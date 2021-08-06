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«Спартак» Москва – «Нижний Новгород»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» Москва — «Нижний Новгород», который состоится 7 августа 2021 года

«Спартак»

Московский «Спартак» на днях снова разочаровал своих болельщиков, уступив в домашнем матче квалификации Лиги Чемпионов. Теперь команда имеет минимальные шансы на проход и свое внимание необходимо переключить на чемпионат России. После двух туров у «народной команды» только три очка, поэтому нынешний матч очень важен в плане борьбы за три пункта.

4 августа «Спартак» уступил на своем поле «Бенфике» (0:2) в Лиге Чемпионов, а 30 июля команда обыграла на выезде «Крылья Советов » в чемпионате России (1:0).

«Нижний Новгород»

Как новичок Премьер-Лиги России, «Нижний Новгород» показывает достойные результаты. В первых двух матчах чемпионата коллектив набрал четыре очка и чувствует себя достаточно уверенно. Команда благодаря хорошему старту, приобрела уверенность и теперь в матче со «Спартаком» может играть немного смелее, чем ожидается. Вероятнее всего, коллектив постарается сыграть максимально качественно в защите, рассчитывая всего на несколько шансов впереди.

1 августа «Нижний Новгород» не выявил победителя в матче с «Уралом» (1:1), а 26 июля на своем поле оказался сильнее «Сочи» (1:0). Оба матча проходили в рамках РПЛ.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спартак» – 1.371
  • Ничья – 5.15
  • Победит «Нижний Новгород» – 9.72

Статистика

  • Пять из шести матчей «Спартака» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Московский клуб выиграл только пять матчей из последних десяти встреч во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей «Нижнего Новгорода» закончились исходом «обе забьют»
  • «Нижний Новгород» забивает на выезде уже семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.16. «Нижний Новгород» будет весь матч обороняться, а у «Спартака» после матча Лиги Чемпионов осталось не так много сил. Предполагаем, что матч ограничится максимум двумя забитыми голами.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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вчера в 19:58
Футбольный клуб «Спартак» Москва выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:53
Победа хозяев
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