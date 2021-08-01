В РПЛ не поддержали тренд Евро-2020. Находим лучших и худших пенальтистов чемпионата России

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вчера, 13:30

Дубль Фомина с «точки» напоминает о мастерах футбольных приговоров.

В РПЛ начали с голов, а не с промахов

Из 17 назначенных на Евро-2020 пенальти сразу 8 не реализовали. Первый удар взял конкурент Лунева в «Байере» Градецки, но было еще пять сэйвов и два промаха. Чтобы понять, насколько это аномальная статистика, достаточно добавить общую – на всех Евро не забили 27 пенальти, и четвертую часть всего за один турнир, причем ведь были еще и серии, где видели решающие промахи.

В РПЛ сезона 2021/22 все иначе. Уже 6 голов с пенальти, только Бикфалви свою попытку не реализовал. А у Даниила Фомина дубль после двух ударов с «точки» против «Уфы». У молодого хавбека стопроцентная реализация пенальти за всю карьеру и во всех турнирах. Мало кто может похвастаться таким, особенно в 24 года.

У дежурных палачей немало осечек

Возьмем для начала «Динамо». Олег Терехин, у которого 21 гол с «точек» в разных клубах, собрал 10 промахов, причем 5 в составе «бело-голубых». В рамках чемпионатов России Олег Иванович собрал 10 мячей с «точек», но 4 раза не смог отличиться. У Кобелева 10 попыток, но 3 – мимо цели. Так что Фомину нужно реализовать всего один удар, чтобы сравняться с лучшими пенальтистами «Динамо», которые не промахивались в РПЛ .

Речь о Кураньи и Филиппе, которые реализовали по 6 попыток из 6. Вообще, каждый, кто подходил к «точкам» часто – а это больше десяти раз в чемпионате, в основном собирал по 2-3 промаха. А если у человека 27 приговоров за карьеру в одном клубе, как у Лоськова за «Локомотив», то не удивляет, что 6 раз не забил. Кстати, самый меткий у «железнодорожников» в РПЛ – Сычев, у него 9 голов и 1 промах. А у ЦСКА с пенальти традиционные проблемы, но Натхо бил прилично – 14 голов, 3 неудачи.

В РПЛ водятся серийные пенальтисты

У 27 человек больше 10 голов с пенальти в составе одного клуба. И много тех, кто рядом с отметкой. Например, Сейду Думбия реализовал 9 попыток из 10. Но чаще игроки известных клубов промахиваются из-за давления. Например, Тихонов в «Спартаке» не реализовал 6 попыток из 19, а в Самаре билось легче – 10 голов из 11 подходов. У Дмитрия Комбарова и Романа Павлюченко процент в «Спартаке» выше – 13 голов из 15 шансов, и 11 из 13 соответственно. Но лучше всех Парфенов – защитник промахнулся лишь раз, зато забил 11 мячей с пенальти в футболке «красно-белых». Соболев идет по его стопам – реализовал 6 пенальти из 6.

У «Зенита» аналогичный показатель у Кришито, но чаще к «точке» шли игроки атаки, которые нередко промахивались. Кержаков реализовал 13 попыток из 19, а Халк вовсе запорол каждую четвертую – 15 голов после 20 решений арбитров указать на «точку». У Дзюбы тоже реализация не рекордная – 3 промаха из 14 попыток. В «Ростове» у Осинова было 4 промаха из 20, у «Крыльев Советов» Каряка не реализовал 5 попыток из 20. У Ветеренникова и Есипова в «Роторе» тоже меткость не выше средних 80 %. Чем больше попыток – тем сложнее не промахнуться, Фомин ведь тоже мог проиграть вторую дуэль Беленову, вратарь коснулся мяча.

Пеев – лучший, но есть и другие мастера

Болгарский хавбек «Амкара» забил 17 пенальти после 17 попыток в рамках РПЛ . У Фомина, для сравнения, сейчас 9 из 9 в рамках чемпионата в составе двух клубов, то есть молодой Даниил уже по пути в список лучших из лучших, что впечатляет. Также 100 % результат, как у Пеева, у Алехандро Домингеса. Аргентинец в составе «Рубина» реализовал 14 попыток из 14, а вот за «Зенит» к «точке» в чемпионате не подходил.

У «Краснодара» пока нет в истории пенальтиста с 10 голами именно в РПЛ , но был Жоаозиньо. У вингера «Сочи» 11 голов с пенальти после 11 попыток в РПЛ в разных клубах, редкий для такого количества подходов стопроцентный результат. У того же Кириченко, хотя бывший форвард «Ростова» и ЦСКА – мастер собирания голов с пенальти, были не только 26 голов, но и нашлись нереализованные приговоры. Хотя если реализация в целом выше 95 %, то речь о большом пенальтисте.

Это тоже мастерство, как показал финал Евро-2020, где молодым англичанам не хватило нервов и меткости, за что их потом распинали на родине нерадивые фанаты. В России редко был повод упрекать Дмитрия Хомуху – 17 голов с пенальти в рамках чемпионатов России. У Александра Спивака 16 удачных подходов, а промахов меньше шести процентов. Наталушко, Погребняк, Парфенов, Корнаухов и Кураев – в коротком списке тех, кто забивал часто, но выдержал меткость на планке выше 90 %.

Слабейшие пенальтисты из постоянных

С главными мастерами в истории разобрались, как и с явным кандидатом на попадание в список в будущем – Фомин и в «Уфе» уверенно шел к «точкам», и в «Динамо» ему доверяют эту миссию, ведь потенциальный конкурент Жоаозиньо ушел. Но есть ведь еще те, кто часто хватает мяч после свистка судьи, но нередко промахивается. Как видим по статистике Дзюбы – 28.5 % неудачных пенальти в рамках Премьер-лиги, или Каряки – 23.5 % промахов, опытные в этом деле люди тоже часто промахивались в РПЛ .

Во-первых, есть сильная вратарская школа – по мастерству в своем ремесле голкиперы часто выше классом, чем их коллеги из атаки. Во-вторых, даже когда били легенды, то не хватало концентрации. Российские форварды и плеймейкеры – отдельный разговор, им сложно быть такими же биороботами, как западным коллегам. У Лоськова каждый пятый пенальти в рамках чемпионатов – не гол, у Самедова – почти каждый третий. Каждый пятый приговор не смог исполнить Альберт Догузов – автор 21 гола с пенальти в рамках чемпионата из «Черноморца».

У Халка, как упоминали выше, 25 % промахов. Вместе с Кержаковым, который промахнулся 6 раз из 23, претендуют на звание худших в дисциплине из звездных игроков. Тут ведь еще и азарт учтен – подойти в «точке», чтобы реабилитироваться. Ари так запорол 3 из 7 пенальти в «Краснодаре». Ветеренникову никто не мешал транжирить каждую пятую попытку, ведь и забивал помощник Слуцкого в «Рубине» часто – 30 голов с «точек». Но, как видим, легионеры Пеев, Домингес или Жоаозиньо явно хладнокровнее.

У легендарного Тихонова почти каждый четвертый удар – промах. Показатель на уровне с Месси, который собрал впечатляющее количество осечек в Ла Лиге. Как и у Роналду, хотя у португальца реализация куда выше, чем у Дзюбы или Тихонова. Но мировых легенд оправдывает количество попыток, чем дольше проводишь в лесу – тем выше вероятность встретить медведя.

Мало кто, как Мэтт Ле Тиссье, шел к точке под полсотни раз, но реализовал 47 приговоров из 48.