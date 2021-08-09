От «копеечного» Ширера до 100-миллионного Грилиша. Все трансферные рекорды АПЛ

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вчера, 18:13

Как английский футбол сходил с ума.

Алан Ширер (Англия) — 3.6 млн фунтов

Трансфер: из «Саутгемптона» в «Блэкберн Роверс» (июль 1992-го)

Первый рекордсмен в эпоху Английской Премьер-Лиги. В начале 90-х «бродяги» из Ланкашира купались в деньгах сталелитейного магната Джека Уокера. «Блэкберн» вошел в число клубов-учредителей АПЛ в последний момент: команда Кенни Далглиша заняла 6-е место во втором дивизионе и выиграла путевку в плей-офф. Попадание в Премьер-Лигу было отмечено с размахом, а самым дорогим подарком команде стал чудо-мальчик из «Саутгемптона» за рекордные 3.6 млн фунтов. 21-летний Алан Ширер забил в дебютном матче, а за четыре года в «Блэкберне» наколотил 130 голов и в сезоне-1994/95 привел «Роверс» к чемпионскому титулу.

Рой Кин (Ирландия) — 3.75 млн фунтов

Трансфер: из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Юнайтед» (июль 1993-го)

«Блэкберн» должен был перебить свой собственный рекорд, ведь «бродяги» предложили «лесникам» 4 миллиона фунтов за злого ирландского опорника, но это предложение в офисе «Ноттингема» увидели только в понедельник, в то время как хитрый Алекс Фергюсон пожертвовал выходными, чтобы к утру понедельника уже получить автограф Роя на важных бумагах. Кин провел за МЮ 480 матчей в течение 12 лет, носил капитанскую повязку и собрал шикарную коллекцию из 17 трофеев.

Крис Саттон (Англия) — 5 млн фунтов

Трансфер: из «Норвича» в «Блэкберн Роверс» (июль 1994-го)

И снова на сцене самый богатый английский клуб начала 90-х. «Блэкберн» воспользовался тем, что «Норвич» рухнул с 3-го места на 12-е, сыграл на амбициях Криса Саттона и бросил толстую пачку купюр «канарейкам» за их лучшего футболиста. Саттон объединился с Ширером, в первом же совместном сезоне они забили 49 голов на двоих и обеспечили «Роверс» первый титул с 1914 года. А в сезоне-1997/98, когда Алана уже не будет рядом, Крис станет лучшим бомбардиром АПЛ .

Энди Коул (Англия) — 7 млн фунтов

Трансфер: из «Нькасла» в «Манчестер Юнайтед» (январь 1995-го)

Переход Коула из «Ньюкасла» в МЮ стал настоящим шоком. Кевину Кигану пришлось оправдываться перед разъяренными фанатами за потерю форварда, забившего 34 гола в дебютном сезоне в Премьер-Лиге. Болельщиков интересовали голы и победы, а не рекордные 7 млн фунтов, которые поступили на счета «сорок». Голы и победы уехали на «Олд Траффорд», где Энди забил 121 гол за шесть лет, выиграл 5 титулов, два Кубка Англии и Лигу чемпионов.

Деннис Бергкамп (Нидерланды) — 7.5 млн фунтов

Трансфер: из «Интера» в «Арсенал» (июнь 1995-го)

Волшебник Деннис пришел в «Арсенал» до Арсена Венгера, хотя именно под руководством француза трижды станет чемпионом Англии и завоюет четыре Кубка. Бергкамп оказался в три раза дороже предыдущего рекордного новичка «канониров», и поначалу было много сомнений относительно голландца, ведь его приобрели после неудачного сезона в Италии, где Деннис забил всего лишь 3 гола в Серии A. Но эти деньги «Арсенал» точно потратил не зря.

Стэн Коллимор (Англия) — 8.5 млн фунтов

Трансфер: из «Ноттингем Форест» в «Ливерпуль» (июнь 1995-го)

Бергкамп ходил в рекордсменах всея АПЛ всего несколько дней, пока «Ливерпуль» не объявил о трансфере Стэна Коллимора. Форвард из Стаффордшира моментально спелся с Робби Фаулером, в сезоне-1995/96 они наколотили 55 голов на двоих. Однако уже к концу второго сезона юный Майкл Оуэн подвинул Коллимора из стартового состава «красных», и Стэн счел за благо ретироваться в «Астон Виллу».

Алан Ширер (Англия) — 15 млн фунтов

Трансфер: из «Блэкберн Роверс» в «Ньюкасл Юнайтед» (июль 1996-го)

Ширер дважды вписал свое имя в список трансферных рекордсменов, а в Ньюкасле его встречали не иначе, как футбольного Мессию. Деньги никто не считал, сделка однозначно была названа огромной удачей менеджмента «сорок», а болельщики говорили, что Алан стоит в три раза дороже. Ширер вернулся на родные берега Тайна, чтобы за следующие 10 лет забить больше 200 голов.

