«Спартак» Москва – «Нижний Новгород»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» Москва — «Нижний Новгород», который состоится 7 августа 2021 года

«Спартак»

Московский «Спартак» на днях снова разочаровал своих болельщиков, уступив в домашнем матче квалификации Лиги Чемпионов. Теперь команда имеет минимальные шансы на проход и свое внимание необходимо переключить на чемпионат России. После двух туров у «народной команды» только три очка, поэтому нынешний матч очень важен в плане борьбы за три пункта.

4 августа «Спартак» уступил на своем поле «Бенфике» (0:2) в Лиге Чемпионов, а 30 июля команда обыграла на выезде «Крылья Советов » в чемпионате России (1:0).

«Нижний Новгород»

Как новичок Премьер-Лиги России, «Нижний Новгород» показывает достойные результаты. В первых двух матчах чемпионата коллектив набрал четыре очка и чувствует себя достаточно уверенно. Команда благодаря хорошему старту, приобрела уверенность и теперь в матче со «Спартаком» может играть немного смелее, чем ожидается. Вероятнее всего, коллектив постарается сыграть максимально качественно в защите, рассчитывая всего на несколько шансов впереди.

1 августа «Нижний Новгород» не выявил победителя в матче с «Уралом» (1:1), а 26 июля на своем поле оказался сильнее «Сочи» (1:0). Оба матча проходили в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.371

Ничья – 5.15

Победит «Нижний Новгород» – 9.72

Статистика

Пять из шести матчей «Спартака» закончились исходом «обе забьют — нет»

Московский клуб выиграл только пять матчей из последних десяти встреч во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Нижнего Новгорода» закончились исходом «обе забьют»

«Нижний Новгород» забивает на выезде уже семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.16. «Нижний Новгород» будет весь матч обороняться, а у «Спартака» после матча Лиги Чемпионов осталось не так много сил. Предполагаем, что матч ограничится максимум двумя забитыми голами.