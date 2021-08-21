Четыре чемпиона за шесть лет, но никакой интриги. В АПЛ легко угадать фаворита

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вчера, 10:39

Английское правило не сработало лишь раз за три десятилетия.

АПЛ создали, чтобы уничтожить социализм

20 февраля 1992 года клубы Первого дивизиона футбольной лиги Англии окончательно решили, что пора опередить время. Завязали с социализмом в футболе. Остальные чемпионаты сейчас не на альтруизме держатся, но АПЛ создана ради денег. Причиной раскола стало правило распределения денег от телевизионных прав между клубами четырех высших лиг.

Также были жесткие ограничения по выводу дивидендов. На футболе в Англии невозможно было заработать много. Были и плюсы. Фанаты старой игры припомнят, как «Ноттингем Форрест», который МЮ или «Ливерпуль» не могли задавить деньгами, выигрывал Кубок чемпионов. С другой стороны, даже когда проигрывали Клафу, фанаты легенд оставались в большинстве, матчи топов смотрели чаще.

Иронично, но в 80-х большие клубы в Англии пытались создать турнир со знакомым сейчас названием. Угрозы отсоединиться возымели эффект. Деньги перестали делить поровну, элитному дивизиону достался больший кусок пирога. Но на ТВ считали рейтинги, которые подтверждали — люди смотрят на «Арсенал», МЮ и «Ливерпуль». К концу 80-х выросла сумма контракт в ТВ – права продали за 11 млн фунтов в год вместо 6.8.

Но жажда денег перевесила рассказы о равенстве. Пока между собой воевали в судах Футбольные лига и ассоциация, ведущие клубы сговорились и образовали АПЛ . С низшими дивизионами делится не захотели, а кого больше показывали по ТВ – тот получал чуть больше денег. И места в таблице стали определяющими, что до сих пор влияет на доходы.

Английский футбол развратил Руперт Мердок

Образ скандального миллиардера часто используют, например, в сериале НВО «Наследники». Влияние медийного магната на историю США и мира велико. У австралийца Мердока в кармане оказалась компания «20th Century Fox», а одноименный канал «Fox News» сделал Дональда Трампа президентом. Намного раньше в Великобритании Руперт понял, что можно с помощью СМИ влиять на политику.

Классика: владеешь информацией – правишь миром. Ярким примером стал канал Sky, важный для нашей истории о становлении АПЛ . Компания ITV, которая имела права на показ матчей Первого дивизиона за 11 млн фунтов в год, предложила 262 млн фунтов за пять лет, 30 прямых трансляций за сезон. Победителя выбирали на аукционе, и Мердок изначально вписал заметно меньшую сумму, чем конкурент.

Но карточки увидел Алан Шугар по кличке «Мопс». Будущий барон Шугар из Клэмптона – лондонский предприниматель из бедной еврейской семьи, в начале 90-х активно торговал спутниковыми тарелками, которые покупал у него как раз Мердок. По совместительству Шугар был с 1991 года владельцем «Тоттенхэма». И хотя с клубом не угадал – повезло Абрамовичу, что он отказался от покупки «шпор», делать бизнес Шугар умел.

Алан позвонил заместителю Мердока и наорал на него, использовал афоризм, что имеет смысл «вздерни их». Та история стала легендарной, ведь когда мимо проходил босс канала ITV, то Шугар соврал ему, что говорил по телефону с девушкой. Sky, получив инсайд, поднял предложение до 304 млн фунтов за 5 лет и обещал показать 60 матчей за сезон в прямом эфире, а еще продать обзоры на ВВС для передачи «Match Of The Day».

Владелец «шпор» изменил историю английского футбола, ведь хотел заработать. Все ведущие клубы, кроме «Тоттенхэма», проголосовали за меньшее предложение от знакомого канала, а остальные выбрали деньги, хотя Sky тогда имел огромные долги. Но все знали Мердока, ведь его поддерживал еще Тэтчер. Если Руперт верил в идею, то готов был платить. Не сомневался, что на футболе в Англии можно заработать. Как видите, угадал.

Клубы АПЛ стали заложниками своего богатства

Когда Кантона поднял воротник, все изменилось. Сейчас МЮ задумался о похожем знаковом трансфере, а в 90-е платное кабельное ТВ завоевало зрителей, Мердок зарабатывал со Sky, а клубы поняли – нашли Эльдорадо. Современные технологии отправили футбол в каждый дом. Для начала около трех миллионов домов. Дальше — продавать тарелки и тюнеры в других странах королевства.

И никого не волновали маленькие клубы. Более трех десятков команд обанкротились после появления АПЛ . Одновременно клубы получили и свободу, и камень на шее близкого по возможностям футбола. Первый контракт АПЛ с телевидением оценили в 60.8 млн фунтов на все клубы за год, а нынешний стоит 1.5 миллиарда за сезон, в 25 раз крупнее. Причем предыдущая сделка была дороже на 16 %.

Английские клубы сначала почти удвоили первый контракт – повлияло проведение Евро-1996, футбол стал еще популярнее в самой Англии. В новом веке проскочили отметку 1.1 млрд за три года, а потом ставили рекорд за рекордом, особенно когда к каналу Мердока присоединились катарцы. Их приход гарантирует большие доходы от ТВ, помимо влияния на трансферные возможности. Рост зарплат.

Вот и подошли к той самой закономерности — за 29 сыгранных сезонов АПЛ чемпионами 14 раз становился клуб с самыми большими зарплатами. Еще 9 раз – второе место по зарплате в сезоне. Более того, еще четырежды выигрывал третий клуб по зарплате, причем это были «Блэкберн Роверс», «Арсенал», МЮ и «Челси». Команды, где «золото» приманили с помощью больших расходов и ставки на звездных мастеров.

Лишь два раза в истории чемпионом не был один из ключевых богатеев. Дебютное исключение увидели в 1998 году, когда «Арсенал» впервые выиграл АПЛ . Но давайте не называть ту команду бедной. На поле были Симен, Диксон, Адамс, Виейра, Овермарс, Платт, Пети, Анелька и Бергкамп. Просто Венгер и Хилл-Вуд нагло не доплачивали «канонирам». Но когда через пару лет вернут титул, то уже в качестве второго клуба АПЛ по зарплатам.

Чемпионат Англии, созданный ради денег и отбросивший остальные клубы от самых богатых и знаменитых, не изменял себе в 28 случаях из 29. Фаворита сезона угадать легко – достаточно глянуть, сколько платят в клубах. Кстати, в АПЛ сейчас настолько большие зарплаты, что «Барселона» нынешнего сезона с учетом правил Ла Лиги, которые вынуждают Пике и остальных идти на существенное урезание оклада, была бы лишь шестой.

АПЛ лишь раз выиграл аутсайдер по зарплате, но сказка «Лестера» лишь подчеркивает правило. Кто станет первой командой весной 2022-го? Есть два источника. Оба ставят МЮ на первое место, но дальше у них или МС , или «Челси». Тройка фаворитов отвечает денежной традиции детища, что изначально планировали назвать Суперлига. А вот «Арсенал», который идет пятым, не тянет на кубок, хотя потратил 60 млн фунтов на двух игроков за день.