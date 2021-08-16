Дзюба никуда не уйдёт из «Зенита», но его форма — проблема для клуба и сборной

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вчера, 21:37

Осень патриарха.

В последние дни много новостей и событий, связанных с Дзюбой, поэтому давайте для начала упорядочим повестку.

1. На прошлой неделе Валерий Карпин и Артем Дзюба встретились в Санкт-Петербурге и обсудили перспективы сотрудничества в сборной России. Как известно, у тренера и футболиста непростые личные отношения, но диалог прошел конструктивно: каждый выразил готовность забыть старые обиды ради сборной.

2. В то же время на старте сезона Дзюба не блещет на футбольном поле: Артем ни разу не сумел отличиться в пяти официальных матчах «Зенита». Но дело не столько в голах, сколько в текущем уровне игры. Дзюба буксует на старте сезона, что привело к потере места в стартовом составе «сине-бело-голубых»: матч с «Локомотивом» форвард начал на скамейке запасных и просидел там до 88-й минуты.

3. После игры с «Локомотивом» в прессе появилась информация о контракте Дзюбы с «Зенитом». Гарантированный срок текущего соглашения — до лета 2022 года, контракт может быть продлен автоматически в том случае, если в нынешнем сезоне Артем проведет на поле больше 70% игрового времени.

4. Самый горячий слух дня — о конфликте Дзюбы с Семаком. Якобы из-за этого «Зенит» готов отдать нападающего в аренду, а основным претендентом является «Рубин». Спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский незамедлительно прокомментировал эту информацию:

Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет. Ключевая причина того, почему мы не можем его подписать — большие финансовые запросы футболиста, которые в Казани на данный момент покрывать не в состоянии.

5. «Зенит» не посчитал нужным официально опровергать слухи об уходе Дзюбы, но неназванный источник транслировал в СМИ позицию руководства:

Дзюба — один из лидеров «Зенита», никакие арендные вопросы даже не поднимались.

6. И напоследок самый настоящий факт: Артема Дзюбы не оказалось в «удлиненном» списке футболистов, вызванных на ближайший сбор национальной команды. И это совершенно логичное решение. В то же время, Валерий Карпин подчеркнул, что до матча с Хорватией изменения среди кандидатов возможны как в минус, так и в плюс.

У «Зенита» могут найтись причины для расставания с Дзюбой, но ему некуда идти

Артем может уйти только в том случае, если подтвердится конфликт с Сергеем Семаком. Случись такое два или три года назад, главного тренера настоятельно попросили бы помириться с лидером команды, но после трех чемпионств и за год до окончания контракта Дзюбы у Семака точно больше веса. С другой стороны, Сергей Богданович — очень дипломатичный дядька, и не особо представляю, что он может делить с Дзюбой после трех лет плодотворного сотрудничества с форвардом.

Если где в «Зените» и зреет идея расставания с Артемом, то выше тренерской скамейки. Госпожа Илюхина знакома с цифрами в контрактах футболистов, у нее наверняка много советников, которые в свете последних событий вряд ли в восторге от Дзюбы, а ключевое значение приобретает опция автоматического продления контракта. Возможно, кто-то считает, что расстаться с высокооплачиваемым футболистом выгоднее сейчас, чем «попасть» на еще один год контракта с Дзюбой.

Другое дело, что сейчас никто в России (кроме «Зенита») не может себе позволить содержание Дзюбы, а отпускать его на каких-то половинчатых условиях не слишком выгодно клубу: знают, каким злым и мотивированным может оказаться в такой ситуации форвард. Поэтому никуда из «Зенита» Артем не уйдет, но не исключено, что Сергея Семака попросят нормировать игровую практику Дзюбы, чтобы у клуба сохранялось пространство для маневра. Но это худший сценарий.

«Зениту» нужен сильный Дзюба. И сборной России тоже

Конечно, стрелять себе в ногу никто не станет, если Артем наберет форму, а это наверняка произойдет по ходу осени. Если вспомните предыдущие годы, Дзюба традиционно тяжеловато выглядит на стартах сезонов, но к сентябрю-октябрю неизменно прибавляет. Наверное, с каждым годом заводить эту машину все сложнее, а в этом году был крупный турнир, к которому Станислав Черчесов не сумел подготовить сильных футболистов, но подготовил бегунов и прыгунов.

У сборников функциональный пик пришелся на июнь-июль, и спад сейчас не только у Дзюбы, но и у его коллеги-конкурента Соболева, хотя спартаковец моложе и вроде бы должен быстрее восстанавливаться. Нелепо делать по пяти матчам далеко идущие выводы о том, какой сезон проведет Дзюба. У него еще куча времени, чтобы набрать форму и ударить знакомыми орудиями по РПЛ , где класса и опыта хватает на большие свершения.

Сильный Дзюба — это практически гарантия очередного чемпионского титула. Конечно, есть Азмун, который, видимо, все-таки остается, но ведь и график осенью будет насыщенный — с Лигой чемпионов. С приходом Клаудиньо «Зенит» перестроится на схему с «плеймейкером», в которой два форварда выглядят излишеством. Дзюба и Азмун из напарников могут превратиться в конкурентов за одну позицию на острие, и если Артем примет правила игры и не станет бунтовать из-за новой роли в команде, то еще может принести ощутимую пользу «Зениту». А потом и сборной России.

Возможно, места в железном старте «сине-бело-голубых» Дзюба лишится, а дальше зависит от него: сумеет принять это и пахать в отведенные минуты — продлит свое пребывание в «Зените», возможно, еще не на один год, станет артачиться и ставить свои амбиции выше интересов команды — уйдет зимой или следующим летом, а после этого расскажет о новых врагах, человеческой подлости и несправедливом отношении к себе.