтобы ворваться в четверку, а такая задача кажется сложно выполнимой с учетом уровня конкуренции.

От «Арсенала» в Англии СМИ и болельщики ждут избавления от лишних игроков и набора новых, хотя в отличие от ряда конкурентов «канониры» не могут зазывать ярких звезд под те или иные турниры – нет их. Нужно искать иные ходы. В клуб уже пришли крайний защитник «Бенфики» Нуну Тавареш и полузащитник «Андерлехта» Альберт Самби Локонга, но вряд ли эти 21-летние парни сразу ворвутся в стартовый состав.

Давайте прикинем вместе, как он может выглядеть и будет ли конкурентоспособным. Ведь текущее трансферное окно обещает стать беспрецедентным по активности для «Арсенала», который должен сильно обновиться. Уже ушел в «Марсель» Матео Гендузи, близки к уходу Гранит Джака и Эктор Бельерин, значит, нужно и соответствующее пополнение.

Вратарь – Бернд Лено.

Здесь изменений не предвидится. Немец ранее скромно заявлял, что открыт для любых вариантов, но вряд ли в этом году он куда-то переместится. Лено перешел в «Арсенал» в 2018 году и с тех пор был чаще всего первым номером команды. Прошлым летом было принято решение 29-летнего немца оставить, а впечатляющего Эми Мартинеса продать «Астон Вилле» за 20 миллионов фунтов.

Некоторые фанаты «Арсенала» не поняли этого поступка, недопонимание усиливали ошибки Лено, но все же за прошлый сезон в 16 матчах он сохранил свои ворота «сухими». «Канониры» прощупывали почву, интересуясь Андре Онана из «Аякса», а также англичанами Аароном Рамсдейлом и Сэмом Джонстоном, но вряд ли сейчас «Арсенал» захочет потрясений и во вратарской линии, к тому же у Лено контракт еще на два года.

Правый защитник – Бен Уайт.

Уже никто не скрывает, что «Арсенал» заинтересован в Уайте, однако с «Брайтоном» по универсальному защитнику пока не удалось договориться. Два предложения «канониров» были отклонены – «Брайтон» отказался продавать Уайта за 42 миллиона фунтов с 4 миллионами в виде бонусов и хочет прямо получить не менее 50 миллионов фунтов. Интерес к нему проявляют и «Эвертон» с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но сам Уайт вроде как склоняется к «Арсеналу». Лондонцам такой универсал пригодится, ведь он еще может играть и в центре, и в опорной зоне. Бельерин, скорее всего, уйдет, а Чемберс не убедил фанатов.

Центральный защитник – Роб Холдинг.

Холдинг пережил неоднозначный прошлый сезон. Как и все в «Арсенале». Но он получил поддержку от тренерского штаба и руководства. В январе 25-летний защитник подписал контракт до 2024 года. Однако ему еще предстоит показать свою лучшую форму после серьезной травмы колена, полученной в 2018 году. Фанаты в его первый сезон после перехода из «Болтона» за 2 миллиона фунтов прозвали игрока Хольдини, намекая на Мальдини. Но после травмы он не тянет. Хотя с уходом Давида Луиза и арендой Салиба нужно делать ставку на Холдинга.

Центральный защитник – Габриэл.

Бразилец перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Лилля» за 27 миллионов фунтов и сразу неплохо себя проявил, создав хороший тандем с Луизом. Хотя на некоторое время он выключился, заболев коронавирусом в конце 2020 года. Однако нет сомнений, что в «Арсенале» будет делать на него ставку впредь, пусть и начнет предстоящий сезон он чуть позднее из-за травмы.

Левый защитник – Киран Тирни.

Шотландца тоже вознаградили новым контрактом, показав, что рассчитывают на него в будущем. Претензии к Тирни минимальны, кто-то видит в нем уже будущего капитана «Арсенала». Его отсутствие из-за травмы в прошлом сезоне ощущалось, когда «канониры» уступили в ряде ответственных матчей и впервые за 25 лет пропустят еврокубки. 24-летний защитник неплох был и на Евро-2020, особенно в матче с Англией, где показал баланс между атакой и обороной. Если Тирни сможет оставаться дисциплинированным и поддерживать форму, то станет одним из лидеров команды, а на всякий случай ему на подмену уже подписали Тавареша.

Центральный полузащитник – Томас Партей.

Вокруг перехода Партея из «Атлетико» в «Арсенал» в прошлом году было много шума и ажиотажа. Все-таки 45 миллионов фунтов и трансфер в последний момент. Но несколько травм омрачили первые полгода в Лондоне для хавбека. Между травмами были яркие выступления, но осталось ощущение, что ему необходимо время для адаптации в английском футболе. В конце матчей он часто выглядел слишком уж усталым. Партей очень важен надежный партнер в центре поля. Но Джака близок к «Роме», а Себальос вернется в «Реал». Так что будет поиск.

Центральный полузащитник – Ив Биссума.

