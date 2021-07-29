ЦСКА – «Локомотив»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив», который состоится 31 июля 2021 года
ЦСКА
Московские армейцы смогли дожать соперника в первом матче и начать подготовку к следующему матчу с хорошим настроением. Команда сделала несколько приобретений и теперь рассчитывает на борьбу за самые высокие места. Уже во втором туре болельщиков ждет одно из многочисленных московских дерби, к которому направлено много рассуждений и взглядов, как экспертов, так и простых болельщиков.
25 июля ЦСКА обыграл на своем поле «Уфу» (1:0) в РПЛ, а 19 числа оказался сильнее «Нижнего Новгорода» (2:1) в товарищеском матче.
«Локомотив»
После крупного поражения в Суперкубке, команда Марко Николича смогла собраться и уверенно выиграть стартовый тур чемпионата России. Команда хорошо укомплектована и способна бороться за медали РПЛ. Матч против ЦСКА станет для «железнодорожников» одним из самых сложных в начале сезона, поэтому возможная победа будет цениться куда больше других успехов.
24 июля «Локомотив» обыграл на своем поле «Арсенал» из Тулы (3:1) в чемпионате, а 17 числа уступил в Суперкубке России «Зениту» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 2.37
- Ничья – 3.39
- Победит «Локомотив» – 3.16
Статистика
- ЦСКА выиграл семь матчей из десяти последних встреч (включая товарищеские поединки)
- Три последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Локомотив» выиграл четыре последних матча с ЦСКА
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.16. «Железнодорожники» имеют хорошую статистику личных встреч за последнее время, поэтому мы предполагаем, что именно они вырвут победу в непростом поединке.