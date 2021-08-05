Четыре капитана. Из истории чемпионатов Европы

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вчера, 16:25

Обещанное продолжение о чемпионатах Европы. Рассказ пойдёт о капитанах, но в основном об их заменах и удалениях в матчах Евро.

Но для начала немного истории. Всего одна сборная команда в истории первых пяти турниров Евро, проводившихся по системе «финала четырёх», играла в четырёх финальных турнирах подряд. И в финал турнира пробивалась через победы в полуфиналах трижды в этих четырёх турнирах. Играла бы в финале и все 4 раза, да вот только в то время не придумали, как выявлять победителя в полуфинале в случае ничьей. Решал случай, а именно подброшенная арбитром монетка. Просто надо было сообразить какую сторону монетки выбрать.

Речь, конечно, о сборной СССР . На ЧЕ -68 капитан сборной СССР Альберт Шестернёв по окончании полуфинала не сообразил, в финале играли итальянцы.

Теперь о капитанских знаках различия. На чемпионатах мира капитанские повязки впервые появились в 1966 году. Но это был не обязательный атрибут — Бобби Мур ни в одном из 6 матчей на ЧМ -66 не играл с повязкой. Обязательны они стали лишь с ЧМ -70. На турнирах Евро совсем обязательны повязки стали с 1972 года. До этого некоторые команды не использовали их. Но, например, в сборной СССР этот атрибут считался обязательным с момента вступления в ФИФА .

Любопытно, но в советской команде в конце 50-х годов капитаны использовали вместо повязки белую прямоугольную нашивку, шириной около 15 см, высотой сантиметров 5. Подобное встречается на фото и у Игоря Нетто (товарищеский матч с Англией в мае 1958 г.), и у Никиты Симоняна (первый матч в истории Евро в сентябре 1958 года).

В финальном матче Кубка европейских наций 1964 г. (второй турнир Евро) ни в испанской, ни в советской команде у капитанов (Фернандо Оливелья и Валентин Иванов) никаких повязок или нашивок не было.

Первые замены игроков по ходу матча в финальных турнирах Евро появились с турнира 1972 года. Тогда же произошла и первая замена капитана.

В полуфинале Венгрия — СССР при счёте 0:1 венгерский тренер выпускает сразу двух новых игроков. Одним из заменённых оказался капитан Ференц Бене. Сказал выше, что с турнира 1972 г. повязки стали обязательными для капитанов — а вот у Бене как раз её и не было, и никому он, стало быть, её не передавал. Да и сам факт замены капитана на видео не попал. Да и, кстати, на сайте УЕФА двойная замена в сборной Венгрии отсутствует совсем. На видео уделили внимание выходу Флориана Альберта на замену. О нём и о его выходе под необычным номером смотри в заметке https://www.soccer.ru/blogs/record/1271364

Замены капитанов на Евро были и в 1976, и в 1980 годах. Но нас интересует не сам факт замены, а факт передачи капитанской повязки от игрока к игроку в матче, желательно несколько раз.

На ЧЕ -88 в группе в первом туре встречались Дания и Испания. Вот в этом матче впервые на Евро в одной команде с капитанской повязкой были три игрока за 90 минут.

Капитаном стартового состава у испанцев был Камачо. В конце первого тайма он схлопотал предупреждение, и в придачу к этому сам же и получил повреждение. В перерыве его заменили. С капитанской повязкой вышел на второй тайм Гордильо. Эмилио Бутрагеньо и Гордильо к 68-й мин довели счёт до 3:1 в пользу Испании. На 84-й мин датчане сократили разрыв. На 87-й мин тренер испанцев Мигель Муньос вместо 31-летнего Гордильо выпускает молодого Мартина Васкеса. А капитанская повязка переходит к Виктору Муньосу.

В этом же матче и датский капитан Мортен Ольсен был заменён во втором тайме. Причём, это была его уже вторая замена в качестве капитана. Первый раз это было 4 года назад в полуфинале ЧЕ -84 в матче с теми же испанцами. Игра тогда была долгой, с послематчевыми пенальти. Ольсена заменили в экстра-тайме на 113-й минуте. Он стал первым капитаном, которого заменяли на двух турнирах Евро. А матч ЧЕ -88 Дания — Испания стал первым, в котором за 90 минут зрители увидели 5 человек с капитанскими повязками. Причём, один из капитанов даже забил гол.

