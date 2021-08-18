«Янг Бойз» – «Ференцварош»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Янг Бойз» — «Ференцварош», который состоится 18 августа 2021 года
«Янг Бойз»
«Янг Бойз» уверенно прошел предыдущую стадию квалификацию Лиги Чемпионов и сейчас коллективу остался всего один шаг к групповому этапу, однако на их пути стоит очень серьезный соперник, который уже имеет опыт выступлений на таком уровне. В чемпионате Швейцарии команда выступает не очень уверенно и в трех стартовых матчах смогла набрать только четыре очка, что немного беспокоит болельщиков и руководство.
14 августа «Янг Бойз» обыграл на выезде «Littau» (4:1), а 10 числа команда в ответном поединке Лиги Чемпионов оказалась сильнее «ЧФР Клуж» (3:1).
«Ференцварош»
Еще в прошлой стадии квалификации венгерскому клубу давали мало шансов на проход дальше, но коллектив смог удержать свое преимущество на выезде, после уверенной домашней победы. В чемпионате Венгрии «Ференцварош» успел сыграть только два поединка и набрал три очка. Однако на данный момент коллектив сконцентрирован на попадании в главный турнир континента.
14 августа «Ференцварош» крупно обыграл в чемпионате «Мезокьовешд» (4:1), а 10 числа уступил в ответном матче Лиги Чемпионов «Славии» из Праги (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Янг Бойз» – 1.505
- Ничья – 4.51
- Победит «Ференцварош» – 6.89
Статистика
- «Ференцварош» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Янг Бойз» забивал в 12 матчах из 15 на своем поле во всех турнирах
- Четыре из шести последних выездных матчей «Ференцвароша» завершились исходом «обе забьют»
- Три из четырех домашних матча «Янг Бойз» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Янг Бойз», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.505. Швейцарский клуб является фаворитом противостояния и захочет уже в первом матче обеспечить себе результат, который позволит стать ближе к групповому турниру Лиги Чемпионов.