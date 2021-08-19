Заслуживает трансфер на 80 млн евро. Лучший нападающий из тех, о ком пока мало говорят

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вчера, 14:12

Его уход выгоден Кокорину.

Влахович – прирожденный футболист

И это сразу опасность, которую чувствуют опытные скауты. Поэтому 21-летний нападающий пока не в клубе из пула четвертьфиналов Лиги чемпионов. Все селекционеры видят, что юному сербу слишком легко дается игра в футбол. Это тоже плохо, только слабые спортивные менеджеры обычно бросаются на таких ребят.

Так в «Манчестер Сити» оказывались Робиньо, Балотелли, Насри и Йоветич. Так «Челси» обжигался несколько раз на футболистах, неспособных развиваться. И терял тех, кто готов трудиться – Салаха, Де Брюйне и Лукаку. Последнего вернули, заплатив огромные деньги. Но не только Тухель ищет снайпера.

Гвардиола долго охотится за Кейном, но Даниэл Леви родному человеку кружку воды скорее продаст, чем подаст, причем торговаться будет жестко. Странный у «Тоттенхэма» управляющий, угробил много выгодных для клуба сделок. Что в итоге привело к долгам в размере 1.17 миллиарда фунтов.

Кейн устал без трофеев, но его просто так в «Манчестер Сити» не отпустят. Сразу активизировались представители Влаховича, предложили Хосепу альтернативный вариант в атаке. Про игру напарника Кокорина в роли «девятки» можно сказать лишь серию комплиментов. Влахович даже слишком техничный для острия атаки, в культуре работы с мячом в Серии А заметно прибавил.

Левая нога словно перешла от парня меньшего по габаритам и представляющего середину поля. Отсюда попытки тренеров «Фиорентины» использовать технику серба в оттяжке – часто опускает низко, руководит игрой. С другой стороны, как раз роль ассистента и дирижера пока не удается. По всем ключевым метрикам – действиям, что привели к голевому моменту напарника, ожидаемым ассистам или последним пасам он пока средний игрок.

С другой стороны, у Левандовски тоже нет акцента на голевые передачи, но есть забитые мячи. У Влаховича 21 мяч в прошлом сезоне Серии А, уступил лишь Роналду (29), Лукаку (24) и Муриэлю (22). Причем единственный человек в списке, чья команда не попала в первую четверку – «фиалки» стали четырнадцатыми.

​Не исключен синдром «второго сезона»

Слишком большой контраст между игрой за «Фиорентину» до прошлого сезона и успехом в чемпионате 2020/21. Кьеза справился, когда перешел в «Ювентус», но Федерико на пару лет старше и вырос в футбольной семье – варился в этой каше долго. Душан оказался в Серии А рано – в 18 лет, но сразу попал в коллектив, что переживал смерть Давиде Астори.

Влахович отмечает роль Стефано Пиоли – называет футбольным отцом, но в «Фиорентине» было пять тренерских отставок за пару лет, а Гаттузо продержался три недели. Как сам Душан может пережить, поддержит ли уровень прошлого сезона, так и боссы «фиалок» должны учитывать вариант, когда лишь сейчас за серба предлагают 50-80 млн евро. Хотя нет сомнений, что парень одаренный.

Влахович — «Шомуродов с прямыми ногами», как в шутку описал бы его Карпин. Двадцатиоднолетний форвард производит впечатление, хотя сразу же предупреждаем – тот случай, когда может получиться не второй Златан с долгой трофейной карьерой и заходом в список самых результативных нападающих в истории, а второй Марио. Не Балотелли, а скорее Манджукич.

Классный форвард для ротации в «Баварии», «Атлетико» или «Ювентуса», но без восторгов, которые дарил в лучшие годы Луис Суарес. Нападающие вообще товар со сроком годности. Влияет количество травм, их часто бьют по ногам. У Душана стиль с выпендрежем – начиная с манеры натаскивать гетры выше коленей и заканчивая попытками обыграть по несколько раз, так что защитники его не будут щадить.

