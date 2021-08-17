ГлавнаяБлогиФутбол и деньгиФинансы

Суммируй это. За Лукаку в общей сложности заплатили почти 330 млн евро, Неймар больше не лидер

вчера, 18:47
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Лукаку Ромелу
Лукаку Ромелу
Нападающий
Игуаин Гонсало
Игуаин Гонсало
Нападающий
00:00 / 00:00

Самые дорогие в мире.

- Трансфер Лукаку из «Интера» в «Челси» за 115 миллионов евро сделал бельгийского форварда мировым рекордсменом: Ромелу стал самым дорогим футболистом в истории футбола по сумме потраченных на него денег. Речь идет о 298 миллионах фунтов стерлингов или о 327.56 млн евро.

- Трансферы двух футболистов потянули на сумму 300+ миллионов евро — Лукаку и предыдущего держателя рекорда Неймара.

- В категории 200+ млн единолично расположился Криштиану Роналду.

- 38 футболистов могут похвастаться тем, что на них потратили больше 100 миллионов евро. Здесь можно встретить Генриха Мхитаряна, Халка, а еще Николя Анелька, Эрнана Креспо и даже Робби Кина.

- На десятку лидеров всех времен по суммарной стоимости трансферов потрачено больше 2 миллиардов евро. Об этих футболистах и поговорим подробнее.

10 место. Гонсало Игуаин (Аргентина) — 159 млн евро

Трансферы с компенсацией (5): «Реал» (12 млн евро) + «Наполи» (39) + «Ювентус» (90) + «Милан» (10.2, аренда) + «Челси» (7.8, аренда).

Аргентинскому форварду «сделали кассу» итальянские клубы, а вот любящий дорогие покупки «Реал» привез Пипиту из «Ривер Плейта» 20-летним за скромные 12 миллионов евро. По соотношению «цена-качество» Игуаин — один из лучших форвардов «Королевского клуба» в XXI веке, ведь наколотил 121 гол и был продан втрое дороже.

9 место. Филиппе Коутиньо (Бразилия) — 160.3 млн евро

Трансферы с компенсацией (4): «Интер» (3.8 млн евро) + «Ливерпуль» (13) + «Барселона» (135) + «Бавария» (8.5, аренда).

«Ливерпуль» сделал блестящий бизнес на Коутиньо: купил за «копейки», продал за «рубли», а в пятилетнем промежутке между встречей и расставанием «красные» наслаждались лучшим футболом в карьере бразильца. «Барселона» по части отношений с Филиппе на другом полюсе: потеряли огромные деньги и не знают, куда пристроить рекордного новичка в истории клуба.

8 место. Златан Ибрагимович (Швеция) — 169.1 млн евро

Трансферы с компенсацией (7): «Аякс» (7.8 млн евро) + «Ювентус» (16) + «Интер» (24.8) + «Барселона» (69.5) + «Милан» (6, аренда) + «Милан» (24) + ПСЖ (21).

Ибрагимович семь раз менял клубную прописку с денежной компенсацией, а между первым таким трансфером Златана и последним прошло 11 лет. По 9 раз клубы платили за Робби Кина и Чиро Иммобиле, но ирландец и итальянец собрали более скромные суммы.

7 место. Усман Дембеле (Франция) — 170 млн евро

Трансферы с компенсацией (2): «Боруссия Дортмунд» (35 млн евро) + «Барселона» (135).

О, времена! О, нравы! Ибрагимовичу, который провел долгую, насыщенную и успешную карьеру, потребовалось 7 трансферов, чтобы войти в топ-10, а французский щегол опередил Златана, став объектом всего лишь двух сделок. Решающим стал вклад «Барселоны», в глазах которой Дембеле подорожал на 100 миллионов евро всего лишь за один сезон в Дортмунде.

6 место. Антуан Гризманн (Франция) — 174 млн евро

Трансферы с компенсацией (2): «Атлетико» (54 млн евро) + «Барселона» (120).

И еще один француз, купленный «Барселоной» на смене щедрого президента Бартомеу. В течение трех лет каталонцы потратили почти 300 миллионов евро на Дембеле, Коутиньо и Гризманна, не говоря о еще нескольких дорогостоящих сделках. С такими тратами должны были доминировать в Испании и Европе, но что-то пошло не так.

5 место. Анхель Ди Мария (Аргентина) — 179 млн евро

Трансферы с компенсацией (4): «Бенфика» (8 млн евро) + «Реал» (33) + «Манчестер Юнайтед» (75) + ПСЖ (63).

