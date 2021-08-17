Суммируй это. За Лукаку в общей сложности заплатили почти 330 млн евро, Неймар больше не лидер

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вчера, 18:47

Самые дорогие в мире.

- Трансфер Лукаку из «Интера» в «Челси» за 115 миллионов евро сделал бельгийского форварда мировым рекордсменом: Ромелу стал самым дорогим футболистом в истории футбола по сумме потраченных на него денег. Речь идет о 298 миллионах фунтов стерлингов или о 327.56 млн евро.

- Трансферы двух футболистов потянули на сумму 300+ миллионов евро — Лукаку и предыдущего держателя рекорда Неймара.

- В категории 200+ млн единолично расположился Криштиану Роналду.

- 38 футболистов могут похвастаться тем, что на них потратили больше 100 миллионов евро. Здесь можно встретить Генриха Мхитаряна, Халка, а еще Николя Анелька, Эрнана Креспо и даже Робби Кина.

- На десятку лидеров всех времен по суммарной стоимости трансферов потрачено больше 2 миллиардов евро. Об этих футболистах и поговорим подробнее.

10 место. Гонсало Игуаин (Аргентина) — 159 млн евро

Трансферы с компенсацией (5): «Реал» (12 млн евро) + «Наполи» (39) + «Ювентус» (90) + «Милан» (10.2, аренда) + «Челси» (7.8, аренда).

Аргентинскому форварду «сделали кассу» итальянские клубы, а вот любящий дорогие покупки «Реал» привез Пипиту из «Ривер Плейта» 20-летним за скромные 12 миллионов евро. По соотношению «цена-качество» Игуаин — один из лучших форвардов «Королевского клуба» в XXI веке, ведь наколотил 121 гол и был продан втрое дороже.

9 место. Филиппе Коутиньо (Бразилия) — 160.3 млн евро

Трансферы с компенсацией (4): «Интер» (3.8 млн евро) + «Ливерпуль» (13) + «Барселона» (135) + «Бавария» (8.5, аренда).

«Ливерпуль» сделал блестящий бизнес на Коутиньо: купил за «копейки», продал за «рубли», а в пятилетнем промежутке между встречей и расставанием «красные» наслаждались лучшим футболом в карьере бразильца. «Барселона» по части отношений с Филиппе на другом полюсе: потеряли огромные деньги и не знают, куда пристроить рекордного новичка в истории клуба.

8 место. Златан Ибрагимович (Швеция) — 169.1 млн евро

Трансферы с компенсацией (7): «Аякс» (7.8 млн евро) + «Ювентус» (16) + «Интер» (24.8) + «Барселона» (69.5) + «Милан» (6, аренда) + «Милан» (24) + ПСЖ (21).

Ибрагимович семь раз менял клубную прописку с денежной компенсацией, а между первым таким трансфером Златана и последним прошло 11 лет. По 9 раз клубы платили за Робби Кина и Чиро Иммобиле, но ирландец и итальянец собрали более скромные суммы.

7 место. Усман Дембеле (Франция) — 170 млн евро

Трансферы с компенсацией (2): «Боруссия Дортмунд» (35 млн евро) + «Барселона» (135).

О, времена! О, нравы! Ибрагимовичу, который провел долгую, насыщенную и успешную карьеру, потребовалось 7 трансферов, чтобы войти в топ-10, а французский щегол опередил Златана, став объектом всего лишь двух сделок. Решающим стал вклад «Барселоны», в глазах которой Дембеле подорожал на 100 миллионов евро всего лишь за один сезон в Дортмунде.

6 место. Антуан Гризманн (Франция) — 174 млн евро

Трансферы с компенсацией (2): «Атлетико» (54 млн евро) + «Барселона» (120).

И еще один француз, купленный «Барселоной» на смене щедрого президента Бартомеу. В течение трех лет каталонцы потратили почти 300 миллионов евро на Дембеле, Коутиньо и Гризманна, не говоря о еще нескольких дорогостоящих сделках. С такими тратами должны были доминировать в Испании и Европе, но что-то пошло не так.

5 место. Анхель Ди Мария (Аргентина) — 179 млн евро

Трансферы с компенсацией (4): «Бенфика» (8 млн евро) + «Реал» (33) + «Манчестер Юнайтед» (75) + ПСЖ (63).

Еще один аргентинец, на котором мадридский «Реал» заработал, причем весьма прилично — больше 40 миллионов евро. Другое дело, что продажа Анхеля ради приобретения Хамеса Родригеса в 2014 году — странное решение, Ди Мария мог принести еще много пользы «Мадриду». Впрочем, Пересу не впервой стрелять себе же в ногу.

4 место. Альваро Мората (Испания) — 189 млн евро

Трансферы с компенсацией (6): «Ювентус» (20 млн евро) + «Реал» (30) + «Челси» (66) + «Атлетико» (18, аренда) + «Атлетико» (35) + «Ювентус» (20, аренда).

Признайте, не ожидали встретить так высоко испанского форварда с известным изъяном. У Мораты нет и 200 голов в карьере, хотя моментов было на все 500, но топ-клубы надеялись, что Альваро прорвет и платили за него немалые деньги. Пожалуй, в выигрыше снова «Реал», который успешно использовал Морату вторым выбором в атаке и сорвал куш на трансфере в «Челси».

3 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 230 млн евро

Трансферы с компенсацией (3): «Манчестер Юнайтед» (19 млн евро) + «Реал» (94) + «Ювентус» (117).

Интересно, какую сумму затребует за Криштиану Роналду «Ювентус» этим летом, если на португальца найдется покупатель?

2 место. Неймар (Бразилия) — 310.2 млн евро

Трансферы с компенсацией (2): «Барселона» (88.2 млн евро) + ПСЖ (222).

Бразилец — самый дорогой футболист планеты, этот титул он получил в 2017 году, когда перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Вот уже 4 года никто не может приблизиться к Неймару, второе место занимает его одноклубник Килиан Мбаппе (145 миллионов евро). Кстати, француз наверняка ворвется в топ-3 этого рейтинга, если все-таки перейдет в «Реал» в текущее трансферное окно.

1 место. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 327.56 млн евро

Трансферы с компенсацией (6): «Челси» (15 млн евро) + «Эвертон» (3.5, аренда) + «Эвертон» (35.36) + «Манчестер Юнайтед» (84.7) + «Интер» (74) + «Челси» (115).

«Челси» дважды покупал Лукаку, и за 10 лет сумма отступных выросла на 100 миллионов евро. Наверное, дороже Ромелу не будет стоить уже никогда — все-таки ему 28 лет, а контракт с «Челси» заключен до 2026 года. Но ему и так хватило для рекорда, столкнуть бельгийца с этого трона будет нелегко даже в условиях безумного трансферного рынка.