Влахович может попасть в «Атлетико» к Симеоне и заиграть, как бывало со многими центральными форвардами в Мадриде. А может оказаться в «Манчестер Сити», столкнувшись с проблемами, которые имел в мюнхенской команде Гвардиолы тот же Левандовски. Помним, что пять голов Роберт за один матч придумал, выйдя со скамейки. Испанец имел наглость оставлять поляка в запасе, ведь смотрит на футбол не так, как другие.

Сложно сказать, сделает ли юный Душан «Манчестер Сити» мгновенно сильнее. Особенно если шейхи сойдут с ума и отвалят деньги и за Кейна, и за серба. Но что этот парень заслужил интерес именно игрой – абсолютно точно. Невероятно ловкий молодой человек. Не настолько сильный футболист, как феноменальный материал для работы. И вот тут Гвардиола должен решить, кто нужнее, еще один Жезус под обучение, но заметно дороже, или готовый к АПЛ Кейн?

Слишком талантливый для середняка Серии А

Вы встречали таких ребят в детских командах обычной школы, не обязательно футбольной. Им футбол дается легче, чем остальным. Вот только из таких талантов редко вырастают профессионалы. Далеко не каждый будущий великий чемпион в детстве так выделяется, как юный Месси. Полно звезд, что играли плохо, но обучились. Есть сомнения, что Влахович из породы тех, кто будет прибавлять от сезона к сезону, ведь пока он как Дибала.

Того Пауло, что играл за «Палермо» — тащил, обыгрывал, создавал. В том числе, впечатление, будто у Месси появится наследник. А на более высоком уровне все-таки потерялся, ведь Дибала не стал лидером сборной Аргентины. Желаем Влаховичу не стать следующим в списке тех, кто не потянул космический уровень. Рядом с Кокориным тренируется невероятно одаренный футболист, которому пора в коллектив экстра-класса.

В «Атлетико» идти сейчас немного опасно, там уже есть зубастый Суарес. В «Манчестер Сити» тоже, ведь Кейна могут подписать в последний момент. Но и в «Фиорентине» сидеть еще год смысла нет. Трансфер ожидается, для многих экспертов именно Влахович стал лучшим молодым игроком Серии А прошлого сезона. Осталось только понять, какую сумму получат «фиалки». Напомню, что подписали его у «Партизана» всего за 1.95 млн евро.

Хотя сейчас «Фиорентина» ждет предложения в 100 млн евро, отдадут и за 60 – нет сомнений. И эта сделка будет выгодной для Кокорина. У клуба из Флоренции новый тренер со свежими идеями, но если в конце августа лишится самого крутого форварда – Влаховича, может довериться опытному. Шанс и для Александра, и для Душана, ведь от выбора нового клуба зависит его карьера. Серб и сейчас похож на зверюгу.

Но если окажется, что он еще и в паре с настоящим нападающим готов играть – например, с Луисом Суаресом, то ближайший трансфер за большие деньги не будет в его карьере последним. Рибери выходил в атаке с Душаном, но Франк просто опытный вингер, что заходил в центр. Кальехон из другой породы, а с Куаме серб провел не так много матчей. Может остаться еще на год в безалаберной и вечно кризисной «Фиорентине», но даже если позовут в «Интер» конкурировать с Джеко и работать с Лаутаро – надо соглашаться.

У Влаховича есть умение сместиться на правый край – доказывает карта его перемещений в прошлом сезоне Серии А, желание бить по воротам и бороться наверху. По количеству единоборств один из лучших в топ-5, хотя по проценту выигранных тому же Златану пока заметно уступает. У нападающего не идеальная пока реализация, но много мячей. Остается научиться замечать напарников и получится шикарный форвард для клубов из АПЛ . Но автору одного из голов в ворота России в Белграде важно не повторять ошибки второго – Лука Йович поспешил в «Реал» и пожалел.

Надо найти Влаховичу клуб, который сделает его сильнее планомерно. Не факт, что это «Манчестер Сити» — там слишком высокие ставки и требования.