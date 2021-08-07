«Монпелье» – «Марсель»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель», который состоится 8 августа 2021 года

«Монпелье»

Команда заняла восьмое место в прошлом сезоне и запомнилась как достаточно стабильная команда, которой не хватило состава, чтобы достичь больших вершин в Лиге 1. Команда не смогла попасть в еврокубки, а поэтому в нынешнем сезоне может полностью сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. В матче с «Марселем» команда приложит все усилия, чтобы набрать очки в стартовом туре.

31 июля «Монпелье» уступил в товарищеском матче «Мецу» (0:1), а 23 числа команда обыграла «РБ Лейпциг» (2:1).

«Марсель»

Главной проблемой «Марселя» в последние несколько сезонов, остается отсутствие стабильности. Команда выдает хорошие отрезки в чемпионате, но в некоторых матчах не может дожать соперника. В этом футбольном году коллектив надеется выступить более успешно и финишировать в зоне Лиги Чемпионов. «Марсель» провел успешный межсезонный сбор, где не проиграл ни одного матча.

31 июля «Марсель» обыграл «Вильярреал» (2:1) в товарищеском матче, а 28 числа команда оказалась сильнее «Сент-Этьен» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье»– 3.05

Ничья – 3.55

Победит «Марсель» – 2.35

Статистика

«Марсель» не проигрывает уже девять матчей подряд (включая товарищеские поединки)

Восемь из десяти последних домашних матчей «Монпелье» закончились исходом «обе забьют»

«Марсель» не может выиграть уже четыре поединка подряд с «Монпелье»

Последние две встречи команда закончились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Марселя» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Первый тур сезона послужит отличным поводом для удачного старта гостей. Предполагаем, что «Марсель» в сложной борьбе сможет вырвать победу в один мяч.