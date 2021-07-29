ЦСКА – «Локомотив»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив», который состоится 31 июля 2021 года

ЦСКА

Московские армейцы смогли дожать соперника в первом матче и начать подготовку к следующему матчу с хорошим настроением. Команда сделала несколько приобретений и теперь рассчитывает на борьбу за самые высокие места. Уже во втором туре болельщиков ждет одно из многочисленных московских дерби, к которому направлено много рассуждений и взглядов, как экспертов, так и простых болельщиков.

25 июля ЦСКА обыграл на своем поле «Уфу» (1:0) в РПЛ , а 19 числа оказался сильнее «Нижнего Новгорода» (2:1) в товарищеском матче.

«Локомотив»

После крупного поражения в Суперкубке, команда Марко Николича смогла собраться и уверенно выиграть стартовый тур чемпионата России. Команда хорошо укомплектована и способна бороться за медали РПЛ . Матч против ЦСКА станет для «железнодорожников» одним из самых сложных в начале сезона, поэтому возможная победа будет цениться куда больше других успехов.

24 июля «Локомотив» обыграл на своем поле «Арсенал» из Тулы (3:1) в чемпионате, а 17 числа уступил в Суперкубке России «Зениту» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 2.37

– 2.37 Ничья – 3.39

Победит «Локомотив» – 3.16

Статистика

ЦСКА выиграл семь матчей из десяти последних встреч (включая товарищеские поединки)

выиграл семь матчей из десяти последних встреч (включая товарищеские поединки) Три последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл четыре последних матча с ЦСКА

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.16. «Железнодорожники» имеют хорошую статистику личных встреч за последнее время, поэтому мы предполагаем, что именно они вырвут победу в непростом поединке.