Еще один аргентинец, на котором мадридский «Реал» заработал, причем весьма прилично — больше 40 миллионов евро. Другое дело, что продажа Анхеля ради приобретения Хамеса Родригеса в 2014 году — странное решение, Ди Мария мог принести еще много пользы «Мадриду». Впрочем, Пересу не впервой стрелять себе же в ногу.

4 место. Альваро Мората (Испания) — 189 млн евро

Трансферы с компенсацией (6): «Ювентус» (20 млн евро) + «Реал» (30) + «Челси» (66) + «Атлетико» (18, аренда) + «Атлетико» (35) + «Ювентус» (20, аренда).

Признайте, не ожидали встретить так высоко испанского форварда с известным изъяном. У Мораты нет и 200 голов в карьере, хотя моментов было на все 500, но топ-клубы надеялись, что Альваро прорвет и платили за него немалые деньги. Пожалуй, в выигрыше снова «Реал», который успешно использовал Морату вторым выбором в атаке и сорвал куш на трансфере в «Челси».

3 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 230 млн евро

Трансферы с компенсацией (3): «Манчестер Юнайтед» (19 млн евро) + «Реал» (94) + «Ювентус» (117).

Интересно, какую сумму затребует за Криштиану Роналду «Ювентус» этим летом, если на португальца найдется покупатель?

2 место. Неймар (Бразилия) — 310.2 млн евро

Трансферы с компенсацией (2): «Барселона» (88.2 млн евро) + ПСЖ (222).

Бразилец — самый дорогой футболист планеты, этот титул он получил в 2017 году, когда перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Вот уже 4 года никто не может приблизиться к Неймару, второе место занимает его одноклубник Килиан Мбаппе (145 миллионов евро). Кстати, француз наверняка ворвется в топ-3 этого рейтинга, если все-таки перейдет в «Реал» в текущее трансферное окно.

1 место. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 327.56 млн евро

Трансферы с компенсацией (6): «Челси» (15 млн евро) + «Эвертон» (3.5, аренда) + «Эвертон» (35.36) + «Манчестер Юнайтед» (84.7) + «Интер» (74) + «Челси» (115).

«Челси» дважды покупал Лукаку, и за 10 лет сумма отступных выросла на 100 миллионов евро. Наверное, дороже Ромелу не будет стоить уже никогда — все-таки ему 28 лет, а контракт с «Челси» заключен до 2026 года. Но ему и так хватило для рекорда, столкнуть бельгийца с этого трона будет нелегко даже в условиях безумного трансферного рынка.

СлухиСерхи Роберто согласился на снижение зарплаты в «Барселоне»
Вчера, 21:46 Комментарии14
Слухи«Башнефть» может стать спонсором «Уфы»
Вчера, 18:45 Комментарии12
«Бартомеу — отчаявшийся лжец». Лапорта уничтожает предшественника за долги «Барселоны» в размере 1.35 миллиарда евро
16 августаАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии9
Лапорта рассказал, какой долг у «Барселоны». Он больше 1 млрд евро
16 августа Комментарии13
СлухиМесси не получит подписной бонус от ПСЖ
14 августа Комментарии23
Слухи«Барселона» должна Месси 52 млн евро
14 августа Комментарии35
Сортировать
Все комментарии
Spartach from kg
Spartach from kg
вчера в 23:35
Развратился футбол, к сожалению. Дальше будет всё хуже и хуже
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 21:33
Дембеле самое дорогое бревно в мире!
edubokom
edubokom ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
вчера в 20:45
А когда его последний раз покупали?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 20:08
Ошибка в инфе про Ибрагимовича
11 лет между первым и последним трансфером??
Elliada
Elliada
вчера в 19:07
За такие деньги можно города покупать, а не одного футболиста
shlomo
shlomo
вчера в 19:01
Спасибо за статью....ну что, фраза: "А вот не надо считать чужие деньги!" вводит кассира Галину в ступор.... да уж, это не просто суммы, а заоблачные суммы... не так давно аудиторская компания KPMG представила список самых дорогих футболистов планеты (сумма складывалась из нескольких факторов, в которые входят уровень игрока, его статус, срок контракта и текущая форма....)...так вот, на первом месте расположился форвард ПСЖ Килиан Мбаппе со стоимостью в € 189 млн., а на второй позиции находится норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд,...и даже если их будут продавать с "повышенным" ценником то.... а Лукаку...ну это просто стечение обстоятельства...вот Месси совсем бесплатно ушел и ничего....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100