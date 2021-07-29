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ЦСКА – «Локомотив»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив», который состоится 31 июля 2021 года

ЦСКА

Московские армейцы смогли дожать соперника в первом матче и начать подготовку к следующему матчу с хорошим настроением. Команда сделала несколько приобретений и теперь рассчитывает на борьбу за самые высокие места. Уже во втором туре болельщиков ждет одно из многочисленных московских дерби, к которому направлено много рассуждений и взглядов, как экспертов, так и простых болельщиков.

25 июля ЦСКА обыграл на своем поле «Уфу» (1:0) в РПЛ, а 19 числа оказался сильнее «Нижнего Новгорода» (2:1) в товарищеском матче.

«Локомотив»

После крупного поражения в Суперкубке, команда Марко Николича смогла собраться и уверенно выиграть стартовый тур чемпионата России. Команда хорошо укомплектована и способна бороться за медали РПЛ. Матч против ЦСКА станет для «железнодорожников» одним из самых сложных в начале сезона, поэтому возможная победа будет цениться куда больше других успехов.

24 июля «Локомотив» обыграл на своем поле «Арсенал» из Тулы (3:1) в чемпионате, а 17 числа уступил в Суперкубке России «Зениту» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ЦСКА – 2.37
  • Ничья – 3.39
  • Победит «Локомотив» – 3.16

Статистика

  • ЦСКА выиграл семь матчей из десяти последних встреч (включая товарищеские поединки)
  • Три последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Локомотив» выиграл четыре последних матча с ЦСКА
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.16. «Железнодорожники» имеют хорошую статистику личных встреч за последнее время, поэтому мы предполагаем, что именно они вырвут победу в непростом поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
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w27h8xbmp2c4
вчера в 19:37
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) выиграет матч.
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8sg3pm2cpv34
вчера в 19:36
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 16:28
Трудно кому то отдать предпочтение
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