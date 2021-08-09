«Шериф» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 23:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Шериф» — «Црвена Звезда», который состоится 10 августа 2021 года

«Шериф»

В первом матче молдавский клуб добился весьма неплохого результата, тем самым оставив себе шансы на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов. Команда начала очень хорошо сезон и уже смогла зайти достаточно далеко, однако коллектив не собирается на этом останавливаться. В трех играх чемпионата Молдавии, «Шериф» смог набрать шесть очков.

Седьмого августа «Шериф» обыграл «Динамо-Ауто» в чемпионате с разгромным счетом (7:1), а третьего числа команда разошлась миром с «Црвеной Звездой» (1:1).

«Црвена Звезда»

Сербский коллектив не смог показать свою игру в первом матче, а во многом команде просто не повезло. Тем не менее, клуб остается фаворитом в этом противостоянии и в предстоящем матче попробует решить свои задачи уже в первом тайме. В чемпионате Сербии у клуба 10 набранных очков за четыре матча, что является хорошим результатом.

Шестого числа «Црвена Звезда» обыграла в чемпионате Сербии «Напредак» (1:0), а третьего числа сыграла вничью первый матч Лиги Чемпионов с «Шерифом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» – 4.61

Ничья – 3.33

Победит «Црвена Звезда» – 1.909

Статистика

«Шериф» не знает поражений уже семь матчей подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних выездных матчей клуба из Сербии закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Шериф» выиграл семь из десяти домашних матчей за последнее время

«Црвена Звезда» забивала в девяти последних поединках из десяти во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Црвены Звезды», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. Результат первого поединка не совсем отражает игру, которая была на поле. Предполагаем, что сербский коллектив на выезде сможет одержать важную выездную победу.