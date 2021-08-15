«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», который состоится 15 августа 2021 года

«Тоттенхэм»

В клубе произошли существенные изменения, в том числе и смена главного тренера коллектива. Теперь у руля будет стоять португальский специалист Эспириту Санто. Коллектив все еще пытается удержать главный актив клуба Хари Кейна, однако шансов на успех крайне мало. Матч с «Манчестер Сити» покажет готовность команды к нынешнему сезону и обещает быть крайне интересным.

8 августа «Тоттенхэм» обыграл в товарищеском матче «Арсенал» (1:0), а четвертого числа разошелся миром с «Челси» (2:2).

«Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы вновь выходят на поле, чтобы начать очередной сезон и защитить чемпионский титул. Команда находится в хорошей физической форме, поэтому лондонцам в нынешней игре будет очень сложно сдерживать напор «горожан». «Манчестер Сити» уже уступил в Суперкубке Англии, поэтому мотивирован только на победы в следующих матчах.

7 августа «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» в Суперкубке (0:1), а третьего числа команда уверенно обыграла в товарищеском матче «Блэкпул» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 5.32

Ничья – 3.88

Победит «Манчестер Сити» – 1.729

Статистика

«Тоттенхем» не проигрывает уже шесть матчей подряд (включая товарищеские поединки)

Пять из шести последних матчей «Манчестер Сити» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Тоттенхем» выиграл три последних домашних матча у «Манчестер Сити»

Три из четырех последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Клуб из Манчестера выглядит более уверенно и стабильно, чем «Тоттенхэм», который предпринимает множество попыток подписать игроков и удержать своих лидеров. Предполагаем, что «Манчестер Сити» одержит победу в 1 мяч.