Многие болельщики считают, что оптимальным напарником для Парти станет Биссума из «Брайтона». С конца прошлого сезона его связывают с интересом со стороны «Арсенала» и «Ливерпуля». 24-летний малиец в прошлом сезоне стал одним из лучших в Премьер-Лиге по ряду показателей, включая перехваты и отборы. Да, уже перешел Локонга, но он рассматривается как дублер, а не как основной полузащитник в центре. Нужен более опытный и цепкий парень – Биссума подходит.

Правый полузащитник – Бакайо Сака.

19-летний Сака стал известен на всю Европу благодаря выступлениям за сборную Англии на Евро-2020. Конечно, кто-то его запомнит по незабитому решающему пенальти, но все же Сака произвел неплохое впечатление своей игрой и универсальностью в качестве бровочника. Нет сомнений, что в «Арсенале» его талант постараются развить и использовать по максимуму, дав больше игрового времени. Сака в составе «канониров» не раз в прошлом сезоне привносил необходимую искру в игру, заводил ее, когда команда застревала. Он стал лучшим ассистентом «Арсенала» в прошлом сезоне.

Атакующий полузащитник – Уссем Ауар.

Одна из ключевых проблем «Арсенала» — отсутствие стабильного разыгрывающего атакующего полузащитника. Поиску решения этой проблемы будут посвящены все главные метания руководства клуба этим летом. Талантливого Смита-Роу часто приходилось использовать на левом фланге, поэтому в январе в аренду был выписан Эдегор, но норвежец не останется на «Эмирейтс» и вернется в «Реал».

«Арсенал» бросился было за Бунэдиа из «Норвича», но его перехватила «Астон Вилла» за 40 миллионов фунтов. Фаворитом «Арсенала» является блестящий Мэддисон из «Лестера», но сам игрок и «лисы» вряд ли пойдут на сделку за разумную для «канониров» сумму. Так что придется «Арсеналу» вернуться к варианту с Ауаром, за которым велась слежка в прошлом году.

Минувшим летом «Лион» отказался продавать его за 30 миллионов фунтов, запросив 54 миллиона, но минувший сезон Ауар провел не так ярко, забив восемь мячей и сделав четыре голевые передачи. Поэтому «Лион» может стать более сговорчивым, а потенциал у 23-летнего француза неплох.

Левый полузащитник – Эмиль Смит-Роу.

В прошлом сезоне Смит-Роу попал впервые в основной состав «Арсенала» и сразу ярко там блеснул, став одним из главных креативных исполнителей во второй части сезона, чем серьезно выручил застревающую команду. В связке с Эдегором и Сакой Смит-Роу был эффективен и порой выдавал очень талантливые выступления. Наряду с Сакой Смит-Роу видится боссам «канониров» светлым будущим клуба, поэтому «Астон Вилле» отказали в продаже за 30 миллионов фунтов.

Центральный нападающий – Пьер-Эмерик Обамеянг.

В прошлом сезоне габонец забил меньше всего голов за десять лет в своей карьере. Эта несвойственная Обамеянгу неуверенность и плохая реализация дорого обходились «Арсеналу», однако никто не сомневается в том, что форвард – одна из главных звезд и надежд клуба. Ведь талант смертоносного форварда все еще при нем. Просто в прошлом сезоне была тяжелая болезнь матери, заболевание самого игрока малярией, дисциплинарные проблемы – все наслоилось. Но у Обамеянга еще два года по контракту, и он может стряхнуть все заботы и сосредоточиться на новых голах за «Арсенал».

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Опасный хулиган
Опасный хулиган ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:12
максимум 6 место, вот что получится
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:53, ред.
Состав конечно далеко не топовый. Это команда не уровня Лиги Чемпионов. Из названных только Лено и Обамеянга можно назвать звездами мировой величины. Все остальные - разрекламированные середняки
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:45
Проблема Арсенала в работе по трансферам заключается в том, что слишком долго видут игроков...подписывая важные кадры на самом флажке ТО...что не позволяет тренерскому штабу наигрывать игроков в предсезонных играх, и тратит время на адаптацию новичков уже по ходу нового сезона....нужны игроки, платите и забирайте, быстрее внидряйте в тактику и модель игры!
Пушкари подписали Тавареша и Локонго,на подходе еще Увайт...а вот кого купят в атаку большой вопрос...будем ждать...
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 03:02
Классический Арсенал. Всегда неплохой набор талантливых игроков. Но постоянные травмы одних, потом других не позволяют заиграть их как команду.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 02:20
Пускай купят Влашича из ЦСКА за 29 млн. ))
dadish dade dadow
dadish dade dadow
сегодня в 02:19
Трансферное окно только набирает обороты, неплохо выглядел Тавареш в игре против Рэйнджерс, пока рано оценивать но подмена Тирни неплохая. Наверное Уайт все же будет наигран на позиции цз. В защиту осталось найти замену Бельерину и защита вроде будет в порядке. В идеале в центр поля хорошо бы подписать Невеша или хотя бы Бисума. Вишенкой на торте было бы подписание Мэдисона, но важнее то что все эти подписания хорошо бы подписать быстрее, чтоб наиграть их в тренировачных сборах.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 00:21
С таким составом Арсенал будет бороться за Лигу Конференции
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:57
Посмотрим что получится
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