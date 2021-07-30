«Гент» — «Беерсхот»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на поединок 2-го тура бельгийской Высшей лиги «Гент» — «Беерсхот», который пройдет 1 августа 2021 года.
«Гент»
Выступления в новом сезоне «Гент» начал с домашней игры против «Волеренги» в рамках квалификации Лиги Конференций УЕФА. В этом матче команда добилась убедительной победы со счетом 4:0, а гостевое поражение (0:2) позволило пройти в следующий этап турнира.
В стартовом туре бельгийской Высшей лиги «Гент» отправился в гости к «Синт-Трёйден», где команда потерпела поражение (1:2). К вышесказанному добавим, что в домашних играх чемпионата хозяева не проигрывали в 5 поединках подряд.
«Беерсхот»
«Беерсхот», в отличие от предстоящего соперника, провел только один официальный поединок в новой кампании. В стартовом туре Высшей лиги команда уступила дома «Серкль Брюгге» с минимальным счетом (0:1).
В прошлом сезоне чемпионата Бельгии «Беерсхот» не смог попасть в ТОП-8, завершив кампанию на девятой строчке в турнирной таблице. На финише команда потерпела два поражения, а в пяти прошлых гостевых матчах клуба фиксировался выигрыш ставки ТБ(2,5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гент» — 1.408
- Ничья – 4.880
- Победит «Беерсхот» — 7.710
Статистика
- «Гент» побеждал «Беерсхот» в двух домашних матчах
- В 3 из 4 очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5)
- «Беерсхот» пропускал минимум 2 гола в 2 прошлых гостевых поединках чемпионата
Прогноз
Сыграть ставку на фору «Гента» (-1) гол букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.689. «Гент» дважды громил соперника на своем поле. Кроме того, «Беерсхот» стабильно пропускает по несколько мячей в гостевых играх.