На том же Евро-88 после группового этапа появился капитан, которого трижды заменяли, на одном турнире. Ирландец Фрэнк Стэплтон во всех 3 матчах был заменён. Причём в первом матче он так и не снял капитанскую повязку при замене, ушёл на скамейку с ней. Только через 2 с лишним минуты кто-то из штаба сборной надел повязку на руку Кевина Морана. Во втором матче повязка оказалась у Мика Маккарти (на видеозаписи факт передачи отсутствует). В третьей игре уже сам Стэплтон передаёт капитанский знак Рэю Хаутону. В итоге в трёх матчах повязка оказывалась у трёх разных игроков.

Кстати, во втором матче ирландцев на турнире (это со сборной СССР ) в советской команде была вынужденная замена капитана — травмировавшийся Ринат Дасаев ушёл с поля, повязку также кто-то из штаба команды надел на руку Анатолию Демьяненко, ещё до возобновления игры.

В 1996 г. на турнире в Англии зафиксирован второй случай с тремя капитанами за матч в одной команде. И вновь дело происходило в первом туре группового этапа. В матче Хорватия — Турция капитаном у хорватов был Звонимир Бобан. На 54-й мин он получает предупреждение и небольшую травму, счёт 0:0, тренер решает заменить капитана, и выпускает Звонимира Сольдо. Повязка достается Давору Шукеру. В качестве вице-капитана Шукер отыграл почти до конца матча, хорваты забили один гол (Влаович). Тогда уже арбитры неизменно добавляли к основному времени несколько минут. Вот на 90-й мин хорваты затеяли замену Шукера — пока повязка передавалась Роберту Просинечки, пока тот её надевал — сэкономлено несколько секунд. Счёт хорваты удержали.

Последний в 20 веке турнир Евро в 2000 году оказался «урожайным» на замены капитанов — в 13 матчах зафиксирован такой факт. В одном из них оба капитана покинули поле по ходу матча.

Только вот Георги Хаджи (Румыния) сделал это не по воле тренера, а решением арбитра. Тот удалил игрока за вторую жёлтую карточку в матче с Италией. Повязка и обязанности капитана отошли к Доринелу Мунтяну. А у итальянцев стартовый капитан Паоло Мальдини был заменён после первого тайма, травма. С повязкой играл дальше Деметрио Альбертини.

Хаджи, Мальдини и Огюн Темизканоглу (Турция) на том Евро в двух матчах каждый передавали свою капитанскую повязку партнёрам.

Но наибольший «урожай» собрала сборная Югославии. Из группы он вышли, но в четвертьфинале разгромно проиграли сборной Нидерландов 1:6. Во всех 4 матчах тренер Вуядин Бошков заменял своих капитанов. Во множественном числе — потому что в первом матче со Словенией капитаном был Предраг Миятович (№8), а в следующих трёх играх команду на поле выводил Драган Стойкович (№10).

Они оба играли во всех 4 матчах. Только в первой игре со словенцами Стойкович вышел на замену на 36 минуте, а капитанскую повязку он получил на 82-й, после замены Миятовича.

В следующих матчах схема была примерно одна — уходит Стойкович, повязка переходит к Миятовичу. Но в матче с Норвегией во втором туре случился рекорд.

Рекорд — это по сравнению с матчами чемпионатов мира: там только трёх капитанов удалось лицезреть в одной команде за матч. И это несмотря на то, что на ЧМ -2018 была введена четвёртая дополнительная замена в экстра-тайме. Но, повторим, пока зафиксирован только факт трёх капитанов в матчах чемпионатов мира в одной команде.

С Норвегией же вышло так. И никакой дополнительной четвёртой замены не потребовалось.

«Юги» быстро забили гол на 7 мин (Саво Милошевич). Счёт держался, игра напряжённая. На 84-й мин тренер югославской команды Вуядин Бошков всё же решил заменить 35-летнего капитана на полузащитника помоложе (на 10 лет) — вышел Альберт Надь. Капитанскую повязку надел Миятович. На 87-й мин тренер решил заменить и уставшего 31-летнего Миятовича, выпустив нападающего помоложе (на 10 лет) — Матея Кежмана. Но последний оказался слишком рьяным, пробыл на поле в игре полминуты. Скосил норвежца грубым приёмом и заработал красную карточку. Капитанская повязка в это время была у Славишы Йокановича (№4), но была она у него ровно те же полминуты. Во время паузы, пока оказывали помощь норвежцу, югославы сделали последнюю замену — вместо 31-летнего Йокановича на поле вышел 30-летний Деян Говедарица. А капитанская повязка оказалась на руке уже четвёртого югославского игрока в том матче, у Владимира Юговича (№7). Команды отыграли ещё и 4 добавленные минуты, счёт остался минимальным в пользу Югославии.

