«Олимпиакос» – «Лудогорец»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Олимпиакос» — «Лудогорец», который состоится 3 августа 2021 года

«Олимпиакос»

Клуб из Греции набрал хорошую форму и давно не проигрывает. Чемпионат еще не начался, поэтому команда играла товарищеские матчи и две игры прошлой стадии Лиги Чемпионов. Коллектив является фаворитом в этом противостоянии, однако клубу не стоит недооценивать команду из Болгарии.

28 июля «Олимпиакос» обыграл на выезде «Нефтчи» (0:1), а 21 числа с тем же счетом обыграл команду и в первом матче.

«Лудогорец»

«Лудогорец» также вошел в сезон с хорошими результатами и имеет солидную серию без поражений. Команда уже имеет опыт выступление в групповых турнирах еврокубках, а поэтому будет стараться повторить успех прошлых лет. В коллективе есть несколько лидеров и хороший тренерский состав, который постарается настроить команду на игру с непростым соперником.

31 июля «Лудогорец» обыграл в чемпионате ЦСКА 1948 (3:0), а 28 июля команда оказалась сильнее «Муры» (3:1) в ответном матче Лиги Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олимпиакос» – 1.558

Ничья – 3.92

Победит «Лудогорец» – 7.11

Статистика

Четыре из пяти последних матчей с участием «Лудогорца» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре матча подряд греческая команда оставляет свои ворота в неприкосновенности

«Лудогорец» не знает поражений восемь матчей подряд во всех турнирах

В единственном товарищеском поединке между собой команды разошлись миром (1:1)

Прогноз

Поставить на победу «Олимпиакос», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.558. Греческая команда очень стабильно выступает на своем поле и мы предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в первом поединке.