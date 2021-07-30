«Гент» — «Беерсхот»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:12

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на поединок 2-го тура бельгийской Высшей лиги «Гент» — «Беерсхот», который пройдет 1 августа 2021 года.

«Гент»

Выступления в новом сезоне «Гент» начал с домашней игры против «Волеренги» в рамках квалификации Лиги Конференций УЕФА . В этом матче команда добилась убедительной победы со счетом 4:0, а гостевое поражение (0:2) позволило пройти в следующий этап турнира.

В стартовом туре бельгийской Высшей лиги «Гент» отправился в гости к «Синт-Трёйден», где команда потерпела поражение (1:2). К вышесказанному добавим, что в домашних играх чемпионата хозяева не проигрывали в 5 поединках подряд.

«Беерсхот»

«Беерсхот», в отличие от предстоящего соперника, провел только один официальный поединок в новой кампании. В стартовом туре Высшей лиги команда уступила дома «Серкль Брюгге» с минимальным счетом (0:1).

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии «Беерсхот» не смог попасть в ТОП-8, завершив кампанию на девятой строчке в турнирной таблице. На финише команда потерпела два поражения, а в пяти прошлых гостевых матчах клуба фиксировался выигрыш ставки ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гент» — 1.408

Ничья – 4.880

Победит «Беерсхот» — 7.710

Статистика

«Гент» побеждал «Беерсхот» в двух домашних матчах

В 3 из 4 очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Беерсхот» пропускал минимум 2 гола в 2 прошлых гостевых поединках чемпионата

Прогноз

Сыграть ставку на фору «Гента» (-1) гол букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.689. «Гент» дважды громил соперника на своем поле. Кроме того, «Беерсхот» стабильно пропускает по несколько мячей в гостевых играх.