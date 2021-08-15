«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», который состоится 15 августа 2021 года
«Тоттенхэм»
В клубе произошли существенные изменения, в том числе и смена главного тренера коллектива. Теперь у руля будет стоять португальский специалист Эспириту Санто. Коллектив все еще пытается удержать главный актив клуба Хари Кейна, однако шансов на успех крайне мало. Матч с «Манчестер Сити» покажет готовность команды к нынешнему сезону и обещает быть крайне интересным.
8 августа «Тоттенхэм» обыграл в товарищеском матче «Арсенал» (1:0), а четвертого числа разошелся миром с «Челси» (2:2).
«Манчестер Сити»
Подопечные Пепа Гвардиолы вновь выходят на поле, чтобы начать очередной сезон и защитить чемпионский титул. Команда находится в хорошей физической форме, поэтому лондонцам в нынешней игре будет очень сложно сдерживать напор «горожан». «Манчестер Сити» уже уступил в Суперкубке Англии, поэтому мотивирован только на победы в следующих матчах.
7 августа «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» в Суперкубке (0:1), а третьего числа команда уверенно обыграла в товарищеском матче «Блэкпул» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 5.32
- Ничья – 3.88
- Победит «Манчестер Сити» – 1.729
Статистика
- «Тоттенхем» не проигрывает уже шесть матчей подряд (включая товарищеские поединки)
- Пять из шести последних матчей «Манчестер Сити» закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Тоттенхем» выиграл три последних домашних матча у «Манчестер Сити»
- Три из четырех последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Клуб из Манчестера выглядит более уверенно и стабильно, чем «Тоттенхэм», который предпринимает множество попыток подписать игроков и удержать своих лидеров. Предполагаем, что «Манчестер Сити» одержит победу в 1 мяч.