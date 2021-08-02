«Генк» — «Шахтер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Генк» — «Шахтер», который состоится 3 августа 2021 года

«Генк»

«Генк» не совсем удачно стартовал в родном чемпионате, набрав в двух турах всего одно очко. Теперь вся концентрация на Лигу чемпионов, где предстоит очень сложный домашний поединок против сильного и мотивированного соперника. Коллективу удалось сохранить своих лидеров, и они намерены вместе решить задачу выхода в следующий раунд.

23 июля «Генк» провел игру чемпионата со «Стандартом», завершив ее вничью (1:1), а 30 июля сразились с «Остенде» и в голевой перестрелке проиграли (3:4).

«Шахтер»

«Шахтер» через игры чемпионата спокойно проводил подготовку к квалификации Лиги чемпионов. Команду возглавил новый тренер, пришли несколько новичков и теперь время выполнять поставленные на сезон задачи. Главная – попадание в групповой этап самого сильного клубного турнира Европы, а для этого, конечно же, необходима качественная игра и победа.

24 июля дончане сыграли с «Ингульцом», обыграв его (2:1), а 30 июля был поединок со «Львовом», который удалось разгромно обыграть (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Генк» – 3.35

Ничья – 3.34

Победит «Шахтер» – 2.26

Статистика

Беспроигрышная серия «Шахтера» насчитывает пять матчей

«Генк» не может выиграть три поединка подряд

Донецкий клуб не забивал гол всего в одном из десяти последних играх

Последние семь встреч с участием «Генка» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Шахтер» команда более квалифицированная и опытная. Новый главный тренер очень амбициозен, и желает попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Футболисты приложат максимум усилий для достижения результата. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шахтер» можно по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Мелбет.