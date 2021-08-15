ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», который состоится 15 августа 2021 года

«Тоттенхэм»

В клубе произошли существенные изменения, в том числе и смена главного тренера коллектива. Теперь у руля будет стоять португальский специалист Эспириту Санто. Коллектив все еще пытается удержать главный актив клуба Хари Кейна, однако шансов на успех крайне мало. Матч с «Манчестер Сити» покажет готовность команды к нынешнему сезону и обещает быть крайне интересным.

8 августа «Тоттенхэм» обыграл в товарищеском матче «Арсенал» (1:0), а четвертого числа разошелся миром с «Челси» (2:2).

«Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы вновь выходят на поле, чтобы начать очередной сезон и защитить чемпионский титул. Команда находится в хорошей физической форме, поэтому лондонцам в нынешней игре будет очень сложно сдерживать напор «горожан». «Манчестер Сити» уже уступил в Суперкубке Англии, поэтому мотивирован только на победы в следующих матчах.

7 августа «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» в Суперкубке (0:1), а третьего числа команда уверенно обыграла в товарищеском матче «Блэкпул» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» – 5.32
  • Ничья – 3.88
  • Победит «Манчестер Сити» – 1.729

Статистика

  • «Тоттенхем» не проигрывает уже шесть матчей подряд (включая товарищеские поединки)
  • Пять из шести последних матчей «Манчестер Сити» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Тоттенхем» выиграл три последних домашних матча у «Манчестер Сити»
  • Три из четырех последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Клуб из Манчестера выглядит более уверенно и стабильно, чем «Тоттенхэм», который предпринимает множество попыток подписать игроков и удержать своих лидеров. Предполагаем, что «Манчестер Сити» одержит победу в 1 мяч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
275hgcavudxt
275hgcavudxt
вчера в 18:10
Футбольный клуб «Манчестер Сити» выиграет матч.
aj8973jmhkvy
aj8973jmhkvy
вчера в 15:23
Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 13:26
Ман Сити должен выиграть этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100