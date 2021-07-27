«Благодарим за 10 сезонов с 18 трофеями». «Реал» — после ухода Варана в МЮ

«Реал» опубликовал заявление о переходе защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».
«Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» договорились о трансфере Рафаэля Варана.
Наш клуб благодарит игрока за его профессионализм и образцовое поведение на протяжении десяти сезонов, в течение которых он представлял наши цвета, за это время он выиграл 18 титулов: четыре Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.
Мадридский «Реал» хотел бы выразить свою благодарность Рафаэлю Варану и его семье и пожелать ему удачи на новом этапе его карьеры.
Ранее сообщалось о том, сколько МЮ заплатит за трансфер Варана.
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