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«Благодарим за 10 сезонов с 18 трофеями». «Реал» — после ухода Варана в МЮ

27 июля 2021, 22:50

«Реал» опубликовал заявление о переходе защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».

«Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» договорились о трансфере Рафаэля Варана.

Наш клуб благодарит игрока за его профессионализм и образцовое поведение на протяжении десяти сезонов, в течение которых он представлял наши цвета, за это время он выиграл 18 титулов: четыре Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

Мадридский «Реал» хотел бы выразить свою благодарность Рафаэлю Варану и его семье и пожелать ему удачи на новом этапе его карьеры.

Ранее сообщалось о том, сколько МЮ заплатит за трансфер Варана.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
вчера в 12:50
У деда по имени Перес крыша вообще поехала,распродал всех лидеров и Зидана не смог удержать,не понятно на что он надеется!?
Если не купит топ нападающего,титулов в этом сезоне можно не ждать!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 09:30
а причина банальна - деньги!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 09:30
я тебе больше скажу, сезон, да не один!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:36
Три чемпионства за десяток сезонов? 🤔
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 07:31
Его пырнули из команды ,ради хайповых новичков ,а тут сам напросился
eleven LC
eleven LC
вчера в 01:04
Чё вообще происходит? !
Рамос и Варан и Зидан ушли-нас ждёт долгий и сложный сезон
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:55
Простились хорошо!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
27 июля в 23:48, ред.
А как же Ди Мария?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
27 июля в 22:53
Впервые в жизни вижу ,что игрок в расцвете сил из Реала в МЮ захотел перейти ,и дело даже не в клубах ,а в том что из Мадрида в какой то сельский поселок переехать ))
протон1
протон1
27 июля в 22:51
Ну, 18 не самых последних трофеев это круто...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июля в 22:51
Хорошие слова на прощание...
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