Ещё одно удаление капитана в матче открыло новую страницу в интересующей нас теме. На Евро-2004 болгарский капитан Стилиян Петров за вторую жёлтую карточку был удалён на 83-й мин в матче с Данией. Капитанская повязка впервые на турнирах Евро перешла к вратарю (в том матче к Здравко Здравкову).

С тех пор на каждом чемпионате Европы как минимум в одном матче (максимум в двух) капитанская повязка по ходу матча оказывалась у вратаря команды. Всё изменилось на последнем Евро, где ввели уже 5 замен, плюс шестая дополнительная в экстра-тайме. Так вот на Евро-2021 в 6 матчах капитанская повязка оказывалась после замены у вратаря. В сборной Венгрии даже в двух матчах.

Как известно, братья-близнецы рождаются в один день (ну, могут быть, конечно, уникальные отклонения). А вот капитанами команды братья-близнецы в одно время быть не могут, речь конечно, про одну команду, сборную своей страны.

Франк де Бур (Голландия) стал капитаном с 31 августа 1996 г. в своей 41-й игре за национальную команду. Всего он провёл 112 матчей за «оранжевых», в 69 из них был капитаном. На Евро-96 он не играл из-за травмы. Но играл его брат Рональд. И именно его выбрали капитаном команды в первом матче с Шотландией. Но игрока тренер заменил на 68-й минуте. Надо же такому случится — это был единственный матч у Рональда с капитанской повязкой в сборной, и тот он не доиграл до конца.

А вот брат Франк был капитаном ещё долго. И уже на Евро-2004, через 8 лет, в четвертьфинале со Швецией он травмирует не только соперника, но и себя, и на 30-й мин тренер вынужден заменить капитана. Так два брата-близнеца попали в историю в качестве капитанов, которых заменили с интервалом в 8 лет.

Если говорить о тренерах, то рекордсменом по количеству замен своих капитанов является совсем не В.Бошков. В 6 матчах заменяли своих капитанов Луис Фелипе Сколари (сборная Португалии в 2004 и 2008 годах) и Фатих Терим, тренер сборной Турции. Турецкий тренер — явный «долгожитель» на тренерском мостике, он работал на Евро-96, Евро-2008 и Евро-2016.

Среди команд явным лидером является сборная Чехии (ранее Чехословакии) — 8 раз у них заменяли капитана стартового состава, трижды это было на прошедшем Евро-2021.

В 2016 г. в матче Бельгия — Швеция в группе бельгийцам удалось открыть счёт лишь на 84-й минуте. На 87-й заменили Ромелу Лукаку. Судья добавил 3 минуты. Так в самом конце той третьей минуты Бельгия затеяла ещё замену — уходил с поля капитан Эден Азар. Повязка перешла к Яну Фертонгену, и пробыл он с ней всего 8 секунд. Все средства хороши для удержания счёта.

Но всё же 8 секунд гораздо больше, чем 2 секунды. Это я про капитанство Алена Бокшича (Хорватия) в матче чемпионата мира 2002 г. с Мексикой.

Напоследок вновь сюжет о трёх капитанах, но с изюминкой. Сюжет свежий, с последнего Евро.

Сборная Англии в своём первом же матче с Хорватией дважды меняла игроков, у которых была капитанская повязка на руке на момент их замены.

Стартовым капитаном у Англии был Хари Кейн. На 82-й мин вместо него вышел совсем юный Джуд Беллингем. Кейн был, по-моему, в шоке, он вышел за пределы поля на дальней бровке и растерянно смотрел через всё поле на скамейку запасных. Он не знал, что делать с капитанской повязкой. Тут расторопный хорват Иван Перишич подбежал к Кейну, взял у него повязку и бегом назад, буквально вручил её Рахиму Стерлингу. Хорваты желали отыграться, время ещё было.

Дотошные английские статистики зафиксировали даже точный хронометраж: до 81:59 капитаном был Кейн. С той секунды капитаном стал Стерлинг, но недолго. На таймере 91:20, Стерлинга меняют, а капитанская повязка оказывается у Маркуса Рашфорда, который сам вышел на замену на 71-й минуте.

Из 62 сыгранных на тот момент матчей за сборную Стерлинг был капитаном стартового состава только дважды. Рашфорд и Киран Триппьер всего по одному разу. Необычная ситуация, когда вице-капитана выбрал соперник. Кейна ещё в двух матчах заменяли, но тогда он уже подготовился. В матче с Шотландией он уже собственноручно передал повязку Стерлингу. А в игре с Украиной Стерлинга заменили чуть раньше, повязка от Кейна оказалась на руке Джордана Хендерсона.