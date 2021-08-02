«Генк» — «Шахтер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Генк» — «Шахтер», который состоится 3 августа 2021 года
«Генк»
«Генк» не совсем удачно стартовал в родном чемпионате, набрав в двух турах всего одно очко. Теперь вся концентрация на Лигу чемпионов, где предстоит очень сложный домашний поединок против сильного и мотивированного соперника. Коллективу удалось сохранить своих лидеров, и они намерены вместе решить задачу выхода в следующий раунд.
23 июля «Генк» провел игру чемпионата со «Стандартом», завершив ее вничью (1:1), а 30 июля сразились с «Остенде» и в голевой перестрелке проиграли (3:4).
«Шахтер»
«Шахтер» через игры чемпионата спокойно проводил подготовку к квалификации Лиги чемпионов. Команду возглавил новый тренер, пришли несколько новичков и теперь время выполнять поставленные на сезон задачи. Главная – попадание в групповой этап самого сильного клубного турнира Европы, а для этого, конечно же, необходима качественная игра и победа.
24 июля дончане сыграли с «Ингульцом», обыграв его (2:1), а 30 июля был поединок со «Львовом», который удалось разгромно обыграть (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Генк» – 3.35
- Ничья – 3.34
- Победит «Шахтер» – 2.26
Статистика
- Беспроигрышная серия «Шахтера» насчитывает пять матчей
- «Генк» не может выиграть три поединка подряд
- Донецкий клуб не забивал гол всего в одном из десяти последних играх
- Последние семь встреч с участием «Генка» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
«Шахтер» команда более квалифицированная и опытная. Новый главный тренер очень амбициозен, и желает попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Футболисты приложат максимум усилий для достижения результата. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шахтер» можно по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Мелбет.