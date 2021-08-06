«Спартак» Москва – «Нижний Новгород»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» Москва — «Нижний Новгород», который состоится 7 августа 2021 года
«Спартак»
Московский «Спартак» на днях снова разочаровал своих болельщиков, уступив в домашнем матче квалификации Лиги Чемпионов. Теперь команда имеет минимальные шансы на проход и свое внимание необходимо переключить на чемпионат России. После двух туров у «народной команды» только три очка, поэтому нынешний матч очень важен в плане борьбы за три пункта.
4 августа «Спартак» уступил на своем поле «Бенфике» (0:2) в Лиге Чемпионов, а 30 июля команда обыграла на выезде «Крылья Советов » в чемпионате России (1:0).
«Нижний Новгород»
Как новичок Премьер-Лиги России, «Нижний Новгород» показывает достойные результаты. В первых двух матчах чемпионата коллектив набрал четыре очка и чувствует себя достаточно уверенно. Команда благодаря хорошему старту, приобрела уверенность и теперь в матче со «Спартаком» может играть немного смелее, чем ожидается. Вероятнее всего, коллектив постарается сыграть максимально качественно в защите, рассчитывая всего на несколько шансов впереди.
1 августа «Нижний Новгород» не выявил победителя в матче с «Уралом» (1:1), а 26 июля на своем поле оказался сильнее «Сочи» (1:0). Оба матча проходили в рамках РПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.371
- Ничья – 5.15
- Победит «Нижний Новгород» – 9.72
Статистика
- Пять из шести матчей «Спартака» закончились исходом «обе забьют — нет»
- Московский клуб выиграл только пять матчей из последних десяти встреч во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Нижнего Новгорода» закончились исходом «обе забьют»
- «Нижний Новгород» забивает на выезде уже семь матчей подряд
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.16. «Нижний Новгород» будет весь матч обороняться, а у «Спартака» после матча Лиги Чемпионов осталось не так много сил. Предполагаем, что матч ограничится максимум двумя забитыми голами.