«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт» Франкфурт: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт» Франкфурт, который состоится 14 августа 2021 года

«Боруссия» Д

«Шмели» начинают новый футбольный сезон с большой долей оптимизма. Под руководством нового главного тренера Марка Розе, команда постарается навязать борьбу за чемпионство «Баварии». Клуб потеряла Санчо, однако остальные лидеры коллектива продолжают защищать цвета команды из Дортмунда. Матч с «Айнтрахтом» Ф будет очень интересным и принципиальным для каждого участника встречи.

7 августа «Боруссия» Д без особых проблем прошла в кубке Германии «Вехен» (3:0), а 30 июля команда обыграла в товарищеском матче «Болонью» (3:0).

«Айнтрахт» Ф

Команда из Франкфурта очень плохо провела концовку прошлого сезона и лишилась места в Лиге Чемпионов. Тем не менее, клуб провел сильный сезон, и в этом году будет рассматриваться как потенциально опасный соперник для любого коллектива. Команда провела хорошие межсезонные сборы, проведя несколько контрольных поединков, чтобы лучше подготовиться к официальным встречам.

8 августа «Айнтрахт» Ф неожиданно вылетел из кубка Германии, уступив «Манагейму» (0:2), а 31 июля команда обыграла «Сент-Этьен» (2:1) в товарищеском матче.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Д – 1.431

Ничья – 5.31

Победит «Айнтрахт» Ф – 7.2

Статистика

«Боруссия» Д выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф проиграл четыре последних выездных поединка

Девять из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Клуб из Дортмунда выиграл девять из десяти домашних матчей с «Айнтрахтом» Ф

Прогноз

Поставить на «Боруссию» Д с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.645. «Айнтрахт» Ф является крепкой командой, но в этом матче не сможет оказать должное сопротивление одному из фаворитов Бундеслиги.