Рио Фердинанд (Англия) — 18 млн фунтов

Трансфер: из «Вест Хэма» в «Лидс Юнайтед» (ноябрь 2000-го)

Ширер продержался на вершине больше четырех лет, пока «Лидс» не заплатил сумасшедшие по тем временам деньги за центрального защитника, который с ходу поспособствовал попаданию «павлинов» в полуфинал Лиги чемпионов. Во втором сезоне Рио уже носил капитанскую повязку и готовился к еще одному «сумасшедшему» трансферу.

Руд ван Нистелрой (Нидерланды) — 19 млн фунтов

Трансфер: из ПСВ в «Манчестер Юнайтед» (апрель 2001-го)

Этот трансфер с той же суммой отступных должен был состояться годом раньше, но Руд порвал «кресты», поездку в Англию пришлось отложить. Однако МЮ не отказался от своей идеи и заарканил нападающего, который оправдал свой рекордный трансфер результативностью: 150 голов в 219 матчах. Правда, на команду играл не так здорово, как на себя, чем в итоге разочаровал Фергюсона.

Хуан Себастьян Верон (Аргентина) — 28.1 млн фунтов

Трансфер: из «Лацио» в «Манчестер Юнайтед» (июль 2001-го)

Серию манкунианских рекордов продолжает футболист по прозвищу «Ведьмочка». Сэр Алекс Фергюсон заявил, что каждый, кто сомневается в аргентинском полузащитнике, «чертов идиот». Но иногда профи ошибаются, а идиоты оказываются правы: Верон не стал звездой «Ман Юнайтед», а через два года за полцены перешел в «Челси». Годы спустя Хуан Себастьян признавался, что проведенное в Англии время «не было лучшим карьере».

Рио Фердинанд (Англия) — 29.1 млн фунтов

Трансфер: из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Юнайтед» (июль 2002-го)

Как и Алан Ширер, Рио Фердинанд дважды бил трансферный рекорд Английской Премьер-Лиги. И тут Фергюсон не ошибся, хотя его пытались убедить, что защитник в принципе не может столько стоить. Сэр Алекс знал, что футбол меняется, и его вложение в Фердинанда принесло колоссальные дивиденды: 450 матчей в футболке МЮ и 14 завоеванных трофеев сделали Рио настоящей легендой.

Андрей Шевченко (Украина) — 30.6 млн фунтов

Трансфер: из «Милана» в «Челси» (июль 2006-го)

Шевченко был одним из величайших нападающих планеты, а «Челси» с приходом Романа Абрамовича в клуб был падок на то, что блестит. Победитель Серии A и Лиги чемпионов, обладатель «Золотого мяча» перешел в «Челси» на пике карьеры, в своем последнем сезоне за «Милан» Андрей забил 29 голов в 40 матчах. А в дебютной кампании в АПЛ отличился 4 раза. Два года спустя украинец вернулся в «Милан», а его карьера так и не оправилась после перехода в «Челси».

Робиньо (Бразилия) — 32.5 млн фунтов

Трансфер: из «Реал Мадрид» в «Манчестер Сити» (сентябрь 2008-го)

Самый чудной трансфер в череде рекордов. «Манчестер Сити» только что разбогател и не знал, куда пристроить свалившиеся на голову деньжищи. Алчные агенты Робиньо в это время активно продавали бразильца в «Челси», но Abu Dhabi Investment Group насыпала больше золота и увела нападающего из-под носа Романа Абрамовича. Самое смешное, что Робиньо сам не понял, где оказался, и на первой пресс-конференции в «Манчестер Сити» заявил, что очень рад присоединиться к «Челси». Через полтора года бразилец покинул Англию.

Фернандо Торрес (Испания) — 50 млн фунтов

Трансфер: из «Ливерпуля» в «Челси» (январь 2011-го)

Следующее слово осталось за Абрамовичем, чей «Челси» провернул рекордный трансфер в необычное время — посреди сезона. «Синие» заплатили «красным» 50 миллионов фунтов, и испанский нападающий перебрался на «Стэмфорд Бридж», где так и не стал своим парнем, хотя и забил несколько важнейших голов, как в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.

Поль Погба (Франция) — 89 млн фунтов

Трансфер: из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» (июль 2016-го)

Фернандо Торрес восседал на троне 5.5 лет — самый продолжительный срок бессменного владения рекордом, а потом пришел Поль Погба. Забавно, что за 4 года до этого француз свободным агентом перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», а вот за обратный билет полузащитника манкунианцы решили заплатить огромные деньги, рекордные не только для Англии. Погба стал самым дорогим футболистом планеты и в первом же сезоне помог МЮ выиграть Лигу Европы. Ничего лучше этого за 5 лет после возвращения на «Олд Трафорд» с Полем не случалось.

Джек Грилиш (Англия) — 100 млн фунтов

Трансфер: из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» (август 2021-го)

И вот — новый поворот. Неймар уже через год подвинул Погба с мирового престола, а вот английским рекордом француз владел пять лет, пока «Манчестер Сити» не сделал Джека Грилиша самым дорогим англичанином в истории футбола. Удастся ли парню, вырвавшемуся из объятий родного клуба 20 лет спустя, доказать свою состоятельность в команде, где сплошь суперзвезды?