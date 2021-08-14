«Норвич» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1628930147

вчера, 11:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Норвич» — «Ливерпуль», который состоится 14 августа 2021 года

«Норвич»

Коллектив достаточно быстро вернулся в АПЛ из Чемпионшипа. Команда потеряла пару ключевых футболистов, но и приобрела пару новичков. Сложно сказать, как выступит команда в этом году, но эксперты не предвещают ей чего-то особенного. Матч против «Ливерпуля» уже в первом туре станет настоящей проверкой на прочность для потенциального аутсайдера элитного дивизиона.

7 августа «Норвич» крупно проиграл «Ньюкаслу Юнайтед» в товарищеском матче (0:3), а третьего числа разгромили «Гиллингем» (5:0).

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа потеряли Вейналдума который ушел свободным агентом, а стоящих приобретений команда не произвела. Болельщики верят в клуб до последнего, но и среди них отчаянных оптимистов тоже не наблюдается. Сможет ли «старая гвардия» немецкого специалиста навязать борьбу за чемпионство клубам из Манчестера, можно будет увидеть уже через несколько туров.

9 августа «Ливерпуль» обыграл в товарищеском матче «Осасуну» (3:1), а восьмого числа разошелся миром с «Атлетиком» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 8.48

Ничья – 5.73

Победит «Ливерпуль» – 1.363

Статистика

«Норвич» проиграл три матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Ливерпуль» уступил только в одном матче

«Норвич» забивал в девять из десяти последних матчей на своем поле

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Норвичем», а два завершил вничью

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз