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Дзюба никуда не уйдёт из «Зенита», но его форма — проблема для клуба и сборной

вчера, 21:37
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Осень патриарха.

В последние дни много новостей и событий, связанных с Дзюбой, поэтому давайте для начала упорядочим повестку.

1. На прошлой неделе Валерий Карпин и Артем Дзюба встретились в Санкт-Петербурге и обсудили перспективы сотрудничества в сборной России. Как известно, у тренера и футболиста непростые личные отношения, но диалог прошел конструктивно: каждый выразил готовность забыть старые обиды ради сборной.

2. В то же время на старте сезона Дзюба не блещет на футбольном поле: Артем ни разу не сумел отличиться в пяти официальных матчах «Зенита». Но дело не столько в голах, сколько в текущем уровне игры. Дзюба буксует на старте сезона, что привело к потере места в стартовом составе «сине-бело-голубых»: матч с «Локомотивом» форвард начал на скамейке запасных и просидел там до 88-й минуты.

3. После игры с «Локомотивом» в прессе появилась информация о контракте Дзюбы с «Зенитом». Гарантированный срок текущего соглашения — до лета 2022 года, контракт может быть продлен автоматически в том случае, если в нынешнем сезоне Артем проведет на поле больше 70% игрового времени.

4. Самый горячий слух дня — о конфликте Дзюбы с Семаком. Якобы из-за этого «Зенит» готов отдать нападающего в аренду, а основным претендентом является «Рубин». Спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский незамедлительно прокомментировал эту информацию:

Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет. Ключевая причина того, почему мы не можем его подписать — большие финансовые запросы футболиста, которые в Казани на данный момент покрывать не в состоянии.

5. «Зенит» не посчитал нужным официально опровергать слухи об уходе Дзюбы, но неназванный источник транслировал в СМИ позицию руководства:

Дзюба — один из лидеров «Зенита», никакие арендные вопросы даже не поднимались.

6. И напоследок самый настоящий факт: Артема Дзюбы не оказалось в «удлиненном» списке футболистов, вызванных на ближайший сбор национальной команды. И это совершенно логичное решение. В то же время, Валерий Карпин подчеркнул, что до матча с Хорватией изменения среди кандидатов возможны как в минус, так и в плюс.

У «Зенита» могут найтись причины для расставания с Дзюбой, но ему некуда идти

Артем может уйти только в том случае, если подтвердится конфликт с Сергеем Семаком. Случись такое два или три года назад, главного тренера настоятельно попросили бы помириться с лидером команды, но после трех чемпионств и за год до окончания контракта Дзюбы у Семака точно больше веса. С другой стороны, Сергей Богданович — очень дипломатичный дядька, и не особо представляю, что он может делить с Дзюбой после трех лет плодотворного сотрудничества с форвардом.

Если где в «Зените» и зреет идея расставания с Артемом, то выше тренерской скамейки. Госпожа Илюхина знакома с цифрами в контрактах футболистов, у нее наверняка много советников, которые в свете последних событий вряд ли в восторге от Дзюбы, а ключевое значение приобретает опция автоматического продления контракта. Возможно, кто-то считает, что расстаться с высокооплачиваемым футболистом выгоднее сейчас, чем «попасть» на еще один год контракта с Дзюбой.

Другое дело, что сейчас никто в России (кроме «Зенита») не может себе позволить содержание Дзюбы, а отпускать его на каких-то половинчатых условиях не слишком выгодно клубу: знают, каким злым и мотивированным может оказаться в такой ситуации форвард. Поэтому никуда из «Зенита» Артем не уйдет, но не исключено, что Сергея Семака попросят нормировать игровую практику Дзюбы, чтобы у клуба сохранялось пространство для маневра. Но это худший сценарий.

«Зениту» нужен сильный Дзюба. И сборной России тоже

Конечно, стрелять себе в ногу никто не станет, если Артем наберет форму, а это наверняка произойдет по ходу осени. Если вспомните предыдущие годы, Дзюба традиционно тяжеловато выглядит на стартах сезонов, но к сентябрю-октябрю неизменно прибавляет. Наверное, с каждым годом заводить эту машину все сложнее, а в этом году был крупный турнир, к которому Станислав Черчесов не сумел подготовить сильных футболистов, но подготовил бегунов и прыгунов.

У сборников функциональный пик пришелся на июнь-июль, и спад сейчас не только у Дзюбы, но и у его коллеги-конкурента Соболева, хотя спартаковец моложе и вроде бы должен быстрее восстанавливаться. Нелепо делать по пяти матчам далеко идущие выводы о том, какой сезон проведет Дзюба. У него еще куча времени, чтобы набрать форму и ударить знакомыми орудиями по РПЛ, где класса и опыта хватает на большие свершения.

Сильный Дзюба — это практически гарантия очередного чемпионского титула. Конечно, есть Азмун, который, видимо, все-таки остается, но ведь и график осенью будет насыщенный — с Лигой чемпионов. С приходом Клаудиньо «Зенит» перестроится на схему с «плеймейкером», в которой два форварда выглядят излишеством. Дзюба и Азмун из напарников могут превратиться в конкурентов за одну позицию на острие, и если Артем примет правила игры и не станет бунтовать из-за новой роли в команде, то еще может принести ощутимую пользу «Зениту». А потом и сборной России.

Возможно, места в железном старте «сине-бело-голубых» Дзюба лишится, а дальше зависит от него: сумеет принять это и пахать в отведенные минуты — продлит свое пребывание в «Зените», возможно, еще не на один год, станет артачиться и ставить свои амбиции выше интересов команды — уйдет зимой или следующим летом, а после этого расскажет о новых врагах, человеческой подлости и несправедливом отношении к себе.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
сегодня в 16:13
а если болельщикам Спартака не нравится что про них пишут, они стрелки переводят на ЦСКА)
протон1
протон1
сегодня в 16:12
Время Дзюбы прошло
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:26
Все это вилами по воде
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 12:02
Ниче, найдется новый местный "слон"
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 10:37
Я уже писал здесь, что в этом составе Зенит играет последний год. Возрастных будут убирать. Эмоционально выгоревших и психологически уставших тоже под замену. Три года на вершине РПЛ и штурма Лиги Чемпионов - это пик этой команды. Впереди перестройка, рождение новой команды. Не факт что и Семак её пройдёт.
Поэтому новости о Дзюбе ожидаемы. Руководство команды уже сейчас прорабатывают разные варианты, в том числе и с ним.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:29
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:28
Пришло время забыть раздутого из мухи слона.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:19
Исправили, спасибо!
memphis
memphis
сегодня в 07:35
Ждем новых видео Артемки и новых прозвищ Семака и Карпина
112910415
112910415
сегодня в 06:44
всё течёт, всё изменяется
Артём едва ли вернёт себе статус лидера
112910415
112910415
сегодня в 06:33
Если где «Зените» и зреет идея расставания с Артемом
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1274746/dzyuba-artyom-zenit
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 04:45, ред.
Зенит без Дзюбы в разы лучше играет и это факт, причём не только в этом сезоне. Давно перестал пользу клубу приносить, вся его статистика благодаря напарникам в частности Сердару. Если ко всему этому добавить скандал с рукой, глупые выходы в костюме дэдпула (что не делают капитаны других сборных), и вообще всю фальшивую его переоцененность как игрока, то давно избавляться пора. Зачем его держат до сих пор не понятно.
uk67xm9wuwj3
uk67xm9wuwj3
сегодня в 00:30
Клуб, сборная, Артем, Валера,
Опять в газетной полосе,
Рейтинг, лимит легионеров,
Долой его, играют все...

Отборы, группы, радость, слëзы,
Там ждëт известный всем итог.
Весна, бакланов вверх подбросит
Судья - двенадцатый игрок...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 23:39
Когда болельщикам Зенита не нравятся то что пишут об их команде они всегда переводят стрелки на Спартак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 23:21
Все гораздо проще и прозаичнее. Если форма Соболева может и проблема для сборной, то форма Дзюбы для сборной совсем не проблема, т.к. он для сборной сбитый летчик и при его отсутствии может сборная будет в футбол играть. а не в "бей-беги"
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 22:32
форма СОБОЛЕВА — проблема для клуба и сборной, а не Дзюбы. Атрёму 33 года, он четвертьфиналист ЧМ, трехкратный чемпион России. Всё что смог уже показал. Может ещё проявит, может нет и это закат. А вот Соболев молодой пацан поиграл полгода, выбил у клуба контракт на 2 млн и бросил вообще играть....вот проблема. Но об этом молчат...капец Спартак ДАЖЕ ГОЛ ПРЕСТИЖА не забил Бенфики...вылетел из ЛЧ....а если так продолжит то и ЛЕ завалят. Вот реальная проблема.
particular
particular
вчера в 22:00, ред.
Бесформенный раздражитель на на якоре жирного контракта...
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