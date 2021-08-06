«Химки» – «Ростов»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» — «Ростов», который состоится 8 августа 2021 года

«Химки»

Подмосковная команда набрала три очка в двух стартовых матчах, что можно считать вполне удовлетворительным результатом. Команда провела неплохой прошлый сезон и по его результатам заявила себе как о середняке турнирной таблицы, против которого сложно набирать очки. В матче с «Ростовом» команда постарается одержать победу, ведь соперник находится не в самой лучшей форме.

1 августа «Химки» обыграли на выезде «Краснодар» (1:0), а 24 июля на своем поле уступил чемпиону России «Зениту» (1:3).

«Ростов»

Команда переживает не самые лучшие времена и об этом говорят 0 очков в графе «набранные очки». К тому же клуб покинул главный тренер Валерий Карпин, который не смог совмещать командную работу и одновременно трудиться в сборной России. Коллективу следует пережить как можно быстрее эти неприятные моменты и с новыми силами и настроем вернуться в игру.

1 августа «Ростов» проиграл на своем поле «Зениту» (2:4), а 23 числа оказался слабее «Динамо» Москва (0:2). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победят «Химки» – 2.98

Ничья – 3.25

Победит «Ростов» – 2.57

Статистика

«Химки» выиграли только два матча из десяти последних поединков во всех турнирах

«Ростов» проиграл три последних матча с разницей мячей (2:7)

Девять последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Химки» выиграли последние два матча у «Ростова» в чемпионате России

Прогноз

Поставить на победу «Химок», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.98. У «Ростова» серьезные проблемы с качеством игры и пока команда не может решить свои проблемы. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом поединке.