«Янг Бойз» – «Ференцварош»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Янг Бойз» — «Ференцварош», который состоится 18 августа 2021 года

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» уверенно прошел предыдущую стадию квалификацию Лиги Чемпионов и сейчас коллективу остался всего один шаг к групповому этапу, однако на их пути стоит очень серьезный соперник, который уже имеет опыт выступлений на таком уровне. В чемпионате Швейцарии команда выступает не очень уверенно и в трех стартовых матчах смогла набрать только четыре очка, что немного беспокоит болельщиков и руководство.

14 августа «Янг Бойз» обыграл на выезде «Littau» (4:1), а 10 числа команда в ответном поединке Лиги Чемпионов оказалась сильнее «ЧФР Клуж» (3:1).

«Ференцварош»

Еще в прошлой стадии квалификации венгерскому клубу давали мало шансов на проход дальше, но коллектив смог удержать свое преимущество на выезде, после уверенной домашней победы. В чемпионате Венгрии «Ференцварош» успел сыграть только два поединка и набрал три очка. Однако на данный момент коллектив сконцентрирован на попадании в главный турнир континента.

14 августа «Ференцварош» крупно обыграл в чемпионате «Мезокьовешд» (4:1), а 10 числа уступил в ответном матче Лиги Чемпионов «Славии» из Праги (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Янг Бойз» – 1.505

Ничья – 4.51

Победит «Ференцварош» – 6.89

Статистика

«Ференцварош» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Янг Бойз» забивал в 12 матчах из 15 на своем поле во всех турнирах

Четыре из шести последних выездных матчей «Ференцвароша» завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех домашних матча «Янг Бойз» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Янг Бойз», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.505. Швейцарский клуб является фаворитом противостояния и захочет уже в первом матче обеспечить себе результат, который позволит стать ближе к групповому турниру Лиги Чемпионов.